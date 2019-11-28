 Джулиани предлагал свои услуги генпрокурору Луценко и украинскому Минюсту на сумму в 0,5 млн долларов, - The New York Times

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Согласно документам, полученным журналистами издания, Джулиани вел переписку с министерством юстиции Украины о помощи в возвращении похищенных активов. За это он рассчитывал получить 300 тысяч долларов.

"Предложение было подписано г-ном Джулиани, однако подпись тогдашнего министра юстиции Павла Петренко отстутствует", - утверждают журналисты.

Также отмечается, что адвокат Трампа вел переговоры об оказании услуг бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. В этом случае Джулиани ожидал вознаграждения в 200 тысяч долларов. Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины".

Предложение помощи Луценко также есть в бумажном варианте, однако в отличие от предложения Минюсту, на нем нет подписей и оно не на бланке фирмы Джулиани.

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