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Все про:Борисполь (606) колония (339) прокуратура (3759) заключенные (390)

 В Бориспольской колонии "забыли" отпустить заключенного после отбытого срока наказания, - прокуратура

В Бориспольской исправительной колонии № 119 "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний.

В ходе проверки его доводов, установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили мужчину из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры.

В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162335
 
 
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ха ха какая служебная проверка незаконное помещене лица в места лишния свободы это уголовняк полный.. зедебилье все страну превратили в еврйекую помойку....
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....а еще сегодня слышал по новостям , что в какой то колонии администрация ЗЕКОВСКУЮ ПАЙКУ зашкерили и регулярно ПРОДАВАЛИ барыгам !!!!
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Просто мусора хотели денег...
А чувак не понял их тонких намеков))))
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А кто вспомнит человека укравшего курицу у соседа?
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вот бы Пашинского забыли отпустить....
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