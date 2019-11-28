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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (861) НАТО (6568) Ийдярто (8)

 Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО, - посол Ийдярто

Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО.

Об этом дипломат заявил в интервью изданию Главком, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, действия Венгрии обусловлены украинским законом об образовании, который "нарушает права этнических венгров".

"Хочу подчеркнуть, что Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина-НАТО. И будем блокировать дальше... Мы считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека", - заявил Ийдярто.

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Посол еще раз подчеркнул, что действия Будапешта отнюдь не мешают интеграции Украины в НАТО.

"Это не совсем правильно, что НАТО не занимается проблемами меньшинств. Поскольку, если возникает конфликт, то НАТО не хочет вступать, чтобы стороны сами решили конфликт. Это очень важный момент. Так, Украина ранее официально заявляла, что Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО. И еще с тем соусом, что якобы в этом есть рука Москвы. Но ведь это не так", - добавил посол Венгрии.

Напомним, с конца 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Источник: https://censor.net.ua/n3162325
 
   
 Топ комментарии
 
Можно подумать что венгерские и румынские паспорта получают венгры и румыны, украинцы там в первых рядах. На днях читала исповедь белоруса получавшего паспорт в Румынии, так там в очереди то ли киргиз то ли казах доказывал свои румынские корни. Вопрос не в нации а в паспорте который дает определенные преимущества. Если чмо - кучмо с первых лет своего припезденства заботился о том чтобы страна не седела одной жопой на двух стульях и сделала то что сделали страны Балтии то и мы сейчас бы были в другой реальности. А это что продавало все оставшиеся ништяки совка еще и бандюков привела к власти, а теперь оно подписывает св Минске бумаги вместо того чтобы сидеть в тюрьме. Но я надеюсь Бог есть, пусть не его а на внуках отольется.
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А почему нет, если такой курс теперь у самой Украины.
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если бы венгры не продолжили блокировать проведение всего где упоминается Украина? - я бы удивился.
пока не....
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Венгерские фашисты -- кореша московских рашистов.
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вот вам и ответ почему стоит беспокоиться за 150 тысяч венгров, под этим предлогом венгрия блокирует, раздает паспорта и прочее
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Можно подумать что венгерские и румынские паспорта получают венгры и румыны, украинцы там в первых рядах. На днях читала исповедь белоруса получавшего паспорт в Румынии, так там в очереди то ли киргиз то ли казах доказывал свои румынские корни. Вопрос не в нации а в паспорте который дает определенные преимущества. Если чмо - кучмо с первых лет своего ************* заботился о том чтобы страна не седела одной жопой на двух стульях и сделала то что сделали страны Балтии то и мы сейчас бы были в другой реальности. А это что продавало все оставшиеся ништяки совка еще и бандюков привела к власти, а теперь оно подписывает св Минске бумаги вместо того чтобы сидеть в тюрьме. Но я надеюсь Бог есть, пусть не его а на внуках отольется.
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\\Так, Украина ранее официально заявляла, что Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО. И еще с тем соусом, что якобы в этом есть рука Москвы. Но ведь это не так\\
Именно так, не будем прятать голову под мышку - Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО находясь под воздействием Москвы.
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"И еще с тем соусом, что якобы в этом есть рука Москвы. Но ведь это не так" - понятное дело... там совсем не рука, похоже...
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Мадьяры совсем зажрались....
Эх, жаль, что Президент полная клоунская тряпка....
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шмаркля не предел - на следующем сроке Украина проголосует за лотерейный билет...
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Напевне потрібно робити дзеркальні кроки. Це можливо. Зробити аналіз, де нацюйболючіше місце у фашист Орбанч і щемити це місце. Не виходячи за межі при тоцності. Бо прогинанря нічого, як бачимо, не дає. Чим більше ррогинаєшся, тим більші "хотєлки".
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Якби ті сучки не ховалися за спину НАТО, то Рашка могла б повторіть 1956 рік.
І це було б справедливо.
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Доблокується колись Мадярщина Угорщина продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО, - посол Ійдярто - Цензор.НЕТ 3525
Як кажуть, по кому подзвін...? Це вона така "смілива", що існує буфер у вигляді України.
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Так зєлєбєням цього тільки і потрібно . Класний відмаз для дупоголових зєбілів , і вимоги путєна виконані .
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И *** на вас. Один хрен Украине не быть в НАТО ближайшее время, эта организация не способна защитить Европу. Нам бы своих силенок набираться, если рашка попрет, никакие венгры немытые нам не помогут, нам на себя смотреть нужно, развивать украинское государство. Комрадам с венгерскими паспортами можно предложить выехать на*** из Украины в один конец, никто по ним скучать не будет, и этническая проблема решится сама собой
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