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 Политика Украины
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Все про:Европейская Солидарность (168) Звиробий Маруся (1)

 Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности"

В партии "Европейская Солидарность" шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на слова волонтерки Маруси Звиробий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого", - говорится в заявлении партии.

"Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации. Наступление на Звиробий - это не только реакция на ее критические замечания относительно отступления на фронте. Это - часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить одну из своих предвыборных обещаний", - подытожили в "Евросолидарности".

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Звиробий назвала обыск ГБР, который провели в нее утром 28 ноября, политическим преследованием. Также она сообщила, что силовики изъяли у нее оружие.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность"

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины"

Источник: https://censor.net.ua/n3162329
 
   
 Топ комментарии
 
Єслі, вату в твоєй головє перєіменовать в мозг, то нічєго от етого нє ізмєнітся.
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Це підготовка до перетворення України в ОРДЛО.
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потужного петю потрібно брати за жирне черево - тоді екзальтовані підстаркуваті чорнороті петіні дурепи самі вгамуються.. ..
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Це підготовка до перетворення України в ОРДЛО.
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я даже знаю какую музыку будут играть на поминках.. 7-40 в медленном темпе Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 2541
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Ели коррупционеров из БПП переименовать в Евросолидарность, то коррупция никуда не уйдет.
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Єслі, вату в твоєй головє перєіменовать в мозг, то нічєго от етого нє ізмєнітся.
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А где ж твой Порох, почему его нет с протестной командой из ЕС в этой квартире? Что, сливает своих? Что, он зас..ал? Герой, блин!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пороху надо свои потрохи спасать. Тучи сгущаются.
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Вам криком кричали, що вас обдурили євреї, що 90% срачу про карупцию, тарговлю на краві, посажених патріотів то брехня.
Та ви продовжуєте вірити євреям.
Я не дивую. І досі знайдеться немало адептів МММ, які впевнені що то "злочинна влада" не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
Найважче - сказати самому соб: "Так, мене обдурили!"
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Тільки розумна людина має розум визнавати свої помилки.
Щоб потім їх не повторювати.
Тому вона й розумна.
Дурні такою властивісю не володіють.
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Ты расскажи об этом Натану Хазину - участнику Майдана и одному из основателей полка "Азов". Ты не Украинец, ты -ХОХОЛ!!!!!!!!!!!!!!
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То ты антисемит? А вы же кричали, что Порошенко не еврей.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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Ну и что ты накалякал антисемит? Все равно он гамно.
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Между утверждением, что большевизм был первоначально еврейским национальным движением и тем что Вы написали есть большая разница.
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Есть у кого-нибудь ссылку, что было сказано? Что это решили искать с обыском?
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Правельнее наверное говорить "Трубопадение"
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Не ребята, год я этим гоблинам зря отводил. Думаю весной вынесут
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Помечтай и готовся на баррикады ГЕРОЙ.
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24,45% знали про це, ще з грудня 2018, після того як Бєня прибрав лєдокол «Юля 60%» (маруха сдєлала своє дєло), і запустив круїзний лайнєр «Клоун», з п'ятою колонною в трюмах.
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Как-то быстро забыли ребятки из Солидарности о Савченко и добробатах, которых именно они посадили Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности" - Цензор.НЕТ 5050
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И как там Савченко и ее подельник, сваливший мгновенно на паРашку?.. Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности" - Цензор.НЕТ 85 Савченко смогла опровергнуть доказательства?...
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А тим часом...
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Як розрахувати суму податку на закордонні посилки
Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота! Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности" - Цензор.НЕТ 3850
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Европідарасти п'ять років займалися корупцією замість реформ, хай тепер жують сраку!
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Свободу Наде Савченко!
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потужного петю потрібно брати за жирне черево - тоді екзальтовані підстаркуваті чорнороті петіні дурепи самі вгамуються.. ..
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А с каких пор, угрозы убийства президенту страны не являются преступлением? Причём угрозы публичные, в прямом эфире. Её должны были задержать в течении суток после произнесения этих угроз. Я уж не говорю о публичных оскорблениях в адрес президента страны. И кстати, а как там санкции в отношении телеканала, который это транслировал? Ньюсван прессуют по полной программе за надуманные нарушения.
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Какая война! Твой смелый порох ее так официально и не узаконил! Забыл это? У нас АТО, или ОСС!!! Только с трибун вещал, что у нас война,еще называл "вітчизнянною". Знал, наверное, что если раскроют свинарчуков и т.д., что с ним будет по законам военного времени!!!
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Шапито от Парашенки и его посипак. Где политика и где притрушенная Маруся или как её на самом деле.
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Зебобики начали наступление на Народ!!!
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Евросолитеры пусть Райнина поздравят с переходом к своим другам "за жыддя".
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У тебе президент і вся його більшість в "Зажиддє" і у **** смокче, іпанько зелене.
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Фу как не культурно. Смоктунов не люблю.
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Влада еще пожалеет. Авторитета нет так. Провакации устраивает.
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Я особисто хочу почути позицію Голосу з цього питання і питання генерала Марченка..
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Коли до зеленого тупизня не дійшло, йому приходиться повторювати. Маруся Звіробій після проведених у неї сьогодні, 28 листопада обшуків, повторила погрози президенту України Володимиру Зеленському.://youtu.be/4XbMdp38s9c
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Только госпитализация с санитарами.
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Витя Вове передаёт привет их Ростова и ждет его в гости.
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Только после того когда Парашенка посадют.
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а тебя кто то спрашивать будет,манкрут???)))))
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В дурку обеих, типа патриоток, а педро с дружбанами - точно в тюрьму.
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Анука попробуйте истребить швали портновские))
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сцикливий зелений ******** вміє воювати лише з жінками - волонтерами. Зеля, щоб ти здохла худоба колаборантська..
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ЗЕ наверное поднасрал. этих девченок он видит. а что ренатка за неделю прикрывает три ТЭС, это те которые я знаю, Бурштын, Ладыжин и Приднестровская а может и больше, ему бодя не сказал. а это тысячи людей. и все это, чтобы беня был доволен. на эти тысячи срать, ринат со своей стороны паказывает, кто в доме хозяин и на что пойдут безработные люди? чем это закончится?
думаю девченки правы. с таким курсом он долго не протянет
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Дмитро Корчинський
58 хв. ·

