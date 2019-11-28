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 Политика Украины
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Все про:апелляция (418) Ляшко (1576) Герус (102)

 Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте Ляшко

Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко.

Решение было объявлено в четверг, 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Мера пресечения, избранная Бориспольским горрайонным судом 19 ноября, остается в силе. Суд тогда отпустил политика на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/n3162361
 
   
 Топ комментарии
 
бггг)земанкрутам и Ляшко не по зубам,а они к Пороху пытались клешни подтянуть Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте Ляшко - Цензор.НЕТ 2059
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Насправді це рішення і законне і адекватне. Але водночас воно рокпюазує, що Ляшко не становить небезпеки для зелених. Як наприклад генерал Марченко, чи Маруся Звіробій, до яких суд настільки поблажливим не буде.
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Ахметов відкупив свого бойового кідараса.
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Ахметов уже давно его послал, аккурат сразу после пролета на выборах, а подобрал его хрячелло, чтоб провокации против Зе учинял, где только можно и нельзя...
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бггг)земанкрутам и Ляшко не по зубам,а они к Пороху пытались клешни подтянуть Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте Ляшко - Цензор.НЕТ 2059
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Какой срам а не команда президента. Интересно Ляшко стирку штанов оплачивать будет?
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Насправді це рішення і законне і адекватне. Але водночас воно рокпюазує, що Ляшко не становить небезпеки для зелених. Як наприклад генерал Марченко, чи Маруся Звіробій, до яких суд настільки поблажливим не буде.
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По ходу, им в училище фесьбе прививали комплекс неполноценности на совместных занятиях

Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
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Судьишко хорошо поднялся на ахметкиной взяточке.
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Ляшко не такий вже й голубий порівняно з зеленими. Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте Ляшко - Цензор.НЕТ 4321
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Степень определения голубизны различных политиков конечно же ваш конек,здесь я от вас отстаю однозначно.
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Коляда, коляда,
В нас із владою біда....
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"Один раз, не тридварас!", покровительственно сказал Ляшко, слазя с Геруса..
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Ты не ошибся? Может залазя под Геруса. Во всяком случае весь опыт его политической деятельности говорит об этом.
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Зеленые клоуны хотят сделать из себя касту неприкосновенных.
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правильно и будут такой кто там в Индии неприкасаемые
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Попробовал бы суд принять такое решение при Порошенко...
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Жаль. Надо было все-таки посадить этого л(п)идера.
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Ну вот,суд так решил, Ляшко не арестовывать.А порохоботы волновались.Теперь порохоботам можно скучковаться,и пойти к Верховной раде "слугам народа" люлей выписывать.Кстати порохоботы,если вы так и сделаете,большая часть населения страны вас похвалит.Давно пора разным збоченьцям,пи...даболам,и насильникам люлей выписать.Советую начать с бениного Дубинского и его 17 автомобилей.
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До чого тут порохоботи? ляшка я раз на пороховських кричав - злочінна влада! Методу переплутав чи методисти заплутались?
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А вот "до чого".Суд відпустив Олега Ляшка на поруки депутатів "Євросолідарності" Вікторії Сюмар та "Батьківщини" Михайла Волинця.Элементарно "Ватсон".
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"та "Батьківщини" Михайла Волинця" з яких пір таж антипорохоботська батьківщіна стала №порохоботами" ? Холмс? Апеляційний суд відмовив прокуратурі в арешті Ляшка - Цензор.НЕТ 6621
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Замечание принимается.Вношу поправку.Прошу к слову "порохоботы",добавить "и юлеботы".
Гаразд?
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Попробуй зробити коротше, і ближче до реальності, зведи до одного слова - антизебіли.
Бо якось ніколи не були сумісними порохоботи і юлеботи.
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Ну почему же так категорично.Вот Сюмар та Палубий,раньше были в НФ,а Райнин был в БПП,а теперь ОПЗЖ.Грымчак до бепепе в "батькивщине".После бепепе Грымчак-сел.Наверное бепепе его испортило,взятки брать стал.Чем баба Юля хуже?
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Ну вот,суд так решил, Ляшко не арестовывать.А порохоботы волновались.Теперь порохоботам можно скучковаться,и пойти к Верховной раде "слугам народа" люлей выписывать.Кстати порохоботы,если вы так и сделаете,большая часть населения страны вас похвалит.Давно пора разным збоченьцям,пи...даболам,и насильникам люлей выписать.Советую начать с бениного Дубинского и его 17 автомобилей.
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а жаль, не тольео в лотореи выигрывать по 5 раз в годы, нужно хоть разок посидеть
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А надо бы было этого нетрадиционного в СИЗО запокавать! ВОт так конфетка была бы пацанам мужланам.
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Не выросло у Зебилов в голове, чтобы до Олега Валерьевич добраться. А так, если разобраться, ну потолка Геруса чуть, сколько шума из-за этого, куча судов, куча затрат государственных денег.
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Оно ублюдочное для тебя целый Олег Валерьевич! Смешное ты......
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апелляционный ссут-сепарсое кодло рината-гудка.подлежит множению на ноль.
беркутню выпускают,волонтеров-щимят,АТОшникам-аресты и сроки...
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