 59% украинцев против продажи земли сельскохозяйственного назначения, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в конце ноября Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

По данным социологов, принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 59% - "против", еще 14% не принимали бы участия в голосовании", - говорится в исследовании.

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Участники исследования дали такие оценки позициям и голосованию партий в парламенте по продаже земли: 20% одобрили голосования "Слуги народа", 39% - не одобрили; 23% одобрили голосования "Оппозиционные платформы - За жизнь", 24% - не одобрили; 25% одобрили голосования "Батькивщины", 23% - не одобрили; 15% одобрили голосования "Европейской Солидарности", 28% - не одобрили; 15% одобрили голосования "Голоса", 22% - не одобрили.

"В случае если иностранцы смогут покупать землю в Украине до проведения соответствующего референдума, о котором говорил президент Зеленский, то по мнению 43% ответственность за это будет на Верховной Раде; по мнению 17% - на Кабинете Министров; по мнению 51% - на президенте Зеленском; по мнению 10% - на Конституционном Суде; по мнению 14% - на партии "Слуга народа"; по мнению 14% - на правоохранительных органах (Генпрокуратура, МВД) по мнению 10% - на Верховном Суде", - говорится в исследовании.





С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно оккупированны - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.