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Все про:авария (1110) Будапешт (34) Дунай (59) корабль (1299)

 В Будапеште предъявили обвинение украинскому капитану Viking Sigyn об аварии с жертвами на Дунае

Прокуратура Венгрии выдвинула официальное обвинение 64-летнему одесситу, капитану швейцарского круизного судна Viking Sigyn об аварии на Дунае, в результате которой погибли 28 человек.

Об этом сообщает Hungary Today, передает Цензор.НЕТ.

"64-летнего украинского капитана Viking Sigyn обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаев неоказание помощи после столкновения (с другим катером - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Будапешта, капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, что привело к дальнейшим трагическим последствиям. Согласно документу, украинец также не смог удерживать безопасное расстояние и сигнализировать о намерениях обогнать экскурсионный лодку. Капитан не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения.

Прокурор требует, чтобы суд приговорил капитана судна на девятилетний срок, а также запретил ему управлять водным транспортом в течение 9 лет при условии, что обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.

Напомним, в конце мая корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162359
 
   
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Кукухи поехали окончательно, не оказал помощь 35 человекам?!!! Киньте этого прокурора в ледяную воду пущай пооказывает там помощь
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Это у тебя "кукухи поехали"... Согласно "морскому праву", он обязан был оказывать помощь, даже если он просто оказался рядом с местом кораблекрушения, а те только его виновником... Для чего у него на борту экипаж и средства спасения?" Если судом доказано "неоказание помощи", какого чёрта тут "бульбы дуть"?
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Опечатка - "если судом будет доказано неоказание помощи"...
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А нам какое дело? Человек совершил правонарушение уголовного характера, на территории суверенного государства. Суд этого государства признал его виновным... Пусть сидит... Не хватало ещё "вой", по этому поводу, начинать... Всё законно... (Если что-то, "не так", пусть адвокат напрягается - ему за это деньги платят...).
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Ну так вперед, прыгай в ледяную воду и спасай
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