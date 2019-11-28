 У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов

Об этом Данилов сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса", - отметил секретарь СНБО.
При этом он выразил сожаление, что не может сообщить подробности этих пяти сценариев, но отметил, что работа над ними продолжается.
"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", - добавил секретарь СНБО.
Данилов также подчеркнул, что в СНБО анализируют не только процессы, которые происходят внутри страны, но и то, что происходит извне, поэтому предложения Президенту готовятся с учетом больших объемов данных от разведывательных органов и международных партнеров, которыми располагает СНБО, пишет Укринформ.
Среди первоочередных задач глава Совбеза назвал возвращение пленных, прекращение огня по всей линии фронта, возвращение под контроль Украины участка российско-украинской границы, проведение выборов согласно украинскому законодательству на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Он также отметил, что гуманитарный акцент на сегодняшний день для руководства государства является приоритетным, ведь определенная часть граждан Украины оказалась в оккупации.
"Мы должны дать возможность пересекать линии столкновения, а на самом деле это линия фронта, человеческим способом ... И наша задача - сделать как можно больше пунктов (КПВВ - ред.), чтобы граждане Украины могли свободно передвигаться", - подчеркнул Данилов.
Отвечая на вопрос о возможности разведения войск по всей линии столкновения, секретарь СНБО сообщил: "Я хочу сказать - да, мы за разведение. Но оно должно быть в наших интересах. Это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения будут равны нулю. Если этого не будет, то никакого разведения не будет".
Он также напомнил, что есть технологические вопросы и украинская сторона не на всех участках готова делать разведение.
Тільки, смаглявий.
второй см сценарий первый
третий см сценарий первый
четвертый см сценарий первый
пятый см сценарий первый
Назви прізвище.
Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька
https://censor.net.ua/ua/news/3161063/truba_maye_rozsliduvaty_spravy_proty_sebe_oskilky_u_2014_rotsi_fabrykuvav_spravy_proty_yevromayidanu
перець
А взагалі все як при овочу починає повторюватися, людей за те що були на Майдані заарештовують,
велика така зелена смердюча сівуха
АЖ ПЯТЬ!
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повісити оце все лайно на шию лаптєстану, і нехай він їх кормить.
На Саммите его явно не будет и уж точно он не сможет повлиять на решение Зели. А после подписания документов это как кулаками после драки...
жгите...
Берем условия задачи:
1. на территории находятся более 80% совков, которые управляются и при любых раскладах будут управляться из кремля. Кто не знает, совковая программа пожизненная. Ни какие доводы, ни какие цифры, ни какие аргументы и факты не смогут заставить совка изменить своё мировозрение. Это абсолютно доказанный факт. Избавление от совка происходит только в последующих 2-3 поколениях при полном отстутствии программатора, функцию которого выполняет весь комплекс российских СМИ.
Ещё один доказанный факт - программированию подвержены более 90% населения. Вопрос только времени непрерывного воздействия на личность.
Процесс необратим, к сожалению. Спасти можно только будущие поколения.
2. все говорят - российские войска из Донбасса. А что делать с донецкими неоказачьими и другими незаконными донецкими военными образованиями? Это жители Украины, которые даже среди местных славятся своей античеловечностью?
3. украинцы получившие российское гражданство. Де факто, теперь Россия согласно своих законов имеет право защищать своих граждан в любой точке мира.
При амнистии орков и свободном перемещении конфликты между патриотами Украины и орками с российскими паспортами неизбежны. Агрессору ничего и делать не надо. Просто ждать когда количество конфликтов и их жертв разогреет российское общество и вуаля - казус белли готов... Тут не надо забывать о таком массово практикующемся термине как "сакральная жертва".
4. если есть особый статус у одних, то абсолютно логично, что его захотят и другие.
Естественно, никто не будет изобретать велосипед и воспользуются уже проверенными крымским и донецким сценарием. Непуганный идиот Сивоха им в помощь...
Вы сначало определитесь ЗАЧЕМ и КОМУ он нужен.
А вот Крым дело принципа - вернуть домой в Неньку.
півмільйона переселених у Крим свинособак треба буде втопити у Чорному морі, нехай їх бички з крабами поїдять
Какой механизм возвращения Крыма???
Донбасс впихнут силой назад. А КРЫМ!!
Т. Е смели рыжего, и сразу полуостров вернулся, ага. Штаты уже не те, где их влияние? Только Рейган что то мог, и тетчер. ВСЁ.
чтобы что-то интегрировать,надо чтоб оно стало к тебе хотя-бы близким физически..
ТАМ рубль ходит
ТАМ получают пенсии и выплаты сепаратисты и коллаборанты
ТАМ все нашпиговано минами и оружием с *********
ТАМ режут головы проукраинским Людям
ТАМ живет слизь,которая и вызвала тупина и рузке мир
ТАМ много плохих туловищ,которые мы.те кто потеряли друзей и уверенность в завтрашнем дне наших детей,должны резать и жечь.
жечь и резать.
а отдельно хочу напомнить зеленым и соевым коллаборантам про ст.111.(в "мирное время")
а на войне,как вы знаете,несколько иной расклад...
мля,по-моему уже наговорил больше чем Федына и Маруся...