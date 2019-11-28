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 Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка

Оккупанты скрывают обстрелы позиций подразделений Объединенных сил и провоцируют наших воинов на открытие ответного огня, тем самым террористы хотят дискредитировать ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование ВС РФ принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, противником усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведение сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращения огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Таким образом противником обеспечивает скрытность обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирования наших воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обустраивают новые огневые позиции на Донбассе и завозят новые партии боеприпасов, - разведка

Источник: https://censor.net.ua/n3162299
 
   
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Но мы не поддадимся на провокацию даже если артиллерия,танки пойдут пусть не ждут мы не ответим,мы не доставим им этого удовольствия и отвечать не будем,правда? Так же все выглядит
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...сомневаешься в гениальности гавнокомандующего - четыреждынеуклониста? Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка - Цензор.НЕТ 9067
Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка - Цензор.НЕТ 1510
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они скрывают обстрелы... наши скрывают потери и раненных...типа "небоевые"
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Объясните - как можно скрыть артилерийские и минометные выстрелы?С приходом нового руководства в МинОбороны,оно превратилось в филиал 95квартала.Чудят безбожно.
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Це не найманці, це зелена влада приховує.
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Ray

@Ray_net_ua

·1 ч

Капитуляция Зеленского..
1. Украина выполнила все, что от нее хотели Россия-Германия-Франция для "Нормандской Четверки"
2. Сегодня, РФ отправила на Донбасс 84 грузовика с боеприпасами для армии РФ "гуманитарный конвой"
3. Киев решил проигнорировать встречу Лидеров НАТО в Лондоне

Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7944
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Больше всех обстрелы скрывает ЗЕ-Моника неЛОХ... то есть НЕуклонист.

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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 12 ч.12 часов назад

Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка - Цензор.НЕТ 3599

Старая бл@дь рассказывает, как Россия напала на Украину, и что Украине необходимо оружие для защиты от уйобищного соседа.


Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка - Цензор.НЕТ 1667
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Это плановые занятия курсантов военных училищ армии РФ,
максимально приближенных к боевым.
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