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 Политика Украины
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Все про:Данилов (15) СНБО (3308) нормандская четверка (809)

 Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на встрече лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Украина, прежде всего, будет поднимать вопрос возвращения украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.

"Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос - это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену. Второй вопрос - это прекращение огня по всей линии фронта. У нас нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить. Третий вопрос - это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и, я бы сказал, даже невозможно", - сказал Данилов.

Также он заявил, что у СНБО есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий, но отказался уточнять их.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3162282
 
   
 Топ комментарии
 
Радуйтесь. У зеликов есть пять сценариев возвращения лугандона. Только кремлядским "режиссерам" войны на донбассе эти сценарии до фени. Они по одному своему сценарию работают-захват Украины любыми способами.
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Первым вопросом будет задушить патриотически настроенных украинцев и сделать их похожими на жителей мордора
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250 козлорилих на 100 наших - інфа з новин, типу "утечка з козлорилтіві"
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Першим питанням в нормандському форматі має бути визнання росії державою-терористом та державою-піратом і введення повної торгової та морської блокади росії та заборону виїзду російського керівництва та членам їх сімей, повний арешт всіх рахунків, та всіх активів російської влади та російської держави за кордоном, як власності терористів та піратів!
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подивимося, що ви там навирішуєте.
може так статися, що й в Україну вже не повернетеся.
Це - ПОГРОЗА!
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Вообще-то вопрос пленных должен быть самым последним. Так как принципиально ни на что не влияет и является просто показухой для подъема рейтинга. Каждый день убитые и раненые.. 7% территории захвачено, а кретин-клоун собирается пиариться на пленных.
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Вообще-то вопрос пленных должен быть самым последним.

Какое-то кацапское мышление. Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 4768
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а украинское мышление это когда просрать все что только можно, но вернуть пятерых пленных? Ну вернули кораблики и что? Это гавно нужно было или не забирать или там=же на дно пустить... куча железяк.... А шуму было.. гениальный ход клоуна.. вернули корабли.. как будто целый флот вернули...
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Свинособака, тебе нет смысла что-то обьяснять. Ты всё равно не поймёшь. И Путин твой - *****. Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3868
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Данилов наивный, первым вопрос будут прямые переговоры с террористами, а уже все остальное потом и в зависимости от решения первого вопроса!
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Первым вопросом будет задушить патриотически настроенных украинцев и сделать их похожими на жителей мордора
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Радуйтесь. У зеликов есть пять сценариев возвращения лугандона. Только кремлядским "режиссерам" войны на донбассе эти сценарии до фени. Они по одному своему сценарию работают-захват Украины любыми способами.
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Згоден з Вами на усі 100%. Надіюсь зекоманда це теж розуміє
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Розуміють. Вони за одним планом і діють
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А той шептун андрій з богданом буде теж біля нього сидіти при перемовинах??? Я не можу уявити одного маломєра зєлєпукіна за одним стол з маломєром пукіним!!! Це ж не флешмоб одного "актора", це залізні шарики треба мати!!!
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путе мясо безразлично!
надо будет - в Крыму и заробитчан в рашке еще наберет.
если надо - батька из картоплестана подбросит.

Территории - вот тема, которая его серьезно интересует. И я не вижу козырей, что бы он по ним пошел на уступки.
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Шось мені стрьомно... з чим їдуть, який документ збираються підписати і т.д.
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Другими словами, первым делом надо помочь кацапам вытащить всех боевиков из украинских тюрем, чтобы было меньше свидетелей для дачи свидетельских показаний в международном трибунале в Гааге,
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Это как то даже звучит глупо, извините.
Понятно, что судьба сотен пленных важна, но встреча организуется в первую очередь в интересов миллионов граждан Украины и ЕС.
Ну или главное хотят тупо скрыть. Скрыть в 3 тысячелетии?
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Пыль в глаза, кацапы завтра еще столько наловят на мацковском вокзале, а мы им вернем их агентуру и убийц. По сути то что?
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а у пленных альфа будет телефоны отбирать ?
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Да не отдаст, пуйло это гопарь и пират, а такие пленных не отдают, по крайней мере не всех это точно!
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что бы хозяина зе-мартышки в Кремле не расстраивать....

Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3943
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Если критерий успешности внешней политики по Зеленскому - количество возвращенных из Орды наших граждан, то Путин легко обеспечит Зеленскому супер-рейтинг!!! Для него "наловить" наших людей - шо раз плюнуть! А мы ему и Крым простим, и Донбасс, и Харьков отдадим... Идиоты!
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