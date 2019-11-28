 НБУ подал иск против Дубинского за клевету

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-владелец Приватбанка, который с момента национализации Приватбанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка к вхождению государства в его капитал", - говорится в сообщении.
Нацбанке требует опровергнуть распространенную Дубинским недостоверную информацию в аккаунте Dubinsky.Pro на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com.
"В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя Председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета. Депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы проведенной уплаты со стороны Национального банка в пользу беглого бизнесмена Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн. Национальный банк требует опровержения этой информации", - подчеркнули в НБУ.
В Нацбанке отметили, что обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными, абсурдными и вводят в заблуждение общество. Их цель - очернить деловую репутацию руководства НБУ, дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку.
НБУ подчеркивает, что информация о том, что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн" не соответствует действительности.
В Украине нет центрального банка, центральный банк это на россии.
Пусть тебе послужит утешением то,что вазелин - зеленого цвета
Він поливав Порошенка гавном на замовлення Коломойського.
За ударний труд насмоктав на 24 квартири і 17 машин. Все на мамі, бо м"ама любіт скорасть".
А зє!біли голосували б і за шимпанзе, аби бігбордік був "зєльонєнькій"
і стоячи народила тупинського))
"Наридная" власть квартальных клоунов судит только боевых офицеров, волонтеров, добровольцев.
Сепара, клеветника и вора не тронут.
Потому что власть сама - сепары, клеветники и воры.
Тільки от штатний ДТК - не дуже, є вже багато нових розробок.
Новоспечений нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що декларуватиме своє майно навесні 2020 року. Тож ми вирішили допомогти йому зібрати до купи усі його квартири, машини, маєтки і навіть нерухомість та люксовий автопарк мами. Статки Дубінського: 24 квартири, 17 авто і мама з Мазераті
Це ви про нього?
Всякие там Лещ Огненный Разаблачитель и прочие Шибунины локти кусают от зависти!