 С начала суток зафиксированы два вражеских обстрела: оккупанты 40 минут обстреливали позиции ВСУ, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 прицельных обстрела наших позиций.

"После полуночи, в течение 40 минут, по направлению от Доломитного враг вел огонь по нашим мужественным защитникам Новолуганского, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, также из РПГ оккупанты вели огонь около 08 утра по нашим защитникам Новотроицкого.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет.

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