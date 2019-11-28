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Все про:Николаевская область (910) СБУ (14065) хищение (458) школа (1946)

 Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В соответствии с Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн учебникам и учебно-методическим пособиям.

Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников. В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам.

Таким образом злоумышленники вывели из бюджета 15 млн грн и присвоили их.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы, жительства и в автомобилям фигурантов дела.

Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

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Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ 01
Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ 02
Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3162287
 
 
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Выпороть по голым задницам перед всем городом !!!! И привести школьников !!!! Пусть им стыдно будет!!!!
Деньги пусть вернут!!!! И пусть валят на все 4 стороны!!!
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я бы не трогал детей,
а в остальном в принципе согласен.
по заднице отсинить слуг и к своим, в раду - пусть законы принимают.....
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Покупать е- учебники? Это как? Разве они не в свободном доступе? Государственная же структура. Не частная. Не военная. Не секретная..
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Может я чего-то не понимаю, но это вроде анекдота: "Блондинка взяла в электронной библиотеке книгу, а теперь спрашивает как ее вернуть. И очень сердится, что вместо ответа админы просто смеются .
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Интересно, а это наверное только в одной области такие находчивые или это у нас везде такое творится, как Служба считает?
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Это как смета на СТО:
- Развал -700 грн
- Прокатило - 15 млн. грн.
Ну не прокатило. Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ - Цензор.НЕТ 3844
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