 Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Гриценко назвал мифом утверждение, что пенсионеры в ОРДЛО всю свою жизнь работали на Украину, платили ей налоги и своей работой заслужили пенсию - и теперь Украина обязана эту пенсию им платить.
"Ни в свободной Украине, где мы с вами живем, ни на оккупированных территориях ОРДЛО не было введено раньше и сейчас нет накопительной системы пенсионного страхования. Ни раньше, ни сейчас из налогов работающих не откладываются средства на их персональные пенсионные счета, как это делается во многих других странах, - чтобы в старости уже неработающие могли на эти средства жить", - пишет Гриценко, добавляя, что в Украине работающие и работодатели в реальном времени наполняют налогами Пенсионный фонд, откуда сразу же идут выплаты пенсионерам.
Политик считает несправедливым "возложить на наших детей кроме содержания своих родителей еще и содержание 700+ тысяч родителей в ОРДЛО, на пенсии которых работают их дети, и еще и Россия им доплачивает".
"Поэтому Рада не должна голосовать за несправедливый законопроет. Правительство не должно его поддерживать, как бы ни давили Путин, или западные партнеры. В случае же принятия, Зеленский имеет право и должен ветировать несправедливый закон", - резюмирует Гриценко
До речі там вже депутатам 5 000 дол.США зарплату хочуть зробити, так що вперед і с пестнєй, головне "Сватів" побільше
Тогда нужно отказаться от территории а потом отказаться от этих людей.
А еще лучше вообще отказаться от государства.
Для чего оно если большая часть граждан не понимает основных засад его существования?
Нет он говорит что платить не надо потому что с тех территорий не платят налоги.
Тем самым возлагая ответственность за происшедшее на пенсионеров.
Особенно отвратительно это выглядит потому что он полковник ( хоть и запаса) ВСУ в опязанности которых как раз и входит сохранение территориальной целостности.
І да, дулю з маком цим ватнікам, а не пенсії з моєї кишені. Хай хоч з голоду там помирають - вони давно втратили право називатися громадянами України!
Вполне понятно что при такой позиции нужно отказаться от территорий.
Зачем пытаться делать хорошую мину при такой плохой игре?
А якщо , так станеться , що його ( закон ) приймуть , то Зе має право піти у відставку 😊
Во время войны оплачивается населением занятой территории, по окончании войны - правительством побеждённой страны, и может называться в литературе военной контрибуцией.
22 год ·
"Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).
62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!".
62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо.
Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям.
Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию?
Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.