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 Политика Украины
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Все про:дороги (1862) ремонт (947) Криклий (49)

 Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий

Министерство инфраструктуры планирует отказаться от ямочного ремонта украинских дорог уже с 2020 года.

Об этом Владислав Криклий рассказал в интервью УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем придерживаться идеи "Укравтодора" с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", - сказал он.

При этом Криклий отметил, что "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при бывшем руководителе ведомства Славомире Новаке.

"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - сказал он.

Читайте также: Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года, - глава "Укравтодора" Кубраков

Источник: https://censor.net.ua/n3162302
 
   
 Топ комментарии
 
то есть латать не будут вообще!) СТО ликуют!
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Кхм... в Европе ямочные ремонты есть, а Украина видимо богаче...
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Да в 2020 году люди планируют уже вас убрать.
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то есть латать не будут вообще!) СТО ликуют!
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И правильно, на ямочном ремонте сотни лярдов за все годы спустили в сортир и по карманам
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Дядя. Открываем программу президента Януковича 2010 и ПР 2012. Буква в букву! И это тоже там было. Настолько тупые, что не хватает даже на креатив, перелизывают у папиредников. Страшно другое- быдло хавает, воспринимает как прорыв, а память как у рыбки гуппи, 2 минуты.
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ямочный ремонт после русских танков неефективен))
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Да в 2020 году люди планируют уже вас убрать.
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Легко и беззаботно, ведь ему теперь даже нет необходимости хоть какие-то заплатки на дорогу ставить.
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Ямочный? - интересно.
а бровочный кода, планюки?
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Паперєднік Гнойсман теж давав такі обіцянки-цяцянки. Нічого не змінилося.
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...походу, пора переходить на всесезонку... Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий - Цензор.НЕТ 8248 Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий - Цензор.НЕТ 4642
Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий - Цензор.НЕТ 1200
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Как только пенсии днр и лнр выплатим, так сразу на оставшиеся деньги построим европейские дороги и уберем ямочный ремонт ... ( Там на восстановление Донбасса, который ху#ло хочет на своих условиях вернуть в Украину , нужно будет 120 млрд дол ... Только интересно, за чей счёт это все будет происходить? Землю продадим? )
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Оцыфруют наверное. Теперь дороги будут только в смартфоне.
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а типа всю дорогу ремонтнуть никому в зеленую башку такая мысль не залетала не?
гравием ямы засыпать неаккуратно и не все - ето ямочный ремонт?
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ну фсё! не дождалась дорога на Никополь (из Днепра) никакого (от слова - ваще!) ремонта...
а там же даже не ямы...а кратеры или отбомбились ночью (не дай Боже!)
а обещали ж ведь...хотя бы подлатать.. даже рвов "хрумалкой" кое-где нарыли...
капец!
любой дождь и диску пи... привет!
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Кхм... в Европе ямочные ремонты есть, а Украина видимо богаче...
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100%. А такие высказывания только подчеткивают правильность слов Каломойского-дебилы!
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"Стоять, Зорька!!!" "Блазень", с 1 ноября сего года "приказал быть" европейским дорогам в Украине... При чём здесь "ямочный ремонт"?
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А делать ямочный ремонт по технологии не пробовали? У немцев получается.
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Укравтодор нужно либо ликвидировать, либо разделить на много однотипных компаний и позволить им конкурировать между собой.
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отетого бреда я не понимаю. очень часто на вполне новой дороге появляются отдельные выбоины. заделать их - и дорога опять в идеальном состоянии. Для примера - трасса Киев-Пирятин-Харьков, после прошлой зимы местами появились ямки, заделали - и трасса опять идеальная. Теперь они их не будут заделывать? или из-за одной ямки менять все покрытие?? не понимаю.
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"...ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году"
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