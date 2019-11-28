 "Какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс.", - посол Венгрии Ийдярто про заявления о сепаратизме в регионе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Главкому".
"Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье - всегда была интересная территория, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было. После Первой мировой войны наши территории отошли Чехословакии, Трансильвания отошла Румынии. Выходит, Венгрия сделала ошибку, не уничтожив нацменьшинства в свое время, чтобы не дать потом повод аннексировать свои территории? Но разве это правильная логика? Нет. Это логика войны, логика конфликта, которой не должно быть", - заявил Ийдярто.
По его словам, заявления в публичном пространстве о "агрессии Венгрии на Закарпатье" и "у нас будет второй Крым" только вредят венгерско-украинским отношениям, а также ухудшают атмосферу для местных жителей Закарпатья. Он отметил, что понимает сложность ситуации между Украиной и Россией, однако соблюдение прав нацменьшинств - "это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор".
Посол отметил, что венгерская поддержка для Закарпатья, которая касается не только венгров, хорошо способствует развитию этой территории.
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Угорщина продовжить блокувати Раду Україна-НАТО, - посол
То від чудового життя на вкраїні милій.
Скоро вона напевно також поїде до батьків.
Ваше - тюрьма и параша.
В 1848 году Империя Габсбургов стала Австро-Венгерской Империей с двумя столицами и парламентами а Венгерское королевство было еще со времен Арпада.
Испытывая "небывалый патриотический подъём" венгры подавляли национальные восстания во всей империи. Плюс нужно помнить, что в Австро-Венгерии титульными нации были все кроме русинов, цыган а наверно южных славян.
Чем ужгородские хуже донецких?
А там и крымскотатарская автономия в херсонской области, и дальше кругами осколок за осколком.
02.08.2019 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос
Что им стоит сейчас дать хотя бы ПДЧ?
Пиар Ющенко и Порошенко (заявления, саммиты и прочая трескотня) исключительно работа на рейтинг.
А на кой черт венгрия выдала сотни тысяч паспортов? (в том числе и тем кто по венгерски знает 10 слов) ? Не было такого?
А еще расскажите ЗАЧЕМ выдают ДО 10000 БАКСОВ "помощи" ? Очень интересно. Это что "Дубаи и бабла девать некуда" или "дальнебойные инвестиции"?
За сепаратизм нужно давать ОТ 10 лет до пожизненного без всяких условных, порук, много детей и прочего. Сепар - получи десятку (минимум). У сепарни желание поубавится. А тех кто "не понимает" украинский язык увольнят с работ всех форм собственности. Развели "демократию".