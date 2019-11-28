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 Политика Украины, Общество
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Все про:обыск (1381) Тетерук (209) Звиробий Маруся (1)

 Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук

Обыски силовиков у волонтера Маруси Зверобой - это преследование за ее гражданскую позицию.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук.

"Начав свой срок с нарушения Конституции, теперь эту самую власть используют как репрессивную машину против собственного народа", - подчеркнул он.

Андрей Тетерук выразил возмущение, что силовики пришли с обысками к волонтеру в то время, как отказываются расследовать коррупционные выплаты в конвертах народным депутатам правящей партии, а также заявления о продаже округов на предыдущих выборах.

"Так же как и не расследуются многочисленные скандалы, в которые попали депутаты" Слуги народа ": изнасилование, секс-скандалы, договорняки. Мы не видим никаких заявлений правоохранительных органов о том, что ведутся какие-то расследования", - добавил он.

"Вместе с тем разговор двух девушек сразу приводит к обыскам. Это выглядит как неприкрытое давление на оппозиционных политиков и волонтеров, которые имеют право высказывать свою позицию", - подчеркнул Тетерук.

"Инициаторы и заказчики должны опомниться и прекратить действия, которые все больше напоминают грязную никчемную месть испуганной и истеричной власти", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3162328
 
   
 Топ комментарии
 
Не смог пройти мимо:

Подло. Низко.
Но они не самодуры.
Каждое их движение имеет цель.
Сегодняшние цели:
* Проверка на вшивость активного меньшинства перед Нормандским форматом.
* Демонстративное запугивание активистов этого меньшинства.
Закроют Марусю?
Не думаю. Они наглючие, но ссыкливые.
Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.
Они жутко боятся падения рейтингов - Моника устраивает истерики когда что-то идёт не так.
А оно идёт не так: КМИС дал минус 12% поддержки президента только за ноябрь.
Если решатся - выйду. Впуклой груди голобородька пора уже на скорости налететь на руль своего велосипеда.
Helgi Sharp﻿
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А тим часом...
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Як розрахувати суму податку на закордонні посилки
Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота! Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6976
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Совет форумчанПравила форума
 
Не смог пройти мимо:

Подло. Низко.
Но они не самодуры.
Каждое их движение имеет цель.
Сегодняшние цели:
* Проверка на вшивость активного меньшинства перед Нормандским форматом.
* Демонстративное запугивание активистов этого меньшинства.
Закроют Марусю?
Не думаю. Они наглючие, но ссыкливые.
Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.
Они жутко боятся падения рейтингов - Моника устраивает истерики когда что-то идёт не так.
А оно идёт не так: КМИС дал минус 12% поддержки президента только за ноябрь.
Если решатся - выйду. Впуклой груди голобородька пора уже на скорости налететь на руль своего велосипеда.
Helgi Sharp﻿
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Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.

В масові заворушення і на тлі цього вторгнення ***** для наведення порядку.

Вторгнення вже зі згоди західних лідерів.

Саме така задача перед ЗЕ і стоїть.
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Мулька про атопутиннападёт набирает новые обороты.
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а он тебе лично пообещал, что не нападёт ?

в момент ослабления он уже один раз напал. Сейчас вдруг почему не сделает так же ?
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головною метою цього вторгнення є зачистка та фізичне знищення найбільш активної націоналістичної частки суспільства, саме тієї, яка була на Майдані, навесні 14-го сфрмувала перші добробати, а зараз готова до останнього битися за Україну.
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Не рассказывай сказки. Кого посадили? А двух дур, одна из которых вооружена и опасна, точно нужно привести в адекватное состояние, если получится, конечно. Петя аж из штанов вылазит, так ему хочется всё переводить в политическую плоскость. Дуры наговорили на статью и точка.
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уважно читайТЕ.

Якщо цікава моя думка - перечитайТЕ пост, на який я дав відповідь, але це було не Вам.
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Обшуки у Зверобій, це дебільна робота слідчих ДБР та Труби, які намагаються показати свою потрібність новій владі, але владі це виходить втратою рейтингу! З такими тупими діями в нас скоро буде нова влада!
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А тим часом...
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Як розрахувати суму податку на закордонні посилки
Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота! Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6976
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при свиновальце такого мыролюбного реформизма не было?
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ні. Це лише при свиноЗЄльцю такі новели Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9171
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Вона ж не малювала на патреті ЗЄлєпуті червону крапку на лобі. Це при кривавому Зекові за це садили. А в нас нині поки що рояльна дерьмократія.
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Тетерук работал на российскую разведку.
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хуже. он работал на винницкий вальцманат и кулявлобный мыролюбный кагал.
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Плюсую. Это очень тёмный тип. Он и сейчас может работать "кротом"
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А тебя с детства насиловали пролетарии. Но ты, грязное животное, даже писать и постить фейки научилось
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С 1994 по 1999 гг. служил в российской армии на Дальнем Востоке - командир взвода, командир мотострелковой роты, командир разведывательной роты.
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Боюсь даже предположить, где ЗЕлюпа гастроли давал с 2014 по 2018 и кого поддерживал в начале 2000-х.
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Когда ездят на гастроли , присягу на верность не требуют, а Тетерук таки принимал... Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 4223
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73%зеклованы скоро будете петь Боже сцаря храни!🤮🤮🤮🤮
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У Парашенка в это время царствования уже 5% было .
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Це перше, що зебілу прийшло у порожню голову.
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В биографии Тетерука тоже много Ооочень интересных пятен.
Начиная с его службы в российской армии уже после распада СССР и далее.
Поэтому он и ушёл в тину. Думает, забыли, и снова решил об явиться?
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Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук

Так она ж собиралась Вове холокост учинить. Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8516
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Ды у ЗЕ все, как у Яныка.

