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 Общество
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Все про:адвокат (1213) КС (1391)

 В Конституционном суде нет единого мнения относительно отмены адвокатской монополии, - НААУ

Отмена исключительного права адвокатов на представительство не может превращаться в быстрое политическое решение.

Законопроект №1013 об отмене адвокатской монополии, который получил положительные заключения Конституционного суда, должен стать предметом профессионального диалога с парламентом.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам верховенства права Марина Ставнийчук во время круглого стола "Отмена адвокатской монополии. Что дальше? " В Киевском национальном университете им. Шевченко, сообщает НААУ.

"Мы должны требовать открытого диалога с народными депутатами и монобольшинством. Наш диалог должен приобрести конструктивный характер с властью, и мы должны сделать все, чтобы те изменения, которые были только 3 года назад принятые парламентом и создавали конституционную основу для эффективного правосудия, не были сломаны ", - отметила Марина Ставнийчук.

Она указала на то, что заключение Конституционного суда "имеет политический подтекст", при этом выделено 5 отдельных мнений судей КСУ, то есть, треть судей, участвовавших в рассмотрении этого вопроса, высказали отдельные аргументы. В пользу политической целесообразности этого изменения Конституции свидетельствуют и темп внесения и обсуждения законопроекта №1013, при этом в парламенте в таком же режиме принято в общей сложности 7 законопроектов, предусматривающих бессистемные изменения в Основной закон.

Марина Ставнийчук напомнила, что конституционная реформа должна отвечать четко определенным целям и происходить в условиях широкого профессионального обсуждения по их целесообразности. При инициировании законопроекта №1013 этих требований соблюдено не было.

В 2016 году, когда внедрялись изменения в Конституцию в части правосудия, они учитывали предыдущие наработки Конституционной ассамблеи и предусматривали адаптацию лучших международных практик и стандартов в области прав человека.

"Мы постсоветская страна, где прокуратура десятками лет стояла над судом или равно с судом в судебном процессе. Когда настал очередной этап судебной реформы, то исходя из европейских подходов, в 2016 состоялось внесение изменений в Конституцию, введена в частности статья 131-2, поскольку адвокатура должна стать составляющей механизма эффективного правосудия. Мы исходили из ряда международных документов, в том числе докладов Венецианской комиссии. Была на поверхности легальная цель, и мы пошли на то, что один раздел Конституции - "Правосудие", где нашли отражение основные моменты деятельности судебной системы и адвокатуры, которая соответствует международным стандартам, и адвокатура вошла в конституционное регулирование ", - напомнила Марина Ставнийчук .

При этом через три года эта позиция предлагается к просмотру, хотя окончательно исключительное право адвокатов даже не вступило в силу с переходными положениями Основного закона и эффект этой реформы еще невозможно оценить.

"В 2016 Конституционный суд сказал, что расширяется механизм защиты прав человека за счет новой редакции статьи о профессиональной юридической помощи, а в 2019 году без всяких объяснений так же говорит что расширятся механизмы, если отменить те подходы, которые были введены в 2016 году", - сказала председатель Комитета НААУ по взаимной противоположности позиций КСУ в вопросе исключительного права адвокатов на представительство в судах.

Источник: https://censor.net.ua/n3162364
 
 
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Жодної адвокатської монополії не має бути! Захищати підсудного може будь хто, інакше це обмежує права підсудного!
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НААУ вы своим "еврейским поносом" достали таки сучченные в..дки..хавальник закройте КСУ дал Заключение МОНОПОЛЬКУ АДУКАТОВ ПРОСТИТУТОК КУРЬЕРОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ-наперстков -ПРАВОСУДИЕ ЗА 5 РУБЛЕЙ ПРОДАНО..... ОТМЕНИТЬ....
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Ну БРЕД же, БРЕД (!!!) чистой воды!!! Почем у я ЗА СВОИ, подчеркиваю, за СВОИ деньги, не могу взять ЛЮБОГО представителя в гражданском, хозяйственном или административном процессе !?!?!?!? Ведь я могу и НИКОГО не брать! Как отмена адвокатской монополии "сузит права"?!?! БРЕД продажных ТВАРЕЙ, прикормленных монополией!!!!! Депутаты, держитесь! Провалите и этот тест, не примите закон №1013 - значит и вы ПРОДАЛИСЬ!
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На предприятии есть дипломированный юрист (с красным дипломом), но для админ/хоз суда надо искать адвоката на стороне, который вряд ли защитит предприятие лучше, чем юрист предприятия!
Монополия должна быть разрушена!
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До чего дошел абсурд - огромные предприятия не могут направить своих юристов представителями в судебный процесс!!!! Иди на поклон к "частной монопольке"!!! Да у нас не адвокатура, а СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЦЕХ !!! Монополька качает деньги и пытается купить "все и вся"!!!
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Адвокатская бюрократия возомнила себя Апостолом Петром. У Апостола ключи от входа в Рай, а эти желают "держать ключи от входа во все государственные суды"!!! Когда вы уже нажретесь!!!
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Совсем одряхлели и умом и телом "вожди адвокатские"! Не выдерживают конкуренции с юристами или даже просто с опытными гражданами! Силой извращения сути права пытаются замкнуть на себя всю сферу предоставления юридической помощи. Дошло до абсурда - представители "свободно профессии" - адвокаты, идут на штатные должности на предприятиях, козыряя "депутатской корочкой"! Скрестили "ежа и ужа"!!! Опустились НИЖЕ ПРОСТИТУТОК !
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