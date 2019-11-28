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 Общество
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Все про:НАБУ (2980) таможня (1541) Альперин Вадим (19)

 НАБУ вручило подозрение Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявили подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что что детективы НАБУ вручили Альперину уведомление о подозрении. По данным следствия, именно его считают руководителем преступной организации, которая растамаживала импортные товары по заниженным ценам.

"Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - говорится в сообщении.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Читайте также: Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3162317
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ця злочинна банда Альперіна завозила в Україну кожен рік товарів на мільярди гривень без митного оформлення! Завозили контейнери в порт, там їх незаконно вскривали і машинами вивозили за межі порту! Потім коли в контейнерах лишалось 10% товару, їх офіційно розмитнювали і вивозили з порту! Ловили цих бандитів постійно, але саджали виключно водіїв вантажівок які вивозили контрабанду! Альперін, митники, прикордонники, ВОХР порту, СБУшники, прокурори, судді, менти та інші члени банди залишались поза увагою правоохоронної системи! Все це працювало десятиліттями!
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Все це працювало десятиліттями! и будет независимо от твоего желания.
Для тебя тест-ты покупаешь телевизор за 30 тыс грн, или Альперин на свободе, а тебе телевизор за 10 тыс? Не отвечай, ясно и так. У тебя нет и 10.
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иолка вже как бе стоить - ну и шо ждем, кияне?
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ну хоть набу работает!
а 5 лет петя/юра/бэбэбэков и сотоварищи НЕ знали?

ПС.я не вижу пидлогу маккартней!
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ну получается 4 года они "не видели" крупнейшего контрабаса.
равно,как и 5 лет петя/юра/бэбэбэков и сотоварищи..
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красавчик... лицо совсем не обезображено интеллектом...
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Этот цирк достал еще со времен раннего петра. "Вручили подозрение", о как звучит, чуть ли не раскаленной кочергой на жопе выписывали. Вас, вручающих подозрение паразитов, как-то не сильно волнует от куда у вас зарплата, а зарплата начисляется из налогов, допустим, Васи-пекаря. Вас не **** как Вася печет свои булки, продаст он их или нет, жрал ли он сам их вам тоже все равно. Так почему Васе должно быть не по*уй чем вы там, кагало пид*ров-извращенцев занимаетесь? САП, ГБР, НАБУ, ГПУ, ****, все одно и то же, нам *****, посадите вы уже кого-то наконец, зачем это пустозвонство? Зачем начальник объясняет Васе трудности налогообложения, если дело Васи - печь булки, дело государства - заботиться о населении? Удивляет непонимание властями народа, почему они не хотят платить налоги. Кому? Вам, бездельникам? Или свинье-Сивохе, чтобы он их сепарам раздал? ******* уже и патриотизм, и веру, и всё что можно было ******** уже ********, осталось только Путину вручить и солью посыпать
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