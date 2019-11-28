 Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля, - адвокат Писаренко

Об этом theБабелю сообщил ее адвокат Андрей Писаренко, передает Цензор.НЕТ.
Обыски проходили в квартире бабушки Звиробий — в Калиновке Киевской области. Следственные действия начались в 06:45.
"Вместе с другим адвокатом я прибыл в квартиру в 08:40, чуть раньше — в 08:20 — прибыл другой адвокат", — рассказал Писаренко.
По его словам, на то время в помещении находились пять сотрудников ГБР, два понятых, которых привезли из Киева, и сотрудник СБУ. На улице также были представители спецподразделения СБУ "Альфа".
Во время обысков у Звиробий изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы зарегистрированного охотничьего оружия без патронов: карабин охотничий АКМ и ружье 12 калибра, приобретенные в 2014 году. Изъятие оружия мотивировали тем, что оно "хранилось без достаточного правового основания".
По словам адвоката, обыски у Звиробий проходили по делу, которое расследуют по трем статьям: ст. 109 ч. 3 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
Разрешение на обыски у волонтера выдал Печерский суд Киева.
При этом адвокат отмечает, что Звиробий не вручалось подозрение в этом деле.
"Она не подозревается и не обвиняется. Сегодня ее вызвали в ГБР как свидетеля по этому делу на 2 декабря", — отметил Писаренко.
Адвокат заявил, что дело является политически мотивированным: "Само производство является необоснованным и процессуально абсурдным".
28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
Гонтарева ещё депортируют в Украину не сомневайся, ответит за обвал гривны в 3 с лишним раза, за уничтожение банков, за всё и все ответят. Ты тоже за антиукраинскую деятельность ответишь, всему свое время.
ШИЗОлазні чалився через нього, сюди маляви через лондонську босотуанглійський VPN пересилав.
Тому найкраще - ігнорувати.
Обыск в рамках разбирательства о призывах к убийству или на терракт.
В доме хранилось гладкое и нарезное оружие с просроченным разрешением.
Это ваше "все", то есть оружие как раз и подлежит из'ятию.
ЗЕЛЕНУЮ ПАДАЛЬ НА РОСТОВ!ВМЕСТЕ С ОСТАЛЬНОЙ ЗЕЛЕНОЙ НЕЧИСТЮ!
Що тут ще додати?
Лише те, що ваш всруський світ з "номерними шестками каждому сверчку" та "кажиннай смерд страх имей и поштительность" - у нас не пройдуть.
Україна - для вільних людей і нескутих слів, а не "нижайшего трепета".
Трохи пізніше система трохи пом'якшилася - стріляти/саджати було складніше, а от на дурку аж бігом хурчали, якщо не подобається савєцька власть. А звідти виходили вже овочами.
Тож можеш напоротися на те, за що боровся.
Приходит молодой еврей к старому и жалуется:
- Семья большая, дети, жена, тёща, в квартире тесно...
Старый еврей отвечает:
- Заведи козла.
М: Да у меня же...
С: Заведи козла.
Встречаются во второй раз, М ещё больше жалуется, места ещё меньше плюс ко всему козёл воняет.
С: Убери козла.
М. Вы же...
С: Убери козла.
Встречаются в третий раз.
С: Ну как у тебя?
М: (Восторженно) Как стало просторно, свежий воздух!!!
Где и когда в УК разрешен обыск у свидетеля?
На каком основании?
Наркоман Зеля в паранойу ударился, галюники пугают?
пі.сі. бо. Та й бубочці трусілів знадобиться багато.
реЖим зеленых упырей!