 Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого", - говорится в заявлении партии.
"Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации. Наступление на Звиробий - это не только реакция на ее критические замечания относительно отступления на фронте. Это - часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить одну из своих предвыборных обещаний", - подытожили в "Евросолидарности".
28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.
Звиробий назвала обыск ГБР, который провели в нее утром 28 ноября, политическим преследованием. Также она сообщила, что силовики изъяли у нее оружие.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
Та ви продовжуєте вірити євреям.
Я не дивую. І досі знайдеться немало адептів МММ, які впевнені що то "злочинна влада" не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
Найважче - сказати самому соб: "Так, мене обдурили!"
Щоб потім їх не повторювати.
Тому вона й розумна.
Дурні такою властивісю не володіють.
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
https://www.youtube.com/watch?v=-_z9LNgQkbs
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
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Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота!
думаю девченки правы. с таким курсом он долго не протянет
58 хв. ·
Сьогодні під Києвом нашими спецслужбами у співпраці з ФСБ викрадений біженець з Кавказу Кадієв Шаміль Хаджимуратович 1975р.н.
Він багато років переховувався в Україні від кривосуддя окупантів.
Буде виданий московитам, туди де ніколи не буває чесного слідства й справедливих судів, натомість практикуються тортури.
Все частіше від політологів чути вислів - РЕЖИМ ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!
А все починалось ще тоді, як звинуватили дівчину з плакатом. Ніхто не звернув особливої уваги на цю, здавалось би незначну подію. В повітрі неслось гучне -Зе Зе Зе!! Як від великої овечої отари...
«Сьогодні ті, хто готував розстріл Майдану, повертаються в Україну. А вбивць, які стріляли у Небесну Сотню, випускають на волю. Натомість, в тюрми намагаються посадити українських патріотів
Це було, так недавно!
Дмитрий
@dmitriypaut
·7 мин
Прикиньте,как повезло пацану,кинувшему Яйцом в Януковича.
Остался жив.
Сейчас кинувшего яйцо,расстреляли бы на месте,а его семье пожизненное дали бы