 Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий

Об этом Владислав Криклий рассказал в интервью УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы планируем придерживаться идеи "Укравтодора" с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", - сказал он.
При этом Криклий отметил, что "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при бывшем руководителе ведомства Славомире Новаке.
"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - сказал он.
а бровочный кода, планюки?
гравием ямы засыпать неаккуратно и не все - ето ямочный ремонт?
а там же даже не ямы...а кратеры или отбомбились ночью (не дай Боже!)
а обещали ж ведь...хотя бы подлатать.. даже рвов "хрумалкой" кое-где нарыли...
капец!
любой дождь и диску
пи... привет!