 "Слуги народа" отчитались о трех месяцах работы: За количеством законопроектов не гнались, принимали только "тектонические" документы. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Мы не гнались за количеством законопроектов. Да, за три месяца работы мы приняли большее количество, чем предыдущий созыв (86 против 65). И у нас больше постановлений - 218 против 143. Но нам важно было принять именно те документы, которые обеспечат тектонический сдвиг украинской политики. Неприкосновенность депутатов, импичмент президента, перезапуск судебной реформы, новый состав ЦИК, законы об улучшении бизнес-климата, земельная реформа - каждая из этих инициатив стоит тысячи условных законов "о дематюкации"", - подчеркивают в политсиле.
Также отмечается, что "бюджет на 2020 год был принят в середине ноября, а не под Новый год".
и закрывают преприятия и ФОПов еще поимели)
турборежим а ****?
маня, а хочешь я тоби келдыша покажу?
остынь, Петро, в мотели покажешь...
как то так деда ...
если подсрачник поможет кац лене достичь цели быстрее?
то у меня есть для него - 2й бесплатный...
Тут я согласен -- превратить пока ещё работающих на своей земле селян в граждан мадагаскарско-компрадорского типа это реально тектонический сдвиг в сторону депопуляции Украины .
Всё как хотели соросята . Вместо украинских селян можно будет завести тайцев и китайцев . Поселить в бараки . Оне на латифундистов будут работать за 5 баксов в день без разговоров.
Скупленные поля под рапс и кукурузу ... Скот под нож , бо для скотоводства есть Аргентина и Бразилия , где тоже вся земля принадлежить сотне семей .
Тут уже замашками карикатурных буржуев из софковых "кукрыниксов" , не отделаешься . Все фантазии и протягивание истины за уши софкоидами меркнут на фоне почти феодальных отношений которые и гарантирует данный кодекс .
Весь опыт trade union ... начиная с востания леонских ткачей , майскими демонстрациями в США в 1878 года - коту под хвост .
"Слухи арода" просто взяли и перечеркнули цельных последних 200 лет мирового развития вернув Украину в трудовых отношениях к началу 19-го века .
Реальность ЗЕ-команды превзошла самые страшные выдумки софкоидных карикатуристов ужасов и нравов капитализмьмы и бесправия наёмного труда .
Вове ЗЕ разве что осталось только , напялить на себя костюм аргентинского диктатора Хорхе Виделы (тоже большого любителя либертарианской модели экономики) и начать сбрасывать сторонников социального равенства с вертолётов . Пиночет на фоне Виделы был просто рождественским зайчиком и при Пиночете сенатору от коммуняк Луису Корвалолу (его семье) платили жалование , а Хорхе , повторяю убивал и сбрасывал с вертолётов всех желающих социальных гарантий !
Отже, чергові переговори уряду України з МВФ закінчилися, скажемо м'яко, нічим. У фільмі «Слуга народу» герой коміка Зеленського щиро й гарно послав у дупу МВФ. В реальності МВФ посилає президента Зеленського приблизно за тою ж самою адресою. Те, що вдавалося щоразу президентові Порошенку, у президента Зеленського завершується новим і новим провалом. Можна насолодитися глузами з шоумена, який справді відчув себе «найвеличнішим політичним лідером **********». Але що далі? Спробую спрогнозувати.
По-перше, бюджет на 2020 рік наразі приречений. Цей бюджет і так по факту зруйнував реформу децентралізації та зекономив на всьому, на чому тільки може. Але навіть в такому вигляді виконати його буде нереально. У жовтні бахнулися показники виробництва в України: -5%. Це дуже багато. Наслідком буде зменшення податкової бази і, відповідно, надходжень в бюджет. Уряд муситиме економити на всьому, на чому тільки можна. А це означає - борги по з/п для бюджетників та скорочення соціальних програм. Почне лютувати податкова - відповіддю буде масовий ухід підприємців у тінь.
Ще один сюрприз - закредитуватися у комерційних банків не вийде. МВФ тим і цікавий, що він дає гроші державам під ду-у-у-уже маленькі відсотки, бо передбачає, що гроші ті підуть на розвиток країни. Якщо гроші країні не дає МВФ, з якого дива ризикувати комерційним банкам? Це означає, що гроші даватимуть тільки під великі відсотки та під цілком конкретну заставу. Це означає, що варіант безмежного продажу української аграрної землі іноземцям встає в повний зріст. До яких наслідків це призведе, можна тільки уявляти.
Щось мені підказує, що особи у білих пальтах, які плескали у долонечки відкриттю ринку землі, не підуть на вулиці пояснювати переваги того ринку розбуреним громадянам, більшість з яких категорично проти. Можна опинитися і у багнюці, і на вилах. Команда Порошенка це розуміла - тому й не поспішала.
Оговорюся зразу. Я не вірю в те, що всім цим скористуються, аби Україну знову підпорядкувати Росії. Давайте не забувати, частина ЗЕкоманди - їхні нардепи, грантоїди, прибічники - це ті люди, які виходили проти цієї перспективи на Майдан-2014. Так само я не вірю, що уряд піде на оголошення дефолту, як цього щиро жадає олігарх Коломойський - от вже хто справді радіє від'їзду місії МВФ. Чому? Бо дефолт призведе до такого погіршення економічної ситуації в країні, що часи Порошенка стануть пригадувати як економічний ренесанс. Протестні настрої посиляться настільки, що до вибуху знадобиться лише одна іскра.
І так. 10 мільярдів доларів від Москви, про які говорив Коломойський, - блеф. Росія не має зайвих 10 ярдів, аби подарувати їх Україні. Росія сама мріє про зняття санкцій, бо «смішні санкції» поклали її економіку на бетон пузиком. РосСтату вірити не можна, але є ознака, яка говорить промовисто, - в Росії згортаються супермаркети, бо росіяни економлять на всьому. Які 10 мільярдів, про що ви?
Але ж саме цього й хоче Москва, скажете ви? Аби в Україні здійнялося повстання, яке розколе Україну і дасть Росії змогу створити нові й нові ДиРи? Це правда. І отут я хочу нагадати слова, сказані нещодавно в інтерв'ю віце-президентом Асоціації «Україна-ЄС» і депутатом Європараламенту Віолою фон Крамон: «Захід надто багато вклав в Україну, аби її просто взяти і покинути».
Захід наразі нас не покинув і не відцурався від нас - не в останню чергу завдяки Петру Порошенку. Захід, по-перше, працює з тим керівництвом України, яке більшістю голосів обрав народ (а це для Заходу святе). По-друге, Захід це нинішнє керівництво України дресує і виховує. «Або будеш робити, як треба, або дружи з олігархом Коломойським». Тобто або буде проводити реформи, початі президентом Порошенком, або дограєшся до голодних бунтів. Для такого виховування Захід має чимало ефективних важелів. МВФ - лише один з них.
МВФ поїхав. Далі буде.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Бо ніякий реальний ЗЕ ніколи не був борцем з олігархатом до 2019 року як мінімум . А саме ЮВТ з 2001 олігархами рахувалась як особистий ворог .
Саме ЗЕ повний економічний невіглас й саме дешевий популіст, бо крім декоративного-карікатурного закону про скасування недоторканості організувати не зміг . Зараз грає в дуже популістку й небеспечну гру в миротворця з крокодилом ***** .
Й Саме Юля розуміє в економіці й в геополітиці в рази більше ,ніж уся команда ЗЕ разом .