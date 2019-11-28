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 Политика Украины
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Все про:судимость (36) Слуга народа (534) Богданец Андрей (2) Иванисов (17)

 Нардеп "Слуги народа" Богданец признал наличие судимости: "Один раз ударил, не рассчитав силу"

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец подтвердил наличие обвинительного приговора в своей биографии, но не собирается из-за этого сдавать мандат. Более того, нардеп утверждает, что его избиратели об этой истории знали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

Как рассказал Богданец, в 2015 году он служил в батальоне особого назначения "Сич". Находясь в отпуске между ротациями, он стал участником конфликтной ситуации на дороге с пострадавшим. Как утверждает нардеп, тот сначала его провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии.

"Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или чувство, которое знакомо абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты, собственно, и защищаешь, творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", - заявил он.

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По словам Богданца, он признал свою вину и оплатил лечение потерпевшего. Более того, нардеп утверждает, что факт наличия у него судимости "не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан".

"Согласно действующему законодательству, такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих положительных изменений в Украине, - заявил он, - Ради этого и шел на выборы. Поэтому закроем эту тему раз и навсегда".

Как стало известно из решения суда, пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга и был вынужден лечиться.

"...были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновидно-скулового шва; ушиб мягких тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку в клиническом течении сопровождались длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", — указано в приговоре Богданцу.

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Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал. При назначении наказания, ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО. В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Нардеп Слуги народа Богданец признал наличие судимости: Один раз ударил, не рассчитав силу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162331
 
 
 Топ комментарии
 
Слуга народа - партия ватников, насильников, уголовников и извращенцев.
Одним словом - Партия регионов №2.
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Збоченці, оніністи, повії, утриманки, алкаші, гвалтівники, хулігани, злодії...
Серед "Слуг народа" ще й людожерів часом немає?
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Ну так сын Пороха тоже служил но это вате зеленой не мешало 5 лет скулить "хай служе/воюе сын Порошенка"))
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Слуга народа - партия ватников, насильников, уголовников и извращенцев.
Одним словом - Партия регионов №2.
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то что служил в батальоне Сич для тебя не помеха или ты принципиально не читаешь новости Нардеп "Слуги народа" Богданец подтвердил наличие судимости: "Один раз ударил, не рассчитав силу" - Цензор.НЕТ 3806
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Ну так сын Пороха тоже служил но это вате зеленой не мешало 5 лет скулить "хай служе/воюе сын Порошенка"))
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Неделю бухать в Краматорске ради корочки это позор а не служба.
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А этот Богданец еще и бухает? Да, ну и партейка у Зели однако.
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Он про сыночка гниды Пети Поросенко.
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Обыски у Маруси трижды продлевавшей контракт с ВСУ из за видосика от которого обделалась Моника вам как то тоже не помеха особо
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єто художественная самодеятельност гр-на трубы призначеного потужним реформатором в декабре его с треском выгонят
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Ты статью то почитай, у тебя уже добровольцы и участники АТО ватниками и уголовниками стали, а несдержатся и дать в рожу может каждый.
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Ну на рахунок " Партії регіонів № 2 " ви не праві ! Регіонали тільки шапки крали , а ці зелені -
і гвалтівники і збоченці і вуличні ******** /// Регіонали були ще квіточки в порівняні з цими зеленими
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а нічо що Іванісов
У 2014 році брав участь в Євромайдані, був заступником коменданта Майдану.

У 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради по 63 округу (м.Рівне) від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" як член партії.
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Шкода, що Богданцю не попався на дорозі Іванісов.
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Збоченці, оніністи, повії, утриманки, алкаші, гвалтівники, ********, злодії...
Серед "Слуг народа" ще й людожерів часом немає?
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колишні воїни АТО для тебе людожери?
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А от цього не треба. Про учасницею АґтО чрусю Звіробій що скажеш, малорос?
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труба доживає останні дні на посаді це дурна спроба вислужитися тільки нашкодила президентові і прискорила удар під ту тощу дупу яку призначив потужний рехформатор Нардеп "Слуги народу" Богданець підтвердив наявність судимості: "Один раз вдарив, не розрахувавши силу" - Цензор.НЕТ 5368
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Як у вас з логікою, шановний ? А з пам'яттю? Порошенко з Трубою з самого початку був на ножах. Бо Труба був вибраний комісією всупереч бажанню самого Порошенка. Оскільки це було не так давно, то я це добре пам' ятаю. Інші теж. Це одне з небагатьох призначень всупреч волі Порошенка. Як наприклад Авакова на МВС. Просто дехто вже забув, що у Порошенка одноосібної влади не було. Була система стримування і противаг.
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Если вступил в СН, то он, как минимум, отбитый идиот. Как максимум - уголовник, насильник или извращенец.

