 Замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ она обнародовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила Зеркаль.
Она высказала благодарность всем, с кем пришлось работать последние 5 лет в МИД.
Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.
Корабль «Михаил Дудин» с урановыми «хвостами» прибыл в морской порт Санкт-Петербурга.
слить Украину в норманском формате,
поэтому и не хочет иметь этому никакого отношения...
ты хоть бы 0.001% для Украины сделал того что сделала она!)))
Это ваше законное право.
Свободны.
Может кто поправит и укажет её достижения.А она понимает,что "вот-вот" уже скоро и такие как я не забывают обещания.
https://www.youtube.com/watch?v=TR-NLTfJra8