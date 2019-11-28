EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2672  33
Все про:ГПУ (9521) заявление (307) Устинова (10)

 "Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака. ДОКУМЕНТ

Депутат ВР от партии "Голос" Александра Устинова заявила об угрозах убийством ей и ее коллеге, нардепу Ольге Стефанишиной, которые высказал бывший советник министра здравоохранения Александр Чумак.

Соответствующее заявление Устинова опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что в четверг, 27 ноября, на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации, Александр Чумак угрожал им убийством.

"Осознавая, что его слова могут быть услышаны другими участниками заседания, кроме этого, ведется видеофиксация открытого заседания представителями СМИ, участниками и приглашенными, повернулся к лицам, которые находились слева от него и сказал: "начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью", - указано в заявлении Устиновой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон об обличителях создан для того, чтобы защитить людей, которые работают в системе и боятся сообщать о коррупции, - Устинова

Народный депутат просит начать по ее заявлению расследование по ч. 1 ст. 14 (подготовка к совершению преступления), ч. 1 ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата в связи с его деятельностью) и ч. 1 ст. 346 (угроза народному депутату убийством) Уголовного Кодекса Украины.

"Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только бы не допустить снижения цен на лекарства в Украине. Очень надеюсь, что эти люди больше никогда не переступят порог Верховной Рады, а правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку действиям этих лиц", - написала Устинова.

Также на Цензор.НЕТ: "Политической воли что-то радикально менять в структуре СБУ нет", - нардеп от "Голоса" Устинова

Я им сейчас бошки отобью, - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака 01Я им сейчас бошки отобью, - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака 02
Я им сейчас бошки отобью, - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака 03

Источник: https://censor.net.ua/n3162365
 
 
 Топ комментарии
 
Надо в ГБР подавать. Угрозы жизни, мнимые и настоящие, это сейчас их профиль. Приедут с "Альфой" и все порешают.
 показать весь комментарий
 
А вот это, кстати, действительно угроза и декларация намерений.

Спецназ на вертолетах уже вылетел проводить обыск у этого зеленого гандона и задержание, как к волонтеру Марусе Зверобой?
 показать весь комментарий
 
"Антиресно", а обыски, с целью выявления "бошкоотбивателя", будут проводить "бакановские"? Тут ведь не "расплывчатое, неперсонифицированное предупреждение", как со Звиробий, а прямая угроза жизни государственному деятелю...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо в ГБР подавать. Угрозы жизни, мнимые и настоящие, это сейчас их профиль. Приедут с "Альфой" и все порешают.
 показать весь комментарий
 
 
Так що, до нього теж Альфа вломиться в квартиру, чи як?
 показать весь комментарий
 
 
Оце піклуються за країну та співвітчизників! Якби усі так , один одному та швидше!
 показать весь комментарий
 
Це питання до ДБР - вони ж Альфу за погрози засилають... І тут погрози ніби як суттєвіші, ніж від Звіробій...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Антиресно", а обыски, с целью выявления "бошкоотбивателя", будут проводить "бакановские"? Тут ведь не "расплывчатое, неперсонифицированное предупреждение", как со Звиробий, а прямая угроза жизни государственному деятелю...
 показать весь комментарий
 
 
давайте,мочите земанкрутов их же методами "Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака - Цензор.НЕТ 1692
 показать весь комментарий
 
 
Поубивайте хоть всех суки друг друга и бошки и мозги поотбивайте себе,мрази, какая то клоака а не рада
 показать весь комментарий
 
 
А вот это, кстати, действительно угроза и декларация намерений.

Спецназ на вертолетах уже вылетел проводить обыск у этого зеленого гандона и задержание, как к волонтеру Марусе Зверобой?
 показать весь комментарий
 
 
зелейоги, це ви задля таких страраєтесь, коли мочите Супрун?
питання риторичне, не відповідайте
 показать весь комментарий
 
 
"Я им сейчас бошки отобью",это советник минздрава такой врачебный рецепт выписывает?Наверное от головной боли?Бедная,бедная медицина.Верните скорее "доктор смерть" Супрун.Я еще жить хочу.
 показать весь комментарий
 
 
О! А це вже -
Ст. 129 "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання
Ось тут бачимо пряму чітку погрозу, до того ж це не прильот з ворожого боку, який технічно складно організувати - у жінок були підстави побоюватися нападу агресивного, неадекватного й фізичного сильнішого депутата.
Де спецназ? Випускайте "Альфу", курво!
 показать весь комментарий
 
 
Страна превратилась в какое-то позорище.....
 показать весь комментарий
 
 
прикро,але до влади дорвались ворожі елементи не тільки політично,але й економічно
 показать весь комментарий
 
 
Слабоумных навыбирали что вы от них еще хотите.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Весь цвет тролльного бомонда на сайте ещё парочку экземпляров знаменитых и можно записывать рекорд. Когда уже за вами приедут "воронки"?
 показать весь комментарий
 
після того, як ти згнієш в Гулазі, нульовка.
 показать весь комментарий
 
 
"Фармацевтическая мафия" - это как раз и и есть Стефанишин и Устинова.

Читать здесь https://racurs.ua/1242-korrupciya.html .
 показать весь комментарий
 
 
"щас в губу зацелую" - угроза насилием методом полового воздействия
"щас бошки поотбиваю" - угроза убийством
"щас ничего делать не буду" - халатное бездействие
"щас скажу" - возникает подозрение о нецензурщине и оскорблении
*****, до чего ж все нежно нести себя стали... Депутатша, ты ж неприкасаемая...
Параллельный мир, полный страстей, взлетов, залетов и падений... а я, между делом, сегодня 90 ий'ичек перепелиных собрал...
 показать весь комментарий
 
Вернулось все те проти чого люди стояли на Майданах.
 показать весь комментарий
 
 
Ще трошки і зе масса з ВР придасть Рябошапкі такий вигляд.
 показать весь комментарий
 
 
Ківа погрожував голову відрізати, цей голову відбити. Де Баканов, нехай розберется з тими чортами. Провести обшуки в них, так як і в Звіробій!!!
 показать весь комментарий
 
Ничего не меняется в стране.... Как было быдло у власти, так и остается....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх