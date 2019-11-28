Об этом заявил народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук.
"Начав свой срок с нарушения Конституции, теперь эту самую власть используют как репрессивную машину против собственного народа", - подчеркнул он.
Андрей Тетерук выразил возмущение, что силовики пришли с обысками к волонтеру в то время, как отказываются расследовать коррупционные выплаты в конвертах народным депутатам правящей партии, а также заявления о продаже округов на предыдущих выборах.
"Так же как и не расследуются многочисленные скандалы, в которые попали депутаты" Слуги народа ": изнасилование, секс-скандалы, договорняки. Мы не видим никаких заявлений правоохранительных органов о том, что ведутся какие-то расследования", - добавил он.
"Вместе с тем разговор двух девушек сразу приводит к обыскам. Это выглядит как неприкрытое давление на оппозиционных политиков и волонтеров, которые имеют право высказывать свою позицию", - подчеркнул Тетерук.
"Инициаторы и заказчики должны опомниться и прекратить действия, которые все больше напоминают грязную никчемную месть испуганной и истеричной власти", - резюмировал он.
Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук
Обыски силовиков у волонтера Маруси Зверобой - это преследование за ее гражданскую позицию.
Об этом заявил народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук.
Подло. Низко.
Но они не самодуры.
Каждое их движение имеет цель.
Сегодняшние цели:
* Проверка на вшивость активного меньшинства перед Нормандским форматом.
* Демонстративное запугивание активистов этого меньшинства.
Закроют Марусю?
Не думаю. Они наглючие, но ссыкливые.
Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.
Они жутко боятся падения рейтингов - Моника устраивает истерики когда что-то идёт не так.
А оно идёт не так: КМИС дал минус 12% поддержки президента только за ноябрь.
Если решатся - выйду. Впуклой груди голобородька пора уже на скорости налететь на руль своего велосипеда.
Helgi Sharp
В масові заворушення і на тлі цього вторгнення ***** для наведення порядку.
Вторгнення вже зі згоди західних лідерів.
Саме така задача перед ЗЕ і стоїть.
в момент ослабления он уже один раз напал. Сейчас вдруг почему не сделает так же ?
Якщо цікава моя думка - перечитайТЕ пост, на який я дав відповідь, але це було не Вам.
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
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Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота!
Начиная с его службы в российской армии уже после распада СССР и далее.
Поэтому он и ушёл в тину. Думает, забыли, и снова решил об явиться?
Так она ж собиралась Вове холокост учинить.
Следующая стадия зеленых ублюдков - хватать несогласных, пытать и бросать умирать где-нить на пустыре.
Прошмандень ты рыговская, шо ты занять можешь, кроме червонца до пенсии бабушки?
Дженна Эквадор
Я не гамасек а третий пол. Транссексуалочка . Это высший пилотаж детка. Кто это не понимает то жизнь прожигает зря. ....
Учись жить детка.
14.09.2018 13:19
Расспамлю, это нужно видеть всем.
а ще кажуть, що у свинособакії 3,14дарів кошмарять.
за порєбрік!
це також стосується портнова, мертвечука, ківи та інших.
Благодаря Пеце Медведчук (1)вернулся в политику (2) за сприянням СБУ на автогазе хорошо заработал.
Кива - без комментариев...
але зараз мова про те, що Закон - один для усіх, інакше це вже не Закон, а знаряддя для зведення рахунків.
А почему матом?
Тяжелое детство: коляска без дна, няня в кедах и чугунные игрушки?
Погрози в чому?
Даже неологизм появился "поволонтёрить"
я таких знаю. останне віддають, досі працюють і навіть не мають нагород.