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Все про:джекпот (10) лотерея (119)

 Украинцы могут официально выиграть $243 миллиона в лотерее США, скидки Черной пятницы

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день.

Сайт TheLotter.com отмечает возрастающий интерес к популярной лотерее США, и уже запустил беспрецедентную акцию для всех желающих зарегистрироваться на сайте и принять участие в пятничном тираже с значительным дисконтом.

Украинцы могут официально выиграть $243 миллиона в лотерее США, скидки Черной пятницы 01

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 29 ноября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $243 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 8, 27, 29, 38, 43 и "мегабол" 13. Никому не удалось угадать все номера, выпавшие в ходе последнего розыгрыша. Поэтому, в ближайшую пятницу, 29 ноября, размер джекпота составит $243 млн ($167,4 млн при получении приза одним платежом)! Не упустите шанс изменить свою жизнь - гарантируйте свое участие в ближайшем тираже сегодня!

К слову, сейчас участвовать в лотерее США Мега Миллионы выгоднее, чем когда либо! На сайте TheLotter.com действует беспрецедентная акция, билеты лотереи Мега Миллионс для всех новых зарегистрировавшихся пользователей продаются со скидкой 30%! Акция действительна до вечера субботы.

Украинцы могут официально выиграть $243 миллиона в лотерее США, скидки Черной пятницы 02

Как официально играть в Мега Миллионс - США из Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

  1. Пересечь границу и приобрести билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

  1. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн
  2. Украинцы могут официально выиграть $243 миллиона в лотерее США, скидки Черной пятницы 03

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Мега Миллионы к тиражам, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар "мегабол" из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

 Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3162316
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, это не реклама... Это сЫЫЫЫЫр!
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Совет форумчанПравила форума
 
учите теорию вероятности, двоечники!
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Среди двоечников наибольшая вероятность везунчиков.
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Хотите проверить свои шансы на успех?
Ничего не имею против.... но занятия математикой подсказывают мне, что вы потратите деньги на билетик.....и ничего не получите взамен.
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Кто не играет, то не выигрывает, но он и не проигрывает,а проигрывают основатели лотереи.
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як до работы - нема никого як в шару? - вси
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шановный, вся страна на клована повелась.
чего бы ей еще на одну обещалку не повестись?
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Человек хочет быть обманутым, запомни это. Все обманывают всех, но делают это слишком примитивно...

А соседям мы сказали, что материализация прошла успешно.Многие верят...
(с) Формула любви
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ставьте ваши денюжки, панове...
ну не работать же в самом деле...
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неправда - Цензор информирует и о глупостях в том числе...
если у кого де кацвавка в голове? - то в етом не Цензор виноват.
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Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

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Це не реклама, а шлях наповнення бюджету країни!
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Я так розумію що, Арахамія вже прикупив білетів на бюджетні кошти, аби виконати бюджет 2020.
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ага, а стефан полюбил тещу,
перестал ей платить и поставил последние 5$ на независимость от ее..


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А потом задекларирует многодолларовые выигрыши. Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної п'ятниці - Цензор.НЕТ 5085
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" Покупай билетов пачку и получишь водокачку". )))) Не верю! Только не в Украине, не на сайте.
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Теперь за декларации можно не париться, всё резко станут везунчиками.
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Сейчас в интернете можно взять кредит, выиграть автомобиль, сорвать джек-пот!
И остаться без копейки в кармане. Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної п'ятниці - Цензор.НЕТ 299
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Как по мне, эта статья рассчитана на зомбирование людей, что игорный бизнес - это хорошо.
Таких и подобных заказных статеек будет множество и как следствие внедрение игорного бизнеса. А несколько лет назад было противоположное.
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