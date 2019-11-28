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 Политика Украины
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Все про:автономия (113) Венгрия (861) Закарпатье (1683) Ийдярто (8)

 "Какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс.", - посол Венгрии Ийдярто про заявления о сепаратизме в регионе

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что никаких предпосылок для создания вегерской автономии на Закарпатье нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Главкому".

"Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье - всегда была интересная территория, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было. После Первой мировой войны наши территории отошли Чехословакии, Трансильвания отошла Румынии. Выходит, Венгрия сделала ошибку, не уничтожив нацменьшинства в свое время, чтобы не дать потом повод аннексировать свои территории? Но разве это правильная логика? Нет. Это логика войны, логика конфликта, которой не должно быть", - заявил Ийдярто.

По его словам, заявления в публичном пространстве о "агрессии Венгрии на Закарпатье" и "у нас будет второй Крым" только вредят венгерско-украинским отношениям, а также ухудшают атмосферу для местных жителей Закарпатья. Он отметил, что понимает сложность ситуации между Украиной и Россией, однако соблюдение прав нацменьшинств - "это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор".

Посол отметил, что венгерская поддержка для Закарпатья, которая касается не только венгров, хорошо способствует развитию этой территории.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

Источник: https://censor.net.ua/n3162313
 
 
 Топ комментарии
 
Практика может и мировая. Только в этой практике помогают своим общинам, но соску в законы страны- хозяина не суют...
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Варто тільки вірно поставити питання. І 73% "правильно" поставлять галочку.
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Существующие практики в Европе что-то не предполагают выдачу втихую паспортов в нарушение законов страны
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Совет форумчанПравила форума
 
чемодан вокзал и в будапешт там сейчас красиво
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Ти мабудь здивуєшся, скільки українців понаприїхало в Будапешт.
То від чудового життя на вкраїні милій.
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З селища жде живуть батьки, поїхала в Угорщину єдина фельшериця на селі. Поїхала до чоловіка,що пару років там працює. В бабусі залишилася поки що внучка, ходить у 7 клас.
Скоро вона напевно також поїде до батьків.
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ватан вот объясни мне почему едешь по польше там все ожило все развивается едешь по венгрии такое впечатление что с90х нечего не менялось имею виду провинцию "Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні - Цензор.НЕТ 3242 ответ то я знаю а ты?
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Практика может и мировая. Только в этой практике помогают своим общинам, но соску в законы страны- хозяина не суют...
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Варто тільки вірно поставити питання. І 73% "правильно" поставлять галочку.
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Ийдярто, попробуйте это же вбить в тупую бошку своего шефа Сийярто.
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"После Первой мировой войны НАШИ территории отошли Чехословакии."

Ваше - тюрьма и параша.
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Знаешь, почему венгры, в 1848-м году, не добились независимости от Австрии? Потому что они, вместо того, чтобы укреплять те территории, на которых они поживали компактно, начали насильственно "мадьяризовать" те территории, где они были "национальными меньшинствами". Естественно, "на дыбы" встали чехи, словаки, русины, румыны, болгары, словенцы, сербы... И стали поддерживать как австрийские войска, так и русский экспедиционный корпус, посланный Николаем Первым...
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Австрійська німота (тільки тоді, а не зараз) була дуже мудрою - зіштовхувала лбами інші народи в імперії, аби ті не повставали, звісно доки не програли Велику Війну. Все по Макіавеллі.
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Не совсем.
В 1848 году Империя Габсбургов стала Австро-Венгерской Империей с двумя столицами и парламентами а Венгерское королевство было еще со времен Арпада.
Испытывая "небывалый патриотический подъём" венгры подавляли национальные восстания во всей империи. Плюс нужно помнить, что в Австро-Венгерии титульными нации были все кроме русинов, цыган а наверно южных славян.
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А не задумывались, ПОЧЕМУ ИМЕННО "в 1848-м Империя Габсбургов стала Австро-Венгерской Империей с двумя столицами и парламентами..."?... Габсбурги были умными людьми... Они "откупились" от венгров, чтобы побыстрее погасить революцию, и "швырнули венграм кость...". А насчёт "титульности" не надо "загибать"...Немцы в империи были такими же "титульными", как и "русские" в СССР... В парламенте империи были и депутаты-русины... Насчёт словенцев и сербов - не знаю... Культурная автономия у всех народов империи существовала со второй половины 19 века. Работали культурно-просветительские общества, имелось преподавание на родном языке (в начальных школах).
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Существующие практики в Европе что-то не предполагают выдачу втихую паспортов в нарушение законов страны
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Ну так иди смени этого сиярту придурошного
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И чего это европейские цыгане так шумят в закарапатье?. Всё равно им там ничего на светит!
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Сначала зеле впихнут Донбасс, затем Закарпатье потребует особы статус.
Чем ужгородские хуже донецких?
А там и крымскотатарская автономия в херсонской области, и дальше кругами осколок за осколком.
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150 тыс венгров получили 300 тыс паспортов

02.08.2019 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос
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Мадьяр мне напоминает Голохвастова, из комедии "За двумя зайцами"... Тот такие же, "монологи", произносил...
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Да всё и так понятно...ведь большинство из 150 тысяч так называем венгров-это цыгане(12 разновидностей )!А венгерские паспорта они получили что бы можно было легко смыться в ЕС и Венгрию-ведь именно они занимаются контрабандой,хишнической вырубкой леса и тд.!!!А то что на Закарпатье ещё не полыхнуло...то только потому что цыгане ни за кого не воевали и не собираются воевать!!!
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Насправді на Закарпатті угорців давно не 150 тис. У 2017-му їх кількість оцінювалася у 90 тис.
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Неужели трудно понять что Франция и Германия НИКОГДА не пустят Украину в НАТО?
Что им стоит сейчас дать хотя бы ПДЧ?
Пиар Ющенко и Порошенко (заявления, саммиты и прочая трескотня) исключительно работа на рейтинг.
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Со 150 тыс там венгров тыс 50, а все остальные украинцы которые под шумок замутили себе венгерские паспорта
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Брешет сукин сын, брешет.
А на кой черт венгрия выдала сотни тысяч паспортов? (в том числе и тем кто по венгерски знает 10 слов) ? Не было такого?
А еще расскажите ЗАЧЕМ выдают ДО 10000 БАКСОВ "помощи" ? Очень интересно. Это что "Дубаи и бабла девать некуда" или "дальнебойные инвестиции"?
За сепаратизм нужно давать ОТ 10 лет до пожизненного без всяких условных, порук, много детей и прочего. Сепар - получи десятку (минимум). У сепарни желание поубавится. А тех кто "не понимает" украинский язык увольнят с работ всех форм собственности. Развели "демократию".
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