EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  952  11
Все про:прокуратура (3759) суд (22733) Годунок Ярослав (2)

 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого обвиняют в избиении активиста, пойдет под суд

Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути.

Читайте также: Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста

Напомним, 29 августа секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок напал на общественного активиста в здании горсовета. Изначально данный факт расследовался следственными органами по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, позже производство переквалифицировали на преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины"

Сам Годунок заявил, что активист, с которым у него возник конфликт в горсовете, является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины. По словам секретаря горсовета Борисполя, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".

Источник: https://censor.net.ua/n3162334
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он титушку избил, или активиста, то в теме?
 показать весь комментарий
 
ну да)для смердящего манкрута разницы нет ,тк ты сцышь и тех и тех
 показать весь комментарий
 
 
Это гандона надо гнать ссаной тряпкой. Что ублюдок это тебе не инвалида шантажировать и избивать
 показать весь комментарий
 
Клас. Тепер сепарські виродки стали активістами? Годунок, звичайно, падло ще те. Проте речі називайте своїми іменами: "бувший беркутовець, хабарник, злодій, зелебот, надавав лящів сепару".
 показать весь комментарий
 
 
Активисты стали титушками, а титушки - активистами.
Разница в том, на чьей стороне власть.
 показать весь комментарий
 
Тебе же сразу сказали, выйди розбийнык, теперь получишь что заслужил.
 показать весь комментарий
 
"...является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины..."
===
Це тепер тільки посилює вину. Такі часи настали. От якби вдарив ветерана -- чортом не був би. А ти ...сіротку юродіВоВо абідєл... (с)
Після дзвінка_баканову ти, чоловіче, мусиш сісти навіть якби був матір'ю_терезою.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх