 Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады, - Пацкан

Об этом в эфире Украинского радио заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, будет изучаться эффективность использования средств госбюджета и управления государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

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Пацкан добавил, что сейчас специалисты Счетной палаты вышли на предварительное ознакомление и составляют программу для начала аудита.

"Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Кроме этого, в следующем году палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии.

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"Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной", - сказал Пацкан.