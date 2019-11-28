 Замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ она обнародовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила Зеркаль.

Она высказала благодарность всем, с кем пришлось работать последние 5 лет в МИД.

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Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.