Другие туда просто не шли и не идут.
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Нічого дивного. Депутати-це зріз суспільства. Депутати-слуги - це зріз 73% мудрого нариду.
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опача, ще одне рило зелене з плямами у біографії!
але воно не збирається здавати мандат, епоха зубожіння у нього тільки-но закінчилася))
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Кто с дядей Беней не играет, - тот сладкого не покупает!
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
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Махает корочкой УБД и вешает гоям лапшу на уши. Какой адекватный АТОшник пойдет в партию к уклонисту называющему Украину порноактрисой? Это еще разобраться надо, может у него УБД как у Яныка проффесорство.
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Так и есть, все настоящие АТОшники идут только в партию Пецы, например Леша Минометчик, который служил в АТО в секретной части с секретными сослуживцами под секретной фамилией возле секретного миномета. Новый владелец "Рошен", между прочим.
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Alex Rozhenko. У ЧВК"Пушечное мясо Вагнера" гопота с долгами по кредитам и т.д.
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Представь себе половина ВСУ проголосовала за Зеленского, ты их всех считаешь неадекватными мразь соевая.
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Ну ты-то, ублюдина ватная, не относишься ни к одной из половин.
И ты же, **** кацапская, кричала, что не важно АТО или не АТО - должны сидеть.

И ты же ***** пророссийский, 5 лет рассказывал про русских витязей и чудо оружие *****.

А теперь ты к патриотизму и пониманию украинцев взываешь?
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Разбегись тварь соевая и башкой об стену, может попустит.
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Кстати, ты ж еще и сцыкло.
Со сколькими еще ты успело забить стрелку и не прийти, ****** берестяная?

Хотя вы, ублюдки кацапские, все такие - смелые пока не светит реально отхватить по рогам.
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не звизди)с ними на участках сепарье голосовало -от туда и половина
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А інша половина голосувала за Пороха, і ти їх вважаєш неадекватами і соєвими мерзотами. Чим ти кращий?
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Где я такое сказал, каждый имеет право на свое мнение, а мразью он стал за то что атошников назвал неадекватами если они за Зеленского.
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Вы действительно не видите разницы между уголовкой и политикой? Для вас Янукович и Вячеслав Черновол тоже одного поля ягоды, потому что "сидели"?
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Жесть ну и сброд - насильники, педофилы, уголовники, прислужники олигархата.
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Не оправдывайся,врежь там в раде по харе медчуку,кивке,шмуфричу,потроху - будешь следующим президентом,а то действующий оказался трусливой мямлей.
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Ветеран АТО ударил в лицо в ответ на плевок неадеквата, не от кого этого не скрывал, зашквар не катит, ройте дальше.
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Депутат Слуги Народа участвовал в групповом изнасиловании несовершеннолетней, которая наверняка сама хотела, чтобы потные имбицилы ее изнасиловали.
Зашкар не катит. Ройте дальше.
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а там хоть кто то нормальный есть?если честно то в самом начале думала,что там только богутская убийца,пара агрессивных сепарастов ,а остальные не образованные идиоты ...людоед значит там есть без сомнения
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Ну цей хоч малолітніх не гвалтував. Просто слуга народу бив свого хазяїна.
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Ветеран війни з Тернополя в партії блаЗЄнського? Нардеп "Слуги народу" Богданець підтвердив наявність судимості: "Один раз вдарив, не розрахувавши силу" - Цензор.НЕТ 7922
На біса було воювати.
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Та ні, херня це. Стаття реально така, по якій будь-хто піти може.
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ага,а партія "Свобода" складається з колишніх ментів та огендів кремля Нардеп "Слуги народу" Богданець підтвердив наявність судимості: "Один раз вдарив, не розрахувавши силу" - Цензор.НЕТ 6442

На початку червня 2014 року активіст ВО «Свобода» Ігор Степура на своїй сторінці
в Facebook заявив, що партія має намір створити власний добровольчий батальйон.[1] 12 червня про створення батальйону у складі МВС заявив член партії Олександр Аронець, додавши, що в батальйоні будуть переважно «свободівці», а також фахівці військової справи, які брали участь у миротворчій місії в Іраку[2]. Донині більшість бійців батальйону - члени ВО «Свобода»[3].
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к иванисовичу пересядь - тот тоже не расчитал возраст...
не бандюки в слугах есть?
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нужен слуга без "дел" или ето персонаж вымышленный?
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Да там весь такой сброд с насильников, педофилов и бандитов.
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Андерсона читал? - славный сказочник и вот ему точно респект.
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