EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  332  6
Все про:Днепр_город (2894) Филатов (380) местные бюджеты (10)

 Филатов: В 2020 году в Днепре на проекты "Бюджета участия" выделят около 31 млн грн

В Днепре подвели итоги четвертого этапа "Бюджета участия" - программы, которая позволяет горожанам получать муниципальные средства на воплощение полезных разработок и проектов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, за три года существования программы нынешний сезон стал рекордным. Так, днепряне зарегистрировали 465 инициатив. Победу одержали 107 проектов.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что мэрия и в дальнейшем будет поддерживать "Бюджет участия".

Филатов: В 2020 году в Днепре на проекты Бюджета участия выделят около 31 млн грн 01

"Как вы помните, весной активно обсуждался вопрос, что в связи с ликвидацией департамента по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив партиципаторный бюджет отменят. Было много спекуляций, впрочем "зрады" - не случилось. Платформа перешла к другому департаменту. И "Бюджет участия" увеличил обороты. Политически я поддерживаю этот проект. В бюджете (речь идет о муниципальной смете. - Ред.) в следующем году мы выделяем около 31 млн грн на "Бюджет участия"", - отметил Филатов во время пресс-конференции 28 ноября.

Городской голова также призвал днепрян еще активнее участвовать в "Бюджете участия". В то же время Филатов подчеркнул, что он не намерен помогать или лоббировать продвижение инициатив, которые не прошли этап открытого голосования в каких-либо программах, предусматривающих софинансирование.

"Я не буду применять имеющиеся у меня власть и авторитет. Есть соответствующие органы и комиссии, а решения принимаются открыто. Поэтому прошу не трогать меня по этому поводу и не засылать ко мне уважаемых депутатов горсовета и т.д.", - добавил мэр Днепра.

Как отмечается, четвертый этап "Бюджета участия" начался 21 июля. Наибольшее количество проектов подали в области образования (53%), культуры (13%) и спорта (10%).

"В этом году у нас новая победа: максимальное количество проектов, представленных к рассмотрению, были направлены на голосование - 96%. Конкуренция в этом году была большая - по всем типам проектов. Все заседания комиссий транслировались онлайн. Голосование также проходило онлайн - с помощью банкинга-ИD или электронной цифровой подписи. Бумажного голосования не было", - рассказала директор департамента инновационного развития горсовета Днепра Юлия Павлюк.

Филатов: В 2020 году в Днепре на проекты Бюджета участия выделят около 31 млн грн 02

Также сообщается, что всего из восьми крупных гуманитарных проектов-победителей пять касаются внедрения в школах города STEM-технологий. Еще тринадцать подобных инициатив получили преимущество в группе малых. Также в этой категории одним из лидеров признали разработку семнадцатилетней Ирины Серовой. Девушка предлагает создать школьное радио - как современное информационное пространство для учеников и родителей. Среди крупных муниципальных проектов лидерами стали инициативы ревитализации двух зеленых зон города (сквера на Слобожанском проспекте и зеленой зоны у ВПУ № 17), а также планы по установлению видеокамер с подключением к системе "Безопасный город" на жилмассивах Парус и Ломовский. Предпочтение в голосовании получило и создание активных детско-спортивных зон отдыха и различные социальные инициативы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3162318
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тем временем Коломойский подвез под НБУ в подклепление платным бабушкам и своим работягам с завода ферросплавов реальную одностройную титушню в масках.

Прямо сейчас это все больше смахивает на подготовку к силовому захвату Нацбанка. Зеленая полиция стоит и просто наблюдает...
 показать весь комментарий
 
Женя о чем ты говоришь? Это копейки. Киев за 4 года распилит больше 70 миллиардов грн. денег общеукраинского бюджета на обновление транспорта а тут 31 миллион с бюджета городского. Ты порядок цифр хоть на калькуляторе посчитай.
 показать весь комментарий
 
Это копейки очень мало для города, даже говорить об этом на конференции не стоит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх