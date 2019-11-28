 59% украинцев против продажи земли сельскохозяйственного назначения, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в конце ноября Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
По данным социологов, принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.
"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 59% - "против", еще 14% не принимали бы участия в голосовании", - говорится в исследовании.
Участники исследования дали такие оценки позициям и голосованию партий в парламенте по продаже земли: 20% одобрили голосования "Слуги народа", 39% - не одобрили; 23% одобрили голосования "Оппозиционные платформы - За жизнь", 24% - не одобрили; 25% одобрили голосования "Батькивщины", 23% - не одобрили; 15% одобрили голосования "Европейской Солидарности", 28% - не одобрили; 15% одобрили голосования "Голоса", 22% - не одобрили.
"В случае если иностранцы смогут покупать землю в Украине до проведения соответствующего референдума, о котором говорил президент Зеленский, то по мнению 43% ответственность за это будет на Верховной Раде; по мнению 17% - на Кабинете Министров; по мнению 51% - на президенте Зеленском; по мнению 10% - на Конституционном Суде; по мнению 14% - на партии "Слуга народа"; по мнению 14% - на правоохранительных органах (Генпрокуратура, МВД) по мнению 10% - на Верховном Суде", - говорится в исследовании.
С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно оккупированны - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.
А ще 99,9% українців за зниження вартості комуналки... Їх слухатимуть?
Более 80% украинцев доверяют Зеленскому, - опрос КМИС
1. Смешивалось всё в доме Облонских. У Стивы там смешалось. Это - простая Каренина из-под глыбы - матерого человечища. У Облонских.
А кони-люди - это уже смешивалось у Лермонтова.
Чуваки, ну вы ж не клоуны... думай...пля..те, прежде чем сострить. Иначе - 95 квартал. Даже, я бы сказал, 73-й...
Бо норма в одні руки в тому законі в рази більша, ніж у Польщі чи Франції!
Народ ж проти саме через побоювання, що буде як з приватизацією в 90-х...
Стаття 13.
Земля, її надра....є об'єктами права власності Українського народу.
Разговор не о продаже, а о том, кто СКУПИТ! Это понятно, кретиноид? Если так волнуемся за несчастных пайщиков, пусть купит Государство в земельный банк.
59% украинцев против продажи земли с.х. назначения.
80% украинцев за европейскую интеграцию
75 % украинцев против европейской модели права.
Какой смысл в этих "опросах"?
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!
Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
Ну, що ... ЗЕ!
Przemysław Lis-Markiewicz Profil Prywatny
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А що в Украине? Закон подписан? Ты его читал? Чего кукурикаешь?
Заспокойтесь....- доверьтесь своему Гетману....
С.Бандера, "Перспективи Української Революції"
Да плевали слуги народа на мнение народа!
Так можна лише щодо Пашинського? Так, блаЗЄнські виродки?
Если делать что хочет биомасса, то надо коммуналку и газ сделать бесплатными, всех богатых ограбить и расстрелять, пенсии по 4000 долл. и пенсионный возраст снизить до 30 лет и т.п.
Задача власти - делать так как надо для экономики, а не так как "хочет народ".