 Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук

Об этом заявил народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук.



"Начав свой срок с нарушения Конституции, теперь эту самую власть используют как репрессивную машину против собственного народа", - подчеркнул он.



Андрей Тетерук выразил возмущение, что силовики пришли с обысками к волонтеру в то время, как отказываются расследовать коррупционные выплаты в конвертах народным депутатам правящей партии, а также заявления о продаже округов на предыдущих выборах.



"Так же как и не расследуются многочисленные скандалы, в которые попали депутаты" Слуги народа ": изнасилование, секс-скандалы, договорняки. Мы не видим никаких заявлений правоохранительных органов о том, что ведутся какие-то расследования", - добавил он.



"Вместе с тем разговор двух девушек сразу приводит к обыскам. Это выглядит как неприкрытое давление на оппозиционных политиков и волонтеров, которые имеют право высказывать свою позицию", - подчеркнул Тетерук.



"Инициаторы и заказчики должны опомниться и прекратить действия, которые все больше напоминают грязную никчемную месть испуганной и истеричной власти", - резюмировал он.