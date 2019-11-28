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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Apple (33) Линкявичюс (160)

 Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму

Литва разделяет возмущение Украины по поводу обозначения компанией Apple в своих приложениях Крыма российской территории .

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединяемся к Украине, которая выразила разочарование подходом Apple для обозначения Крыма как России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной точки зрения, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его все еще оккупирует Россия, это украинская земля, в этой войне до сих пор гибнут люди", - написал Линкявичюс.

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Напоминаем, ранее стало известно, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.

Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162284
 
   
 Топ комментарии
 
...пусть тогда эрэфию отображают так:
Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму - Цензор.НЕТ 8241 Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму - Цензор.НЕТ 1784
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Эппл, гугл, майкрософт и другие сейчас быстро поменяют принадлежность Крыма на российском рынке своих товаров или вообще выйдут из него. Весь мир с нами.
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Эппл, гугл, майкрософт и другие сейчас быстро поменяют принадлежность Крыма на российском рынке своих товаров или вообще выйдут из него. Весь мир с нами.
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ja dumaju sto soglsitsia.Netu magazina apple v rosiji.Jest magazniny gde prodajut v tom cysle i apple no ne ix specialni magazini.Bolsinstvo takix jest amerike,Kitaj,Japonija i Evropa.V rosiji net takix
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apple открывает официальные магазины в рашке.
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Kogda otkryvajet?Poka ix net no nesporiu sto budet,tolko vopros kto tam budet pokupat takyje telefoni,deneg vet u raski net u bolsinstva liudej.
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Вообще не важно есть магазин или нет, просто каждый товар должен соответствовать требованиям законодательства страны , в которой продается. Это как любые телевизоры, стиралки и.т.д должны иметь инструкцию на украинском языке в Украине. К примеру в Китае запрещено показывать кровь в играх, поэтому во всех играх в Китае кровь ЧЕРНАЯ. У производителя всегда есть выбор - либо подогнать продукт требованиям страны или не продавать в стране совсем.
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...пусть тогда эрэфию отображают так:
Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму - Цензор.НЕТ 8241
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Фу зачем так засмердило Мордором аж через монитор
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а ґебнюк Пристайко такий сміливий лише проти Apple. Проти кацапії жодного слова не промукає. Як має ставитися Apple до крани, що сама стелеться перед кацапнею? Втрачати гроші? Та вчора якийсь "оржель" сказав, що Україні вигідно купувати газ у кацапії, а зекономлені таким чином гроші, направити на субсидії. Чому Apple має бути принциповішою за всіх ци блаЗЄнських?
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блаЗЄнський, а скажи скільки разів слово "Крим" промовив блаЗЄнь, що зараз за преЗЄдєнта України? Чи не блаЗЄнська влада веде до того, що всі санкції буде знято, а Україна візьме на утримання та відновлення колаборантське кодло під назвою "зомбас"? Тому: до дупи, блаЗЄнська свине.
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Литва истинный друг как в верхах так из обычных граждан,никакая Польша,и тем более Беларусь не сравнится с прибалтами
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всем ***** на эпл на расии тем более, все нарасия в китайскими смарфонами Китай РУЛИТ!!!
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