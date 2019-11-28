 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого обвиняют в избиении активиста, пойдет под суд

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути.

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Напомним, 29 августа секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок напал на общественного активиста в здании горсовета. Изначально данный факт расследовался следственными органами по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, позже производство переквалифицировали на преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины"

Сам Годунок заявил, что активист, с которым у него возник конфликт в горсовете, является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины. По словам секретаря горсовета Борисполя, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".