Сьогодні під Києвом нашими спецслужбами у співпраці з ФСБ викрадений біженець з Кавказу Кадієв Шаміль Хаджимуратович 1975р.н.

Він багато років переховувався в Україні від кривосуддя окупантів.

Буде виданий московитам, туди де ніколи не буває чесного слідства й справедливих судів, натомість практикуються тортури.

Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 2026
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Зелёные твари! Не там врага ищите! Враг в Москве. В стране война! (это для Сивухи) А волонтёры помогают фронту и защитникам Украины, и не сдают территории в отличие от Янелоха.
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Концлагеря скоро откроют? А то посадить всех кто не лайкает Зелёных СИЗО не хватит.
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......не люблю я ПОРНО солидарность (((((
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пусть думает прежде чем помелом махать.
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Починає проявлятись московська підготовка...
Все частіше від політологів чути вислів - РЕЖИМ ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!
А все починалось ще тоді, як звинуватили дівчину з плакатом. Ніхто не звернув особливої уваги на цю, здавалось би незначну подію. В повітрі неслось гучне -Зе Зе Зе!! Як від великої овечої отари...
«Сьогодні ті, хто готував розстріл Майдану, повертаються в Україну. А вбивць, які стріляли у Небесну Сотню, випускають на волю. Натомість, в тюрми намагаються посадити українських патріотів
Це було, так недавно!Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 822
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Прикиньте,как повезло пацану,кинувшему яйцом в овоща.Остался жив. Сейчас кинувшего яйцо,расстреляли бы на месте,а его семье пожизненное дали бы
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Дмитрий

@dmitriypaut

·7 мин

Прикиньте,как повезло пацану,кинувшему Яйцом в Януковича.
Остался жив.
Сейчас кинувшего яйцо,расстреляли бы на месте,а его семье пожизненное дали бы
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