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 Политика Украины
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Все про:обыск (1381) Звиробий Маруся (1)

 Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля, - адвокат Писаренко

Во время обысков у добровольца и волонтера Елены Беленькой, известной как Маруся Звиробий, сотрудники Государственного бюро расследований изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы охотничьего оружия.

Об этом theБабелю сообщил ее адвокат Андрей Писаренко, передает Цензор.НЕТ.

Обыски проходили в квартире бабушки Звиробий — в Калиновке Киевской области. Следственные действия начались в 06:45.

"Вместе с другим адвокатом я прибыл в квартиру в 08:40, чуть раньше — в 08:20 — прибыл другой адвокат", — рассказал Писаренко.

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По его словам, на то время в помещении находились пять сотрудников ГБР, два понятых, которых привезли из Киева, и сотрудник СБУ. На улице также были представители спецподразделения СБУ "Альфа".

Во время обысков у Звиробий изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы зарегистрированного охотничьего оружия без патронов: карабин охотничий АКМ и ружье 12 калибра, приобретенные в 2014 году. Изъятие оружия мотивировали тем, что оно "хранилось без достаточного правового основания".

По словам адвоката, обыски у Звиробий проходили по делу, которое расследуют по трем статьям: ст. 109 ч. 3 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Разрешение на обыски у волонтера выдал Печерский суд Киева.

При этом адвокат отмечает, что Звиробий не вручалось подозрение в этом деле.

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"Она не подозревается и не обвиняется. Сегодня ее вызвали в ГБР как свидетеля по этому делу на 2 декабря", — отметил Писаренко.

Адвокат заявил, что дело является политически мотивированным: "Само производство является необоснованным и процессуально абсурдным".

