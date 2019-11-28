 Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Гриценко назвал мифом утверждение, что пенсионеры в ОРДЛО всю свою жизнь работали на Украину, платили ей налоги и своей работой заслужили пенсию - и теперь Украина обязана эту пенсию им платить.

"Ни в свободной Украине, где мы с вами живем, ни на оккупированных территориях ОРДЛО не было введено раньше и сейчас нет накопительной системы пенсионного страхования. Ни раньше, ни сейчас из налогов работающих не откладываются средства на их персональные пенсионные счета, как это делается во многих других странах, - чтобы в старости уже неработающие могли на эти средства жить", - пишет Гриценко, добавляя, что в Украине работающие и работодатели в реальном времени наполняют налогами Пенсионный фонд, откуда сразу же идут выплаты пенсионерам.

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Политик считает несправедливым "возложить на наших детей кроме содержания своих родителей еще и содержание 700+ тысяч родителей в ОРДЛО, на пенсии которых работают их дети, и еще и Россия им доплачивает".

"Поэтому Рада не должна голосовать за несправедливый законопроет. Правительство не должно его поддерживать, как бы ни давили Путин, или западные партнеры. В случае же принятия, Зеленский имеет право и должен ветировать несправедливый закон", - резюмирует Гриценко



