EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  2193  18
Все про:актер (236) Борисполь (606) Госпогранслужба (3543) Россия (74391)

 Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы не пустили на территорию Украины российского актера, который прибыл для участия в кастинге.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гражданин Российской Федерации прибыл в Украину рейсом из Минска.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов", - отметили в пресс-службе.

Россиянину отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Читайте также: Сербский актер, которого Путин наградил медалью, заявил о запрете въезда в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3162298
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он не прошел кастинг прямо на таможне Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9705
 показать весь комментарий
 
 
Гнать эту мразь!

Они еще на кастинги ездят!
 показать весь комментарий
 
 
А чего не пишут, кому отказали?
Это что, страшная тайна!??!?!!?
 показать весь комментарий
 
 
Фамилию в студию этого актера большого и малого театров,или я так тоже смогу от фонаря написать чтоб сделать видимость работы и нет зрады,как пропустили кацапского пропагандона с первага канала мы все увидели уже,как у вас закон один для всех
 показать весь комментарий
 
рейсом из Минска, пора в аэропорту организовать приемную комиссию по фильтрации всяких (актеров).
 показать весь комментарий
 
 
и что. герои мля.словили шпиена. . а запретить каждому кацапоиду который въезжал по крымскому мосту в Крым бздошно? чем они лучше этого кловуна?
 показать весь комментарий
 
Странные вообще-то кацапы люди. Я понимаю, что у них свое информпространство в мордоре. НО! Они же все знают что будет за посещение Крыма не через украинскую границу. То ли тупость, то ли такая обезбашенная самоуверенность - ХЗ короч. Но так и вспоминается крылатая фраза ихней грустной говорящей лошади - Дебилы, ***!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх