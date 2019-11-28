 В Конституционном суде нет единого мнения относительно отмены адвокатской монополии, - НААУ

Законопроект №1013 об отмене адвокатской монополии, который получил положительные заключения Конституционного суда, должен стать предметом профессионального диалога с парламентом.



Об этом заявила глава Комитета по вопросам верховенства права Марина Ставнийчук во время круглого стола "Отмена адвокатской монополии. Что дальше? " В Киевском национальном университете им. Шевченко, сообщает НААУ.



"Мы должны требовать открытого диалога с народными депутатами и монобольшинством. Наш диалог должен приобрести конструктивный характер с властью, и мы должны сделать все, чтобы те изменения, которые были только 3 года назад принятые парламентом и создавали конституционную основу для эффективного правосудия, не были сломаны ", - отметила Марина Ставнийчук.



Она указала на то, что заключение Конституционного суда "имеет политический подтекст", при этом выделено 5 отдельных мнений судей КСУ, то есть, треть судей, участвовавших в рассмотрении этого вопроса, высказали отдельные аргументы. В пользу политической целесообразности этого изменения Конституции свидетельствуют и темп внесения и обсуждения законопроекта №1013, при этом в парламенте в таком же режиме принято в общей сложности 7 законопроектов, предусматривающих бессистемные изменения в Основной закон.



Марина Ставнийчук напомнила, что конституционная реформа должна отвечать четко определенным целям и происходить в условиях широкого профессионального обсуждения по их целесообразности. При инициировании законопроекта №1013 этих требований соблюдено не было.



В 2016 году, когда внедрялись изменения в Конституцию в части правосудия, они учитывали предыдущие наработки Конституционной ассамблеи и предусматривали адаптацию лучших международных практик и стандартов в области прав человека.



"Мы постсоветская страна, где прокуратура десятками лет стояла над судом или равно с судом в судебном процессе. Когда настал очередной этап судебной реформы, то исходя из европейских подходов, в 2016 состоялось внесение изменений в Конституцию, введена в частности статья 131-2, поскольку адвокатура должна стать составляющей механизма эффективного правосудия. Мы исходили из ряда международных документов, в том числе докладов Венецианской комиссии. Была на поверхности легальная цель, и мы пошли на то, что один раздел Конституции - "Правосудие", где нашли отражение основные моменты деятельности судебной системы и адвокатуры, которая соответствует международным стандартам, и адвокатура вошла в конституционное регулирование ", - напомнила Марина Ставнийчук .



При этом через три года эта позиция предлагается к просмотру, хотя окончательно исключительное право адвокатов даже не вступило в силу с переходными положениями Основного закона и эффект этой реформы еще невозможно оценить.



"В 2016 Конституционный суд сказал, что расширяется механизм защиты прав человека за счет новой редакции статьи о профессиональной юридической помощи, а в 2019 году без всяких объяснений так же говорит что расширятся механизмы, если отменить те подходы, которые были введены в 2016 году", - сказала председатель Комитета НААУ по взаимной противоположности позиций КСУ в вопросе исключительного права адвокатов на представительство в судах.