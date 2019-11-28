 Нардеп "Слуги народа" Богданец признал наличие судимости: "Один раз ударил, не рассчитав силу"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.
Как рассказал Богданец, в 2015 году он служил в батальоне особого назначения "Сич". Находясь в отпуске между ротациями, он стал участником конфликтной ситуации на дороге с пострадавшим. Как утверждает нардеп, тот сначала его провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии.
"Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или чувство, которое знакомо абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты, собственно, и защищаешь, творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", - заявил он.
По словам Богданца, он признал свою вину и оплатил лечение потерпевшего. Более того, нардеп утверждает, что факт наличия у него судимости "не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан".
"Согласно действующему законодательству, такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих положительных изменений в Украине, - заявил он, - Ради этого и шел на выборы. Поэтому закроем эту тему раз и навсегда".
Как стало известно из решения суда, пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга и был вынужден лечиться.
"...были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновидно-скулового шва; ушиб мягких тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку в клиническом течении сопровождались длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", — указано в приговоре Богданцу.
Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал. При назначении наказания, ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО. В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.
Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".
Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.
Одним словом - Партия регионов №2.
і гвалтівники і збоченці і вуличні ******** /// Регіонали були ще квіточки в порівняні з цими зеленими
У 2014 році брав участь в Євромайдані, був заступником коменданта Майдану.
У 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради по 63 округу (м.Рівне) від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" як член партії.
Серед "Слуг народа" ще й людожерів часом немає?
Другие туда просто не шли и не идут.
але воно не збирається здавати мандат, епоха зубожіння у нього тільки-но закінчилася))
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
И ты же, **** кацапская, кричала, что не важно АТО или не АТО - должны сидеть.
И ты же ***** пророссийский, 5 лет рассказывал про русских витязей и чудо оружие *****.
А теперь ты к патриотизму и пониманию украинцев взываешь?
Со сколькими еще ты успело забить стрелку и не прийти, ****** берестяная?
Хотя вы, ублюдки кацапские, все такие - смелые пока не светит реально отхватить по рогам.
Зашкар не катит. Ройте дальше.
На біса було воювати.
На початку червня 2014 року активіст ВО «Свобода» Ігор Степура на своїй сторінці
в Facebook заявив, що партія має намір створити власний добровольчий батальйон.[1] 12 червня про створення батальйону у складі МВС заявив член партії Олександр Аронець, додавши, що в батальйоні будуть переважно «свободівці», а також фахівці військової справи, які брали участь у миротворчій місії в Іраку[2]. Донині більшість бійців батальйону - члени ВО «Свобода»[3].
не бандюки в слугах есть?