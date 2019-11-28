 "Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака. ДОКУМЕНТ

Соответствующее заявление Устинова опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что в четверг, 27 ноября, на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации, Александр Чумак угрожал им убийством.
"Осознавая, что его слова могут быть услышаны другими участниками заседания, кроме этого, ведется видеофиксация открытого заседания представителями СМИ, участниками и приглашенными, повернулся к лицам, которые находились слева от него и сказал: "начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью", - указано в заявлении Устиновой.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закон об обличителях создан для того, чтобы защитить людей, которые работают в системе и боятся сообщать о коррупции, - Устинова
Народный депутат просит начать по ее заявлению расследование по ч. 1 ст. 14 (подготовка к совершению преступления), ч. 1 ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата в связи с его деятельностью) и ч. 1 ст. 346 (угроза народному депутату убийством) Уголовного Кодекса Украины.
"Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только бы не допустить снижения цен на лекарства в Украине. Очень надеюсь, что эти люди больше никогда не переступят порог Верховной Рады, а правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку действиям этих лиц", - написала Устинова.
Также на Цензор.НЕТ: "Политической воли что-то радикально менять в структуре СБУ нет", - нардеп от "Голоса" Устинова
Спецназ на вертолетах уже вылетел проводить обыск у этого зеленого гандона и задержание, как к волонтеру Марусе Зверобой?
питання риторичне, не відповідайте
Ст. 129 "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання
Ось тут бачимо пряму чітку погрозу, до того ж це не прильот з ворожого боку, який технічно складно організувати - у жінок були підстави побоюватися нападу агресивного, неадекватного й фізичного сильнішого депутата.
Де спецназ? Випускайте "Альфу", курво!
Читать здесь https://racurs.ua/1242-korrupciya.html .
"щас бошки поотбиваю" - угроза убийством
"щас ничего делать не буду" - халатное бездействие
"щас скажу" - возникает подозрение о нецензурщине и оскорблении
*****, до чего ж все нежно нести себя стали... Депутатша, ты ж неприкасаемая...
Параллельный мир, полный страстей, взлетов, залетов и падений... а я, между делом, сегодня 90 ий'ичек перепелиных собрал...