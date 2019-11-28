EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2181  110
Все про:ЖКХ (1382) коррупция (7578) опрос (1779) свобода слова (1013) КМИС (86)

 Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС

45% украинцев указывают на рост их расходов на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019г по сравнению с октябрем 2018г, тогда как у 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в конце ноября Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованному в четверг релизу с результатами соцопроса, три четверти респондентов (75%) заявили, что не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ. Видят же успехи властей в этом вопросе 16%.

Около 14% украинцев заявили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. "Если сравнить результаты этого исследования см опросому КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%. Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% с 18% в 2015г до 12% в 2019г. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30% с 48% до 41%", - говорится в релизе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС

При этом оценивая в конце ноября, какие из парламентских партий имеют самые продуманные и реалистичные решения для снижения цен на газ для населения Украины, 18% респондентов считали, что это "Слуга народа", 17% - что "Оппозиционная платформа - За жизнь", 15% - что это "Батькивщина", 4% - что это "Европейская солидарность", 1% - что это "Голос".

Помимо этого среди украинцев преобладает скептицизм относительно успешного для Украины разрешения вопросов стабильных поставок газа в страну и транзита российского газа в Европу по своей территории: 46% участников исследования сказали, что не видят успехов в деле решения этих проблем, 28% - видят.

Также украинцы в основном не усматривают успехов нового руководства страны в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, как и не усматривают подвижек в продвижении расследований резонансных преступлений.

"Оценивая успешность новой власти в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, 70% не видят успехов, 22% - считают, что успехи есть. Большинство опрошенных не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (таких 71%), отмечают успех только 17%. Такая же ситуация была и в начале ноября", - говорится в релизе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Негативное отношение к действиям Зеленского с августа выросло вдвое, - опрос Деминициатив и КМИС

При этом к концу ноября почти сравнялось число граждан, позитивно и негативно оценивающих действия новых властей Украины в вопросе обеспечения свободы слова в стране: 47% считают, что новая власть успешна, 44% - что не успешна. В начале ноября ситуация была такова: 55% видели успехи в обеспечении свободы слова, 36% были не согласны с этим.

Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС 01
Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС 02

С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно оккупированны  - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162288
 
 
 Топ комментарии
 
Весьма характерно и поучительно:

Добкин в прямом эфире прибегает к угрозам. На самом «добром» медведчуковском кАнале ZIK, он предложил ввести в Украине военное положение и повесить Петра Порошенко, Александра Турчинова и, почему-то Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме Профсоюзов в Одессе.
Портнов выдает практически то же самое из всех своих дерьмометов.
Боты свидетелей зеленой плесени активизировались в интернете и требуют крови.
Бубочка выдает видео за видео то с достижениями, то с угрозами.
Бабушка Беня расшатывает Нацбанк и собирается вернуть Приват.
Только ленивый не кричит о необходимости покупать газ на России.
И снова манипулируют обывателем, утверждая, что во всем виноват Порошенко.
На Софию Федину открывают криминальное дело за безобидную шутку.
И снова нагнетают и требуют крови.
Квартляди всеми силами мутят воду и нагнетают. Будят кровавых демонов и бросают эти идеи охлосу.
Охлос чувствует запах крови и пьянеет от него.
Из вышеперечисленного я делаю вывод, что господству квартлядей осталось несколько месяцев. Слишком серьезных демонов они будят, а демоны всегда в первую очередь пожирают своих заклинателей.
Один святой сравнивал грешника с псом, который лижет пилу, но не чувствует боли, ибо пьянеет от вкуса собственной крови. Вот и зеленодранцы так же. Они беснуются и готовы убивать. В итоге уничтожат сами себя, вот увидите. А нам главное сохранять трезвую голову, держать удар и трупы врагов обязательно поплывут на Москву через Ростов.
Олександр Дедюхін﻿
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну тарифы как тарифы... СССР не будет, инфраструктура изношена, надо платить... Но вот то, что посадок нет - это хреново. Потому что инфраструктура такая от того, что на ней воруют 28 лет. И никто, блин, не сидит. До сих пор.
 показать весь комментарий
 
"посадкі" поліпшать інфраструктуру Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3351 більше нових "труб" з "посадкамі" Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3351
 показать весь комментарий
 
А шош такоє? Прозрєлі, шолі? Запіздали. (тут азіровка якраз доречна )
 показать весь комментарий
 
 
Немедленно надеть ЗЕлёные очки и всё увидите
 показать весь комментарий
 
 
Чет анекдот вспомнился.
Сара, ти слишиш как пахнут ети духи?
Канешна слишу, я шо. глухая!? Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7989
 показать весь комментарий
 
 
не допоможе ниякий окулист, шо б побачити те, чого нема.
 показать весь комментарий
 
Народ, который ожидает от власти "снижения тарифов" - не народ а стадо люмпенов. Страна в которой это стадо имеет право голоса - обречена.
 показать весь комментарий
 
 
Улучшений действительно нет.
По факту имеем очередную мутацию совка.
При этом почувствовал слабоумие и слабоволие новой власти резко и многократно активизировались мошенники, аферисты и агрессор. Все хотят осуществить свои хотелки и влажные мечты. Естественно, прикрываясь сердобольными "мыротворцами" и во имя процветания, и даже экономического "чуда" в 40% экономический рост.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как там Вам,-но вот теперь мне уже смешно! И где те твари,что за клоуна топили? Теперь уже понятно,что он не знал во что ввязывается? А то он думал,-А,ничего,отшучиваться будем!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх