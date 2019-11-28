 Зеленский провел телефонную беседу с Меркель: обсудили подготовку встречи в "нормандском формате"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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