EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1539  39
Все про:МИД (5220) увольнение (1772) Зеркаль (239)

 Замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Соответствующий документ она обнародовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила Зеркаль.

Она высказала благодарность всем, с кем пришлось работать последние 5 лет в МИД.

Замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече в "нормандском формате" не должно быть скрытой повестки и тайн, - Зеркаль

Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3162333
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот, еще на одного защитника Украины меньше во власти. заменят кем то из людей Коломойского или кого из Масквы назначат.
 показать весь комментарий
 
Кто там еще не пристроен в 95 Анале?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наверняка понимает , что этим ваЗЕлиновым предателям недолго осталось (или до конца этого года или до марта следующего) , скоро вернется назад но уже при новой власти - на должность министра иностранных дел или президента Украины!!!
 показать весь комментарий
 
 
не то слово. Наверняка что то знает. Поэтому и уходит.
 показать весь комментарий
 
 
а кто на замену ей Дмитрий Киселев?
 показать весь комментарий
 
 
Какого-то любителя шлюх или насильника-педофила. В слуге урода хватает этих элементов..
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, еще на одного защитника Украины меньше во власти. заменят кем то из людей Коломойского или кого из Масквы назначат.
 показать весь комментарий
 
 
Остатки мозгов покидают правительство, подобное к подобному, закон природы...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пиар на заведомо выигрышных делах закончился, начались споры о СП-2 и транзите газа - тут уже и уволиться можно.
 показать весь комментарий
 
 
О, зебил вылез. Конечно же отставивание в оон - это пиар. А вот разговор Моники про унитазы с ****** - это государственное деяние. не перепутайте.
 показать весь комментарий
 
 
Alex Rozhenko. "Ольгинские". К вам прибіла санционка:

Корабль «Михаил Дудин» с урановыми «хвостами» прибыл в морской порт Санкт-Петербурга.
 показать весь комментарий
 
 
Придурок, цими справами Нафтогаз займається, а не МЗС))))
 показать весь комментарий
 
Скорее она уже знает что ваЗЕлин собирается
слить Украину в норманском формате,
поэтому и не хочет иметь этому никакого отношения...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я ФАЙТЕР! Я звикла боротися, я всіх пабідю! Звільнення "за власним бажанням". Молодец, красиво ушла, боролась, давая интервью об увольнении, изо всех сил
 показать весь комментарий
 
Ей ФАЙТЕР!)))
ты хоть бы 0.001% для Украины сделал того что сделала она!)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"По собственному желанию"?
Это ваше законное право.
Свободны.
 показать весь комментарий
 
 
"С точки зрения "мы будем дружить с Россией", я не тот персонаж, который готов к дружбе. Я все же fighter, я тот, кто ведет переговоры и тот, кто представляет позицию, которая отличается от видения россиян. Россияне будут ставить вопрос о моем увольнении, я не тот человек, с которым они могут договориться", - подчеркнула Зеркаль." Источник: https://censor.net.ua/n3160765 Позиція Нелоха та узеленських зрозуміла
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А нахрен украинцам тот,который не хочет договариваться с кацапами и её устраивают погибшие каждый день?Пусть валит со своей позицией.
 показать весь комментарий
 
Всі хто не хоче здавати інтереси України кацапам- вороги? "Круто", навіть для ватанів
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Полный провал на своем посту.Одни лозунги и "вот-вот" и...
Может кто поправит и укажет её достижения.А она понимает,что "вот-вот" уже скоро и такие как я не забывают обещания.
 показать весь комментарий
 
Знайдуть у ЗЕгенерата якусь дегенеративну жидобільшовицьку пику на її місце... Та чи надовго?
 показать весь комментарий
 
 
Зелёная плесень не терпит умных людей в своих рядах.Зебыдло - наше Фсё Заступниця голови МЗС Зеркаль написала заяву про звільнення - Цензор.НЕТ 411 - лозунг партии слуг уродов.
 показать весь комментарий
 
 
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ СТРАНЫ.
 показать весь комментарий
 
зе чмошники руйнують усе найкраще що зроблено за останні 5років. все на догоду пуйлу
 показать весь комментарий
 
 
Нормальным людям просто противно работать на шобло незнаек и дрыстаек.
 показать весь комментарий
 
 
ЗеЛя подонок и мразь.а все его банда зеленых предатели Украины
 показать весь комментарий
 
 
Скатертью дорожка мадам. Подруга мадам Геращенко с евросолитеров.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх