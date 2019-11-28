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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24053) КМИС (86) Разумков Дмитрий (309)

 Количество украинцев, недовольных работой Рады, возросло на 12% за месяц, - опрос КМИС

Украинцев, которые довольны работой парламента стало на 9% меньше. Негативное отношение к спикеру Рады Дмитрий Разумкову возросло на 7%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

"Оценка работы парламента в сравнении с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 9 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%) . Оценка работы Рады ухудшается с октября", - говорится в сообщении.

К спикеру Дмитрию Разумкову положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно - 16%.

Отмечается, что доля тех, кто относится к Разумкову негативно, значительно выросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: с 9% до 16%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября срнеди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов.

Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, ранее также сообщалось, что в течение осени доля тех, кто относится к Президенту Украину Владимиру Зеленскому положительно, уменьшалась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3162290
 
 
 Топ комментарии
 
Медленно вдупляют......Фантомные боли после выборов Зе или уже Стокгольмский синдром бушует в головах?!....
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Я ж казав, що помилкою минулого складу ВР була мала кількість зашкварів. От викликали б повій, ґвалтували б дівчат, торгували б квитка и, амулетами, зрештою, своїми пиками, дрочили б у сесійній залі і нікому бу голову не прийшло її розпускати. Я думав, що дебвтіа, які пвдтримують цю зелену ВР не більше 5 відсотків, але ні, ці дебіли є. І назва їм - зебіли.
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..этому отстою еще кто то верит, кто при памяти?...сомневаюсь...
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Одна відмова ВРУ від термінового виправлення помилок з розслідуванням справ розстрілів на Майдані зробила з цієї Ради абсолютно ворожу до України групу людей! Хочуть бикувати, будуть бикувати на смітнику!
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У зебилов столбняк, им не платят по 4000$ в месяц, а картошка подорожала в три раза.
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Медленно вдупляют......Фантомные боли после выборов Зе или уже Стокгольмский синдром бушует в головах?!....
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Tю. Бандеровская Рада населению не нравилась. Теперь вот новая, антибандеровская - тоже не нравится.
Может, диктатуру ввести, во главе с генералом Пиночетенко ? Никаких парламентов; страна будет управляться приказами Гетьмана.
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мудрого и простого украинского нарида уставшего от войны опять кинули в извращенной форме....
Какая досада....
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Там очередной сброд собрали,овцы легко голосовали за кассовые аппараты и стукачество,но никак не могут надавить на ахметку и продавцов недр.
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Хай ще приймуть закон про землю з 210тис га в одні руки і їм пипець
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Это может пойти как снежный ком который в итоге станет лавиной ...так это народ ещё платёжки за отопление не получил ...
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Та да, рынка земли нет, рынка гражданского оружия нет, игорный бизнес и легкие наркотики все еще под запретом, в топку такую Раду.
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Только "держава в смартфоне" спасет Украину от "зубожіння"
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Ви і обрали ж цю шелупєнь криворізьку з риготою. Їжте повною ложкою і закусюйте помідорчиком. Количество украинцев, недовольных работой Рады, возросло на 12% за месяц, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4502
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Я ж казав, що помилкою минулого складу ВР була мала кількість зашкварів. От викликали б повій, ґвалтували б дівчат, торгували б квитка и, амулетами, зрештою, своїми пиками, дрочили б у сесійній залі і нікому бу голову не прийшло її розпускати. Я думав, що дебвтіа, які пвдтримують цю зелену ВР не більше 5 відсотків, але ні, ці дебіли є. І назва їм - зебіли.
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Наврядчи - просто корму стало менше.
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хм. таки, холодильник начинает побеждать "слугу нарида" и "сватов"
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Они как были тупыми, так ими и остались. В следующий раз они проголосуют за очередного вруна, который им побещает зарплату 5000$
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Я знаю. Я уже нашему стаду не удивляюсь. То зека выбрали, то клоуна. Даже теряюсь в догадках кого в следующий раз выберут.
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Вот неблагодарный нарид. Что не так? Кива не той рукой цюцюрку теребил?
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Воха, сдаётся, что с нового года придётся повторить с трибуны ВР: "Я розпускаю Верхову Раду!".

Ты ж прошлый раз мотивировал низким рейтингом доверия к ней. Ну вот!
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Думаю з нового року у Вохи буде такий рейтинг, що на посил "Я розпускаю Верхову Раду!" буде відповідь "Ти хто такий, чорт?"
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так уже вдуплился "Уже пора менять и этих", - Зеленский о Раде." https://censor.net.ua/video_news/3160687/uje_pora_menyat_i_etih_zelenskiyi_o_rade_video
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Что Вова, диджитализацией не смог накормить народ???
Украина в смартфоне оказывается не кормит???

Вован, давай в Ростов, там тебя Батоныч ждет!
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А це ще півроку не пройшло коли кухарки почали управляти країною.
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