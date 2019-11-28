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 Экономика
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Все про:налоги (2724) ГНСУ (23)

 За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС

За август-октябрь 2019 ГНС провела лишь 2700 внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года - 3800.

Также за этот же период налоговая провела 1100 плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС 01

"Количество внеплановых проверок за период работы ГНС, август-октябрь этого года по август-октября прошлого года, сократилось на треть. Доначисления по результатам проверок выросли почти вдвое", - прокомментировал результаты аудитов председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, сухая статистика свидетельствует, что курс на сокращение проверок и уменьшение давления на бизнес, избранный обновленной ГНС, - уже дает результат.

"Мы усилили аналитическую работу, усовершенствовали систему отбора налогоплательщиков для проверок. То есть с проверкой приходим только тогда, когда есть все основания считать, что предприятие пытается уклониться от уплаты налогов", - подчеркнул Сергей Верланов.

За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС 02

Согласно свежим данным от ГНС, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.

Напомним, в "Киевстаре" отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам.

Источник: https://censor.net.ua/n3162296
 
 
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Опять зрада. При Порошенко такого не было!!!11
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Скажи це підприємцям, які закрились - тільки швидко тікай, бо набьють кабіну. За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС - Цензор.НЕТ 4276
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Тобто до серпня цього року підприємці не замикались, а потім раптом почали?
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Нах тут риторические вопросы? Поднял зад, пошел на базар, магазин или офисный центр. Там объяснят.

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Цікаво, а на скільки скоротився цей малий бізнес?
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0.2 % проверок малого бизнеса на свой хлеб не намажешь
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налоговые проверки коснулись лишь 0,2%..

Зато пожарники, санстанции и прчие дармоеды порезвились от души...
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нонче можно и вовсе не проверять... заблокировать регистрацию налоговых накладных - сами приползут на коленях... по критериям рисковости, если их хорошо припудрить фантазиями от ДПС, можно все 100% работающих считать криминальными авторитетами...
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Набрали дегенератов! Чем ты хвалишься? Проверять нужно не создателей налога, а конечных получателей дивидендов. Если у мудака Тесла за 100, он должен был заплатить НДФЛ и ЕСВ (налоги с доходов). С электромобиля -25 тыс$. Его и проверяйте, он сидит в ОПе.
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