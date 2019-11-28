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 Общество
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Все про:апелляция (418) ОПГ (215) суд (22733) убийство (5398) Никополь (34)

 Суд отправил под домашний арест двух членов банды "Белое братство", подозреваемых в двойном убийстве в Никополе

Романа Жмурко и Дениса Подоляка, которых в феврале 2016 года обвинили в убийстве Ильи Боднаря и Ризвана Тапаева, освободили из-под стражи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", такое решение приняла коллегия Днепропетровского апелляционного суда.

Ранее Никопольский городской районный суд продлил срок содержания под стражей фигурантам, но защита подала апелляцию. В Днепропетровском апелляционном суде изменили меру пресечения обвиняемым с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В то же время прокурор просил отказать в удовлетворении апелляции и оставить фигурантов под стражей.

Смотрите также: Полицейские сообщили о подозрении трем правоохранителям, а также задержали четверых мужчин, причастных к деятельности никопольской ОПГ "Белое братство". ФОТОрепортаж

Напомним, 10 февраля 2016 года в Никополе в автомобиле Geely Emgrand убили двух мужчин - Ризвана Тапаева и Илью Боднаря. Полиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления - Дениса Подоляка, Романа Жмурко и Сергея Вороновского.

30 ноября 2017 года в Никопольском суде, во время 21-го судебного заседания отец Ризвана Тапаева подорвал две гранаты, опасаясь, что убийцы его сына могут выйти на свободу. Он и один обвиняемый - Сергей Вороновский, погибли. Десять человек госпитализировали.

Пострадавшие Тапаевы утверждают, что на месте преступления 10 февраля 2016 года было около семи человек, в том числе человек, которого следствие называет лидером никопольской преступной группировки "Белое братство" Ян Яцишин. Досудебное следствие установило, что на месте преступления был "Lexus" темного цвета, в котором мог находиться последний и который "также мог быть использован и адаптирован преступниками для совершения преступления", - говорится в постановлении суда. Подобное авто, которое двигалось из Никополя в Днепр, было остановлено полицейскими в Соленом сразу после убийства, им руководил именно Ян Яцишин. В автомобиле обнаружили оружие, а мужчина заявил, что транспорт и вещи в нем не его. Яцишин причастность к преступлению отрицает.

Ян Яцишин проходит свидетелем по этому делу, поскольку обвиняемые, по данным следствия, были членами его группировки. Но мужчину до сих пор не допросили. Сам Яцишин сейчас является фигурантом другого дела - его подозревают в организации покушения на умышленное убийство в Житомирской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3162286
 
 
 Топ комментарии
 
Есть такой !!!

в Лугандоне.

Он всех этих порошенков уже на пожизненное осудил.
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Иной раз весьма трудно понять: вы это серьёзно? Вы прикалываетесь? Вы бухой? Вы обкуренный? И, вопросы множатся.
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Забезпечення законності на території України це обов'язок всього народу України і якщо судова та правоохоронна система бездіяльні та корумповані, народ України зобов'язаний діяти прямими методами! А для того щоб це було законно, потрібно оформити ці дії в народний трибунал, який буде розглядати справи і виносити вироки!
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Потрібен народний трибунал, який буде діяти паралельно з діючими судами. Народний трибунал має виносити рішення та приводити їх у виконання не залежно від рішення судів. Інакше не буде ані порядку, ані законності!
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Есть такой !!!

в Лугандоне.

Он всех этих порошенков уже на пожизненное осудил.
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Потрібен такий народний трибунал який буде швидко та ефективно виконувати вироки. Влада за Конституцією України належить народу України, отже народ України може абсолютно законно створити екстериторіальний народний трибунал, який не буде залежати від виконавчої влади і буде діяти автономно і це буде абсолютно законно! Якщо місцеві суди не працюють, буде працювати народний трибунал, який неможливо купити чи залякати і буде виправляти ситуацію в будь якому регіоні України!
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Ну так создай этот правильный трибунал
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Иной раз весьма трудно понять: вы это серьёзно? Вы прикалываетесь? Вы бухой? Вы обкуренный? И, вопросы множатся.
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Забезпечення законності на території України це обов'язок всього народу України і якщо судова та правоохоронна система бездіяльні та корумповані, народ України зобов'язаний діяти прямими методами! А для того щоб це було законно, потрібно оформити ці дії в народний трибунал, який буде розглядати справи і виносити вироки!
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Понятно. Значит- не только обкуренный, а и присутствует нечто потяжелее. Понимаю. Сам я, снимаю стресс, после прочтения новостей- таки бухлом.
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Якщо система не працює то потрібно звертатись до права! Народ має право створити народний трибунал окремий від судової гілки влади? Має право! Народ має право судити злочинців цим трибуналом? Має право! Народ може діяти методами прямої демократії, переступаючі всі закони та підзаконні акти, якщо в цьому є необхідність, бо народ має на це ПРАВО! Народ не тільки має право а й ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ наводити законність та порядок у власній країні і ніхто не зможе заперечити народу України, якщо будуть дотримані елементарні формальності перед ліквідацією особливо небезпечних злочинців та бандитів, олігархів та корупціонерів! Бандити, олігархи, корупціонери відкупляться в любих судах, отже потрібен такий суд в якому неможливо відкупитись і тільки цей суд буде інструментом стримування злочинності та корупції!
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Правильно. Тюрми зеленим потрібні для патріотів - Мрчннка, Федини, Звіробій. А вбивці скоро будуть засідати у ВР поряд з ґвалтівниками.
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Хто з Нікополя,проясніть ситуацію
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раньше расстрел был а щас зеленое ванильное вчк нквд
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Я этого не понимаю. Вот как можно отпустить под домашний арест убийц?! Суд відправив під домашній арешт двох членів банди "Біле братство", підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі - Цензор.НЕТ 7321
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