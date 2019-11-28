 Протест по-итальянски: сотрудники "Укрзализныци" будут бастовать, пока власть не выполнит их требования

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

В нем отмечается, что в средине ноября железнодорожники вышли на массовую акцию протеста под стены Офиса Президента Украины с четкими требованиями уволить главу правления Кравцова, остановить реформу и объяснить сотрудникам ее суть, повысить зарплату на 25% и восстановить пенсионный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет.

Перечисленные требования выполнены не были, поэтому, железнодорожники заявляют, они начинают долгосрочную всеукраинскую акцию протеста – "работа по правилам" или "итальянскую забастовку", в результате которой пассажирские и грузовые перевозки на "Укрзализныце" могут быть парализованы.

"Во время нашего ноябрьского митинга нам таки удалось провести встречу с заместителем главы ОПУ Юлией Ковалив, представителями Министерства инфраструктуры и членами правления УЗ. Мы обсудили проблемные моменты, еще раз донесли до представителей власти и руководства УЗ свои требования, но никаких документов или соглашений по итогам встречи подписано не было. Вывод прост – представители власти просто отказались принять позицию профсоюзов", - прокомментировал глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Бубняк.

Он также отметил, что 22 ноября Совет железнодорожников и транспортных строителей принял решение отправить президенту Владимиру Зеленскому официальное письменное обращение, в котором еще раз перечислили все требования и предупредили о намерениях перейти ко второму этапу забастовки.

Железнодорожники сообщили, что идут на вынужденные меры и начинают долгосрочную акцию протеста – "работу по правилам", по принципам которой сотрудники локомотивных депо выходят на работу, но без соблюдения менеджментом всех норм и правил работать отказываются.

"Итальянская забастовка" или, как ее называют в УЗ – "работа по правилам" предполагает, что сотрудники предприятия будут работать, четко соблюдая все нормы и требования. А это значит, что локомотивные бригады, которые из-за дефицита кадров до сих пор отрабатывали по несколько смен сверхурочно, теперь будут работать, только следуя норме продолжительности рабочего времени.

Кроме этого, локомотивные бригады будут строго соблюдать инструкции, прописанные в Правилах технической эксплуатации (ПТЭ).

В профсоюзе заявляют, сейчас примерно 90% движимого состава УЗ имеют неисправности, с которыми, по Правилам, их запрещено принимать и выпускать на линии. Например, часть локомотивов пассажирских поездов ездят с отключенными тяговыми двигателями. А это – запрещено ПТЭ, они вообще не должны выходить за пределы депо, как и локомотивы, бандаж которых меньше 45 миллиметров.

Железнодорожники говорят, в результате такой забастовки пассажирские и грузовые перевозки рано или поздно остановятся сами собой.

Напомним, "Укрзализныцю" лихорадит уже несколько месяцев. Началось все с решения главы правления Евгения Кравцова провести реформу на предприятии, в результате которой планировалось сократить 120 тысяч сотрудников.