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162372
 
   
 Топ комментарии
 
За угрозы жизни Гонтаревой и попытки штурмовать НБУ ГБР пришло с обыском к Коломойскому... А, нет, показалось.
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Так ей всего лишь приходили вызов вручить. С "Альфой", угрозой взлома дверей и тотальным шмоном.
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Зеленая крыса кошмарит волонтерку путинскими методами
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За угрозы жизни Гонтаревой и попытки штурмовать НБУ ГБР пришло с обыском к Коломойскому... А, нет, показалось.
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откат пошел зелебобики догнали... тот кто будет или собирается убивать об этом не кричит по соцсетям ...а молча делает свою работу...
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Уровень разный, не понятно?
Гонтарева ещё депортируют в Украину не сомневайся, ответит за обвал гривны в 3 с лишним раза, за уничтожение банков, за всё и все ответят. Ты тоже за антиукраинскую деятельность ответишь, всему свое время.
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Геннадий, мы же уже выяснили кто из нас *******. Не пиши ответы на мои посты. Пжлст.
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Попередження по-братськи: він - шерсть (себто підмусорений). Провокує на конфлікт, а потім біжить скаржитись адмінові. Гадом буду, сам нещодавно в ШИЗО лазні чалився через нього, сюди маляви через лондонську босоту англійський VPN пересилав.
Тому найкраще - ігнорувати.
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Так это теперь со свидетелями так: дом - вверх дном и всё отнять?
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Странно, что вы так перевернули.
Обыск в рамках разбирательства о призывах к убийству или на терракт.
В доме хранилось гладкое и нарезное оружие с просроченным разрешением.
Это ваше "все", то есть оружие как раз и подлежит из'ятию.
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Это называется - превентивное запугивание возможных лидеров и активистов будущих протестных акций.Почерк рашистских чекистов.Только пляшущим под дудку путлера зеле со товарищи следует помнить одну истину - украинцы не кацапы,их не запугаешь.
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Та ні, завданням було просто налякати. Ні, не Марусю, її не налякаєш, та й особистість вона відома, є кому заступитися. Налякати звичайних українців. Тисячі. Посит мабудь такий: "Мовчите, сопете у дві ніздрі, а ми робимо, що хочемо. Бо у нас сила. Не так є ламаємо."
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Це ще дивно, що під час обшуку не "перестаралися" і не зламали Марусі кілька кісток (і ще струс мозку та числені гематоми до купи, бо таку небезпечну підозрювану треба ж по-жорсткому).
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а сделали только хуже для сами себя!НАРОД УКРАИНЫ НЕ ЗАПУГАЕТ НИКТО!
ЗЕЛЕНУЮ ПАДАЛЬ НА РОСТОВ!ВМЕСТЕ С ОСТАЛЬНОЙ ЗЕЛЕНОЙ НЕЧИСТЮ!
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Так ей всего лишь приходили вызов вручить. С "Альфой", угрозой взлома дверей и тотальным шмоном.
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На каком основании всё, кроме ружей, изымалось, если для ружей есть какие-то основания?
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Не удивительно, что ты не поняло, твои умственные способности просто не позволяют вообще думать..))
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Ти в сусідній темі вже сказала - "неча холопий рот на сцаря-батюшку разевать!"
Що тут ще додати?
Лише те, що ваш всруський світ з "номерними шестками каждому сверчку" та "кажиннай смерд страх имей и поштительность" - у нас не пройдуть.
Україна - для вільних людей і нескутих слів, а не "нижайшего трепета".
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А ну, мой коммент с подобным бредом в студию! Если его нет, то ты примитивный трыздун и соевое тро-ло-ло. Много вас тут лаптеногих ольгинцев развелось, плюнуть некуда.
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Зеленая крыса кошмарит волонтерку путинскими методами
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Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля.Хорошо хоть додумались ружья забрать.Мало ли чего?
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А в ГБР так и руководит друг портнявого труба?
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Ей бригаду санитаров из дурки надо. а не пидозру и ДБР, и подружке её притрушенной Федине.
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Коли горбаті всі, то прямоходячі стають патологією. Ось і тобі так здається.
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А тебе ни санитары не помогут, ни психиатр, потому что у тебя совести и ума нету, если на этих женщин так озверяешся.
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Если у тебя был персональный опыт общения с санитарами, но тебе лично это помогло, то не стоит это экстраполировать на всех окружающих. Оставь свою печальную жизненную историю при себе.
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Обережно з побажаннями! Ще не такі "верньіе ленинцьі" та "сталинские сокольі" за анонімним наклепом куштували 9-грамову свинцеву пігулку або їхали в товарняках у Бутугичаг уран копати. "Пламенньіе революционерьі", "гвардия большевизма" - всіх перемололо.
Трохи пізніше система трохи пом'якшилася - стріляти/саджати було складніше, а от на дурку аж бігом хурчали, якщо не подобається савєцька власть. А звідти виходили вже овочами.
Тож можеш напоротися на те, за що боровся.
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А мне ндравицца ахотницы за скальпами противников Св Пети,Св Леры и Райнина!
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Добродий- разновидность ,,гения" демонизьма?
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Маруся подавай в суд на Трубу,что бы до пенсии-по судам ходил.
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Еврейский анекдот:
Приходит молодой еврей к старому и жалуется:
- Семья большая, дети, жена, тёща, в квартире тесно...
Старый еврей отвечает:
- Заведи козла.
М: Да у меня же...
С: Заведи козла.
Встречаются во второй раз, М ещё больше жалуется, места ещё меньше плюс ко всему козёл воняет.
С: Убери козла.
М. Вы же...
С: Убери козла.
Встречаются в третий раз.
С: Ну как у тебя?
М: (Восторженно) Как стало просторно, свежий воздух!!!
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Так це ми після Порошенка козла "завелі".
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ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ?!!
Где и когда в УК разрешен обыск у свидетеля?
На каком основании?
Наркоман Зеля в паранойу ударился, галюники пугают?

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Потрібно перевірити наявність унітазів та трусів, від пропукінських зебобіків можливо очікувати чого завгодно.
пі.сі. бо. Та й бубочці трусілів знадобиться багато.
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гбр помойка!подонки кацапские!полный игнор этих мразей!
реЖим зеленых упырей!
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Хорошие статьи, правильные, на терроризм тянут..Если притрушенная мухобойка, поймет, на что ей намекают, то расскажет, кто её на это надоумил, своими куриными мозгами оно вряд ли бы саме допетрало ...))
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М-да... І звідкіля ж ви лізете, нащадки єжових та ульріхів?
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земанкрут, тебе ж люди руками на шматки будуть рвати. Шакал ти сцикливий
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Два адвоката, это показательно. Но похоже что они ей не помогли, раз изьяли что нашли.
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кол-во работников гбр указано не верно)) их было 5+2 ряженых для протокола))
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Зедебилы включили заднюю по беспределу явно идти уже не хотят. Кто то канализационной Трубе разжевал что тот идёт по беспределу и сам будет сидеть, Зе клоун не вечен. Власть меняется
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Какой форум, такие и форумчане. Бутусов чётко свою линию ведёт: чернуха, антисемитизм, маты, оскорбления, - сливной бачок порошенко. Браво, приехали, демократы шиколадные. Адекватных - всё меньше, пришибленных - всё больше. Админы - в доску свои., рулите дальше, а то путин нападёт.
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