Следующая стадия зеленых ублюдков - хватать несогласных, пытать и бросать умирать где-нить на пустыре.
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Чем скорее это произойдет, тем меньше останется жить Зеленскому.
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Займи. Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1650

Прошмандень ты рыговская, шо ты занять можешь, кроме червонца до пенсии бабушки?
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Ти спалилась. Так писали мені колись запаребріки на їхньому сайті, вважаючи що я звідти. Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1438
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Транссексуалы такие борзые... в комментах.

Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 4133 Дженна Эквадор

Я не гамасек а третий пол. Транссексуалочка . Это высший пилотаж детка. Кто это не понимает то жизнь прожигает зря. ....
Учись жить детка.

14.09.2018 13:19

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А в чём состоит политическое преследование или какая то гражданская позиция этой дуры?
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Ляпнуть , а потом подумать. ИДИОТЫ!
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А це воно просто назвалося. А коментар не написало
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Не скаже. Він на сайті "Миротаорця". Тому в Україну не приїде.
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Дело довольно обычное, если правильный братишка имеет политическую позицию, что фраеров нужно грабить и убивать, то за ее осуществление он обычно получает обыски и заключение.
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Затули ДУЛО !!! тетеря (((( есть ЗАКОН !!!! это не ваша ВЛАСТЬ -РАЗМАЗНЯ !!! напи....ла не по ТЕМЕ , отвечай !!!
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Жандармы Зеленского-Авакова повторяют ошибки беркута.
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Блін! Ти надто самокритична. Сама з собою. Параноя? 🤔
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Зебобики устанавливают Диктатуру!
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Це радше пародія на диктатуру. У них все перетворює ься на пародію: Верховна Рада - на пародію парламенту (це навіть помірковані зебіли незможуть заперечити), Гончарук - пародія прем'єра, Зєля - пародія президента.
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Типичный защитник зеленой власти.
Расспамлю, это нужно видеть всем.
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То кожному зебілу на чолі треба приліпити, може хоч щось дійде. Хоча...
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ти хто - ********** чи **********ша?
а ще кажуть, що у свинособакії 3,14дарів кошмарять.
за порєбрік!
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ни какие это не репрессии ,надо сперва думать потом ляпать , Гадя №2
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......попередники ИЗВРАТИЛИ и ОБЕСЧЕСТИЛИ идеалы Майдана !!!!
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В тебе, гнидо, ідеали?! Ти про що, козлорилий?
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Какое-то Зазеркалье в головах: публичные угрозы можно оставлять безнакзаными?!
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ніззя!
це також стосується портнова, мертвечука, ківи та інших.
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У Пеци было 4 года чтобы довести Портнова до приговора.
Благодаря Пеце Медведчук (1)вернулся в политику (2) за сприянням СБУ на автогазе хорошо заработал.
Кива - без комментариев...
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у пеци все було, я не його прихильник.
але зараз мова про те, що Закон - один для усіх, інакше це вже не Закон, а знаряддя для зведення рахунків.
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Благодаря медведчуку, петя райнина прегрел в АП. Как был рыгом, так и остался. Боится сесть за всё хорошее, что натворил в Украине, вот и крутится на 360 градусов, пытаясь во всём прилепить политику. Мразь воровитая...
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Які нахер погрози?! В чому погрози? В тому, що не бігай по передку в білій сорочці, не піарся, бо прилетіти може, а ти не безсмертний? В чому погрози, зебіле?
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А с какого переругу я "зебил"?
А почему матом?
Тяжелое детство: коляска без дна, няня в кедах и чугунные игрушки?
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Співчуваю тобі - і коляска без дна, і няня в кедах... тому, напевно, й зебіл.
Погрози в чому?
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Відповіді, зебіле, нема? Просто нема, чи настільки тупий, що й придумати не здатен? Хоча, що з тобою убогим, це в тебе невиліковно.
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І ще, нехай і здалась комусь якась погроза, то пілять (тут без мату вже ніяк) - цивільний позов, штраф. Но, знову пілять, обшуки спозаранку з Альфою?!
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Доедет, ему лисапед на батарейках в Эстонии подарили.
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Погляньмо яку пісню співала "патріотка" звіробій у 2015 https://www.facebook.com/N.Kurinnoy/videos/2786952401336164/?app=fbl
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Есть такая профессия волонтёр - активист!
Даже неологизм появился "поволонтёрить"
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не треба ображати справжніх волонтерів.
я таких знаю. останне віддають, досі працюють і навіть не мають нагород.
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слуги Клоуна такие же тупые негодяи как и он сам....

Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8322
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