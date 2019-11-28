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 Политика Украины
  2029  45
Все про:клевета (149) НБУ (4524) суд (22733) Дубинский (41)

 НБУ подал иск против Дубинского за клевету

Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-владелец Приватбанка, который с момента национализации Приватбанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка к вхождению государства в его капитал", - говорится в сообщении.

Нацбанке требует опровергнуть распространенную Дубинским недостоверную информацию в аккаунте Dubinsky.Pro на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com.

"В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя Председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета. Депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы проведенной уплаты со стороны Национального банка в пользу беглого бизнесмена Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн. Национальный банк требует опровержения этой информации", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке отметили, что обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными, абсурдными и вводят в заблуждение общество. Их цель - очернить деловую репутацию руководства НБУ, дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку.

НБУ подчеркивает, что информация о том, что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн" не соответствует действительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3162354
 
   
 Топ комментарии
 
Дубинский пердящяя жопа Каломойскава!
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а як туди потрапив сєпар бужанський?
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"Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка."
В Украине нет центрального банка, центральный банк это на россии.
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"центрального" написали с маленькой.это синоним главного.за зебила голосовал?
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основная формулировка зиждется на синонимах? ну тогда и ...
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Текст статьи может зиждиться на чем угодно. В тексте иска указан "НБУ". Вопрос о голосовании отпал сам собой по причине очевидности...
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Иисус сказал ему - истинно говорю тебе что от Меня отречешься.
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Центральные банки есть во всех странах мира, но называются каждый по разному, включительно и центральный.
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тогда ты пердящая жопа свинарчука))
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О чем - только совсем бы тупой не понял!
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На от,успокой свою попаболь.
Пусть тебе послужит утешением то,что вазелин - зеленого цвета
НБУ подал иск против Дубинского за клевету - Цензор.НЕТ 1512
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Вот с этим согласен. Как этот жлоб попал к Зеленскому/?
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а як туди потрапив сєпар бужанський?
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потому, что зелупенский сам еще больший жлоб (и вдобавок дурак и предатель).
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Бо він привів Зєєєлю до влади.
Він поливав Порошенка гавном на замовлення Коломойського.
За ударний труд насмоктав на 24 квартири і 17 машин. Все на мамі, бо м"ама любіт скорасть".
А зє!біли голосували б і за шимпанзе, аби бігбордік був "зєльонєнькій"
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А когож тебе старче надо? Ты определись! Все тебе плохие. А может ты сам такой?
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мама мьіла раму
і стоячи народила тупинського))
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Безнадежно.
"Наридная" власть квартальных клоунов судит только боевых офицеров, волонтеров, добровольцев.

Сепара, клеветника и вора не тронут.
Потому что власть сама - сепары, клеветники и воры.
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Дыбинський жжет логово поклонников Св Пети и Св Леры.Руки прочь от Св Леры!!
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Гонтарева и Рожкова это кумиры порохосрак и дякуйл.
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Sehr gut, добрячий абгрейд від "FAB DEFENS"
Тільки от штатний ДТК - не дуже, є вже багато нових розробок.
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"НБУ подал иск против Дубинского за клевету" - и это правильно, за клевету надо наказывать, либо отвечать материально, если это правда, не помню такого случая, чтобы Рошен подал на кого то в суд, хотя его постоянно обвиняли в коррупции и воровстве, значит шоколадное рыло в пуху, потому и делал вид, что ничего не происходит.
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так єт его профессия!! он таким образом на хлебушек зарабатьівает!
Новоспечений нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що декларуватиме своє майно навесні 2020 року. Тож ми вирішили допомогти йому зібрати до купи усі його квартири, машини, маєтки і навіть нерухомість та люксовий автопарк мами. Статки Дубінського: 24 квартири, 17 авто і мама з Мазераті

НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 617
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Бідняк у порвнянні з БАРИГОЮhttps://nv.ua/ukr/biz/top-100-bogatyh/petro-poroshenko-dosye-biografiya-statki-2019-skilki-groshey-u-poroshenka-50051873.html
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Лахта, ты собралась Форбс разорить за недостоверные данные, что состояние Порошенко не возросло в 82 раза?
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На шоколадную дупу никакого вазелина не хватит.Национальный Банк должен быть национальным,а не филиалом МВФ.https://www.youtube.com/watch?v=TF87jvrjfWc
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В масква уже чебурнет по повній? Чого через vpn вперся?НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 7256
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Кацап,уймись!"Моск" с английского-мечеть,а "ква"-болото,где лягушки квакають.Если ты петрыла-не все здесь питерки-я на своем сервере-в отличии от тебя И да, твой бендер петрыл-агент х"ла с первым пачпоктром РОВД г.Бендеры(Приднестровье)- мне поф-соси
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"Представьте ситуацию: рядом с вашей любимой кофейней горит дом внутри с Зеленским, которого вы можете спасти. Вопрос: с латте или капучино будете наблюдать за пожаром?"
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Барига у нас Коломойський. Він сам хвалився у інтервю, що у 2014 продавав бронежилети ЗСУ за подвійною ціною!
Це ви про нього?
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Лера - за пожежею буду спостерігати з ШАМПАНСЬКИМ !!
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КОНЬЯЧОК! Непременно коньячок. К кофе. И хорошее настроение.
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Браво, Дуб!
Всякие там Лещ Огненный Разаблачитель и прочие Шибунины локти кусают от зависти!
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ЗеДятлы, вот на днях ваш мастер имитации игры х.... на рояле и по недоразумению нонешний гидрант, подписал Закон о "незаконном обогащении". Скажите, теперь Дубинского и его маму посадят, а имущество конфискуют. И если нет, то почему?
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