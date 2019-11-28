 "Слуги народа" отчитались о трех месяцах работы: За количеством законопроектов не гнались, принимали только "тектонические" документы. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы не гнались за количеством законопроектов. Да, за три месяца работы мы приняли большее количество, чем предыдущий созыв (86 против 65). И у нас больше постановлений - 218 против 143. Но нам важно было принять именно те документы, которые обеспечат тектонический сдвиг украинской политики. Неприкосновенность депутатов, импичмент президента, перезапуск судебной реформы, новый состав ЦИК, законы об улучшении бизнес-климата, земельная реформа - каждая из этих инициатив стоит тысячи условных законов "о дематюкации"", - подчеркивают в политсиле.

Также отмечается, что "бюджет на 2020 год был принят в середине ноября, а не под Новый год".

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