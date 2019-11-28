 НБУ подал иск против Дубинского за клевету

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-владелец Приватбанка, который с момента национализации Приватбанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка к вхождению государства в его капитал", - говорится в сообщении.

Нацбанке требует опровергнуть распространенную Дубинским недостоверную информацию в аккаунте Dubinsky.Pro на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com.

"В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя Председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета. Депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы проведенной уплаты со стороны Национального банка в пользу беглого бизнесмена Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн. Национальный банк требует опровержения этой информации", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке отметили, что обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными, абсурдными и вводят в заблуждение общество. Их цель - очернить деловую репутацию руководства НБУ, дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку.

НБУ подчеркивает, что информация о том, что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн" не соответствует действительности.

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