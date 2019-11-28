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Все про:апелляция (418) арест (9902) залог (375) Марченко Дмитрий (16)

 Суд оставил генерал-майора Марченко под стражей, уменьшив залог до 20 млн грн. ВИДЕО

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию адвокатов генерала Дмитрия Марченко на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд отклонил ходатайства ряда политиков и военных о готовности взять Марченко на поруки.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162320
 
 
 Топ комментарии
 
Не знаю,чи є зараз сенс обговорювати БУДЬ-ЯКУ справу ДБР після оприлюднення плівок з Трубою ? Адже по суті стався державний заколот.Закони в країні не діють.
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как это "ни за шо"?- всем, кто воевал против "руцкого мира" приготовиться.
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как это "ни за шо"?- всем, кто воевал против "руцкого мира" приготовиться.
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а ми ждуни, чекаємо поки патріотів переловлять та по фікціям посадять....
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якесь вибіркове правосуддя: підозрюваному у держзраді - 0,5 млн. застави, генералу. що воював, за "економічний" злочин (поки ще не доведений) - 20 млн.
Де логіка?
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А як би ти вчиняв з точки зору логіки, якби перед тобою стояло завдання збурити народ і довести ситуацію до масових заворушень ?

Все логічно.
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Та все зрозуміло.
Це - цугцванг від ***** та ********: почнемо Майдан - буде широкомаштабна під приводом "захисту свонособачого населення та боротьби з хаосом" та втрата України, і Європа це проковтне; не почнемо - нас усіляки труби з альфачами загонять за гори, і у висновку - теж втрачаємо державу.
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так, дійсно, при всіх розкладах попереду жопа.

це закономірна розплата за голосування весною.
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значит знают, есть у генерала 20,а значит подворовывал
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А е фамілії суддів, замовників знаємо... ми шо ждуни???
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Замовник- такий собі Олександр Довгий.
Цікава річ- він власник фірми котра виробляє....
Бронежилети.
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ну не таке вже й велике цабе, шоб замовити посадку на нари бойового генерала.

він - обслуга в цьому питанні
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А суддя - такий собі Білоцерківець,постійний клієнт елітних борделів і поціновувач неповнолітніх дівчаток.
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Не знаю,чи є зараз сенс обговорювати БУДЬ-ЯКУ справу ДБР після оприлюднення плівок з Трубою ? Адже по суті стався державний заколот.Закони в країні не діють.
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Всі офіцери, які не прогнулись перед уклоністом будуть репресовані.
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Злочин його серйозний - замовляв бронікі для "фашистів", котрі не пробивалися кулями російських "миротворців". Та ще й і не заробляв на цьому - тобто, ідейний фашист.
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Так хто там "патріотів садить"?! Де ті, що тут "верещали не своїм голосом", коли "торнадовці", за реальний "кримінал", сіли, а обвинувачення стосовно Марченко "розповзається, як мул між пальцями"?!!!
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Вони шоковані Суд залишив генерал-майора Марченка під вартою, зменшивши заставу до 20 млн грн - Цензор.НЕТ 4236 Заціпило їм тепер. Знають, що коломИйський панькатися не буде.
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Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, обвинуваченого в злочинах проти активістів Майдану.
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А хто при владі? Антимайданівці, колаборанти, слуги ху*ла, вороги України.
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Жилети нормальні.
За логікою техзавдання жилет має забезпечити 2 рівень захисту (від пістолетної кулі та осколку міни 82мм) без бронепластин, та 5 (від кулі 7,62) - з бронепластинами.
На передку, вставляють бронепластини, вийшовши з небезпечної зони - виймають.
Кевлар втрачає частину своїх властивостей при намоканні і при намоканні ЧОХОЛ БЕЗ БРОНЕПЛПСТИН не витримує пістолетну кулю.
Зрада?
Може й так, але іншого матеріалу для чохлів просто НЕМАЄ! Будь який кевларовий захист втрачає частину захисних властивостей при намоканні.
То яка тоді ціна звинуваченням?
А я скажу.
Нормальних людей причинили, щоб вони "згадали" якісь "злочини" Порошенка.
Ну не можуть на нього нічого нарити, а завдання єврейської мафії виконати треба.
Отже дядько не скурвився. Вот!
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Проблема генерала Марченка в тому, що блаЗЄнський зі шкіри лізе щоб довести задеклароване коломИйським "Г+Г" "мародЬОрство" Порошенка. Їм треба щоб ця тема залишалася, так би мовити, в активному обігу. Це як у кацапії: коли нема успіхів всередині країни, вони лізуть назовні, а блаЗЄнських: тарифи знизити не можемо, але бодай потягати бойового генерала , ми, що_уникали_повісток_від_служби, можемо.
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А найголовніше, лізе зі шкіри щоб доповісти про "успіхи" своєму куратору на зустрічі 9 грудня.
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У цього дядька навіть квартири немає, він її арендує.
СУКИ!
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и где офицер может взять такое бабло? подозревают воровство и корупцию?
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так він "знатний корупціонер", який не має навіть даху над головою і пусті кишені. Людина вірою і правдою служила Україні і рятувала між іншим, нас з вами від кацапських фашистів. а тпере **** пере..ка труба на замовлення шмарклі і портянки знущаються по всій програмі. А всі сидять і мовчать.
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Светлана Самборска
1 ч. ·

Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.

Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей ни девшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было не откуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное это белое, а белое это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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Зе бобики блин! Только и делают, что разрушают с трудом созданное и работающее в стране! Козлы зелёные!
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Цей суддя теж в один бордель з трубою ходить???
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