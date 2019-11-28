 Зеленский провел телефонную беседу с Меркель: обсудили подготовку встречи в "нормандском формате"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
Це капітуляція!!!
Провинциальный ватный жиденок Зеленский, будучи на погегушках у ***** и Коломойского резко стал патриотом Украины и блюстителем ее интересов.
А ты работаешь на врага Украины - это тоже факт. Что делают с врагами знаешь?
Ты и остальные 73% - сцыкуны, которые по телевизору посмотрят, что будет дальше.
Какие ж вы враги? Вы просто ничтожества.
Может в августе 2014 стояло в очереди в военкомат?
Может ты трижды являлось по повестке до 2015 года?
Тогда точно не тебе, сцыкло, рассуждать о том, кто я.
Может ты кормило и одевало наших бойцов 2 года за свой счет, а не ныло про 1,5% военного сбора?
а от ваша орда розпадеться на Московію та ще декілька улусів
прігожен тебе наїмав походу
Германии нужно восстановление отношений с Роисей.
Коломойскому нужно восстановление отношений с Роисей.
Меркель таки есть о чем поговорить с шутом Коломойского.
Цена вопроса - независимость Украины.
"Бєрі ношу по сєбє,чьтоб ні падать прі хадьбє"..
твои указы никто не будет выполнять!предатель Украины!
Вы представляете, что можем получить на выходе, после этой встречи?... Какие риски? Полностью униженную русскими страну.... Без Крыма, без Донбасса... с продолжающим конфликтом... с пляшущим под дудку Кремля президентом страны.... которого еще и нагибает Меркель и Макрон....