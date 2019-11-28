 НАБУ вручило подозрение Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что что детективы НАБУ вручили Альперину уведомление о подозрении. По данным следствия, именно его считают руководителем преступной организации, которая растамаживала импортные товары по заниженным ценам.

"Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - говорится в сообщении.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.