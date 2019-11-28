 Филатов: В 2020 году в Днепре на проекты "Бюджета участия" выделят около 31 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, за три года существования программы нынешний сезон стал рекордным. Так, днепряне зарегистрировали 465 инициатив. Победу одержали 107 проектов.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что мэрия и в дальнейшем будет поддерживать "Бюджет участия".

"Как вы помните, весной активно обсуждался вопрос, что в связи с ликвидацией департамента по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив партиципаторный бюджет отменят. Было много спекуляций, впрочем "зрады" - не случилось. Платформа перешла к другому департаменту. И "Бюджет участия" увеличил обороты. Политически я поддерживаю этот проект. В бюджете (речь идет о муниципальной смете. - Ред.) в следующем году мы выделяем около 31 млн грн на "Бюджет участия"", - отметил Филатов во время пресс-конференции 28 ноября.

Городской голова также призвал днепрян еще активнее участвовать в "Бюджете участия". В то же время Филатов подчеркнул, что он не намерен помогать или лоббировать продвижение инициатив, которые не прошли этап открытого голосования в каких-либо программах, предусматривающих софинансирование.

"Я не буду применять имеющиеся у меня власть и авторитет. Есть соответствующие органы и комиссии, а решения принимаются открыто. Поэтому прошу не трогать меня по этому поводу и не засылать ко мне уважаемых депутатов горсовета и т.д.", - добавил мэр Днепра.

Как отмечается, четвертый этап "Бюджета участия" начался 21 июля. Наибольшее количество проектов подали в области образования (53%), культуры (13%) и спорта (10%).

"В этом году у нас новая победа: максимальное количество проектов, представленных к рассмотрению, были направлены на голосование - 96%. Конкуренция в этом году была большая - по всем типам проектов. Все заседания комиссий транслировались онлайн. Голосование также проходило онлайн - с помощью банкинга-ИD или электронной цифровой подписи. Бумажного голосования не было", - рассказала директор департамента инновационного развития горсовета Днепра Юлия Павлюк.

Также сообщается, что всего из восьми крупных гуманитарных проектов-победителей пять касаются внедрения в школах города STEM-технологий. Еще тринадцать подобных инициатив получили преимущество в группе малых. Также в этой категории одним из лидеров признали разработку семнадцатилетней Ирины Серовой. Девушка предлагает создать школьное радио - как современное информационное пространство для учеников и родителей. Среди крупных муниципальных проектов лидерами стали инициативы ревитализации двух зеленых зон города (сквера на Слобожанском проспекте и зеленой зоны у ВПУ № 17), а также планы по установлению видеокамер с подключением к системе "Безопасный город" на жилмассивах Парус и Ломовский. Предпочтение в голосовании получило и создание активных детско-спортивных зон отдыха и различные социальные инициативы.

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