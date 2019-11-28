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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гриценко Анатолий (1354) пенсионеры (649) Донбасс (20041)

 Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко

Украина не обязана платить пенсии жителям оккупированного Донбасса, и принятие закона для реализации этой идеи недопустимо.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Гриценко назвал мифом утверждение, что пенсионеры в ОРДЛО всю свою жизнь работали на Украину, платили ей налоги и своей работой заслужили пенсию - и теперь Украина обязана эту пенсию им платить.

"Ни в свободной Украине, где мы с вами живем, ни на оккупированных территориях ОРДЛО не было введено раньше и сейчас нет накопительной системы пенсионного страхования. Ни раньше, ни сейчас из налогов работающих не откладываются средства на их персональные пенсионные счета, как это делается во многих других странах, - чтобы в старости уже неработающие могли на эти средства жить", - пишет Гриценко, добавляя, что в Украине работающие и работодатели в реальном времени наполняют налогами Пенсионный фонд, откуда сразу же идут выплаты пенсионерам.

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Политик считает несправедливым "возложить на наших детей кроме содержания своих родителей еще и содержание 700+ тысяч родителей в ОРДЛО, на пенсии которых работают их дети, и еще и Россия им доплачивает".

"Поэтому Рада не должна голосовать за несправедливый законопроет. Правительство не должно его поддерживать, как бы ни давили Путин, или западные партнеры. В случае же принятия, Зеленский имеет право и должен ветировать несправедливый закон", - резюмирует Гриценко

Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко 01
Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162295
 
   
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Даже Аталотий более вменяем, чем зелёные капитулянты. Шо творится?
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Гриценко - майбутній Президент України!
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оно то так, только онотоль так же сцыклив и мыролюбен как штейн и свиновальц.
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Ну да всё идёт в сравнение я тоже Гриценко не долюблювал,но сейчас в сравнением с зелёным предателем даже Янукович выглядит уважаемым в сравнением с Зебилом,и к Яныку нет такого отвращения как к клоуну
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ОПАНА! Дрищь явился. С чего бы это вылез из кукурузы? Чует сердце-скоро выборы))))
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Да,да.Спасает свояченика разумкова.Так как слуги уже обосрались и брешут круче пети. И рейтинг падает в день по проценту.Скоро будут в минусах.
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Сцикло сказало що буде платити, значить будете платить він же неЛОХ зі своєї кишені щось там віддавать.
До речі там вже депутатам 5 000 дол.США зарплату хочуть зробити, так що вперед і с пестнєй, головне "Сватів" побільше
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Игарешка Л, ждем с нетерпением твоего ИксперДного заключения по данному высказыванию уссатого пАлковника грицацуева...
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Якраз це дуже правильно він написав! Але вчора за таке тут в коментах порохоботами обзивали Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3612
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Хер им нарезанный пятаками, а не пенсии! Пусть Мокшандия им платит!
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Ну нарешті хтось із політиків озвучив цю дуже правильну думку! Не платить Даунєцк у пенсійний фонд - дулю їм з маком, а не пенсії!
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Пан полковник відчув, що може позбутися, своєї пенсії? Чи боїться, що частину уріжвть для даунбасян?
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А как же они нас любить будут? Этот Гриценко, **** хочет поссорить нас с нашими братьями. Обязанность платить пенсии жителям ОРДЛО - миф, поскольку в Украине нет накопительной пенсионной системы, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1969
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Получается что полковник ВСУ полностью снимает с государств ответственность за то что территория где проживают эти пенсионеры была оккупирована.
Тогда нужно отказаться от территории а потом отказаться от этих людей.
А еще лучше вообще отказаться от государства.
Для чего оно если большая часть граждан не понимает основных засад его существования?
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Емм, а хіба в 1941-1943 платили совєтську пенсію жителям окупованих німцями територій?
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А он разве говорит что пенсии платить невозможно потому что территория оккупирована?
Нет он говорит что платить не надо потому что с тех территорий не платят налоги.
Тем самым возлагая ответственность за происшедшее на пенсионеров.
Особенно отвратительно это выглядит потому что он полковник ( хоть и запаса) ВСУ в опязанности которых как раз и входит сохранение территориальной целостности.
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Комусь треба посилено логіку штудіювати. Територія окупована -> значить з неї не надходять відрахування в пенсійний фонд -> нема відрахувань, значить немає пенсій. Шо не ясно?

І да, дулю з маком цим ватнікам, а не пенсії з моєї кишені. Хай хоч з голоду там помирають - вони давно втратили право називатися громадянами України!
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Поэтому не надо так себя мучать.
Вполне понятно что при такой позиции нужно отказаться от территорий.
Зачем пытаться делать хорошую мину при такой плохой игре?
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Від територій відмовлятися не треба, але території це одне, а люди - це інше...
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Кацапе, якщо ця "тєРРіторія" буде платити до пенсійного фонду та инші податки, то може отримає пенсію. Проблема окупованої території має бути головним болем окупанта/кацапії (між иншим, вони частково це розуміють та виплачують їм пенсії зі свго пенсійного фонду, що наповнюється в лугандоні). Яких пенсій їм ще потрібно? Я вже не кажу про колабораціонізм лугандонців.
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Люди сами могут сделать выбор, где им жить, в какой стране....а вот территория однозначно принадлежит Украине и она будет возвращена ... ( Если нет, то санкции уничтожат россию)!
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А до этого платили, так как переизбыток денег в бютжете был?
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Без згоди , так званого , ЗеприЗЕдента , монобільшість не проголосує за цей ганебний закон !
А якщо , так станеться , що його ( закон ) приймуть , то Зе має право піти у відставку 😊
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пенсию для жителей ордило на свой хлеб не намажешь
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Контрибу́ция (лат. contributio - «всеобщий вклад, общественный сбор средств») - платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу государства-победителя.
Во время войны оплачивается населением занятой территории, по окончании войны - правительством побеждённой страны, и может называться в литературе военной контрибуцией.
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Супер! А не хотят ли "молодые республики" перечислить недоимку в Пенсионный фонд за пять лет?
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Т.е. уехавшим в Израиль пенсии платим, а гражданам Украины нет?
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Гражданам Украины пенсии платятся с налогов, которые платят...граждане Украины. Если на определенной части Украины все местные граждане вдруг перестали платить налоги - они тем самым лишают пенсий своих дедушек, бабушек и родителей.
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Опять кормильцы голодные, опять жрать просят...
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Пенсии в лугандоне не получили 124 тысячи пенсионеров, сепар сивоха с лубинцом хотят внести законопроект в раду о пенсии для 700 тысяч пенсионеров, т, е для 576 тысяч "мертвых душ"...
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Светлана Самборска
22 год ·

"Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).

62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!".

62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо.
Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям.
Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию?
Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.
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