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 Политика Украины, За рубежом
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 Джулиани предлагал свои услуги генпрокурору Луценко и украинскому Минюсту на сумму в 0,5 млн долларов, - The New York Times

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, решая в Киеве вопрос с открытием дела против семьи бывшего американского вице-президента Джо Байдена, пытался продвигать собственные бизнес интересы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Согласно документам, полученным журналистами издания, Джулиани вел переписку с министерством юстиции Украины о помощи в возвращении похищенных активов. За это он рассчитывал получить 300 тысяч долларов. 

"Предложение было подписано г-ном Джулиани, однако подпись тогдашнего министра юстиции Павла Петренко отстутствует", - утверждают журналисты.

Также отмечается, что адвокат Трампа вел переговоры об оказании услуг бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. В этом случае Джулиани ожидал вознаграждения в 200 тысяч долларов. Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины".

Предложение помощи Луценко также есть в бумажном варианте, однако в отличие от предложения Минюсту, на нем нет подписей и оно не на бланке фирмы Джулиани.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162311
 
   
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Согласно документам, полученным журналистами издания, Джулиани вел переписку с министерством юстиции Украины о помощи в возвращении похищенных активов. За это он рассчитывал получить 300 тысяч долларов. Источник: https://censor.net.ua/n3162311
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