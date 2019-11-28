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 Политика Украины
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Все про:авиация (1825) самолет (2262) АН (55) Криклий (49)

 Иностранная компания планирует купить самолеты "Антонова" и зайти на украинский рынок перевозок, - Криклий

Иностранная компания рассматривает возможность захода на украинский рынок внутренних авиаперевозок в комплексе с покупкой самолетов авиапроизводителя "Антонова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Иностранные компании хотят зайти на внутренние перевозки, что очень странно. Ведь они менее доходные, чем международные. Этот вариант они рассматривают в комплексе с покупкой самолетов нашего производителя - "Антонова". Но давайте дождемся конкретных вещей, потому что пока это идея на словах, которую озвучивает инвестор", - сказал он.

При этом Криклий подчеркнул, что "Ан" может летать только внутри страны.

"Причина в том, что у него нет летного признания в Европе. Его и не будет, потому что это - конкуренция. Также у "Ан" нет разветвленной сети представительств, которая необходима для ремонта и поддержания самолетов. Сейчас "Антонов" не сможет это сделать", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162297
 
   
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В першу чергу Ан не має великих пасажирських літаків в своєму переліку, літаків які б дозволяли перевозити пасажирів з маленькою витратою палива в перерахунку на одного пасажира! Вже давно потрібно було відродити ще радянські проекти великих пасажирських Анів, які розроблялись саме як літаки з передовою економією витрат палива! За ці 28 років ми б могли вже не тільки довести ці літаки до працюючих екземплярів, а й отримати необхідні документи по всьому світові і складати конкуренцію Боїнгами та Єйрбасам! Може хоч зараз уряд згадає що у нас є величезна школа літакобудування і потрібно будувати великі та надійні пасажирські літаки для здешевлення авіаперевезень на середні та великі відстані!
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Було б добре й так щоб всередині країни літати.
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Всередині і без цього літають. Правда, дуже низько. На Одещині сьогодні три ДТП.
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Да, зробить замовлення, а потім відмовиться від нього та загонить у мільйонні борги, а потім ще одна "іностранна" компанія скупит все за безціть виріже і вивезе в рассею.
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все уходят а эти зайти хотят. Камикадзе какие-то.
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А ЕЩЕ КРОКОДИЛІ ЛЕТАЮТ В ЖАРКУЮ ТИХУЮ ПОГОДУ, НО ТОКО ОЧЕНЬ НИЗКО И ВСЕГДА ПРОТИВ ВЕТРА!
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Летять по небу три крокодили... Був такий онехдот.
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Из всего этого информационного шума вокруг Антонова можно сделать вывод, что возможность создавать ЛА этим бюро, будет утрачена (при нынешних тенденциях) лет так через 5-7. А говоря проще - ему жопа!
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Почему нет названия? Если ком тайна, какого вообще трындеть?
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