 Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных, - секретарь СНБО Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.
"Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос - это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену. Второй вопрос - это прекращение огня по всей линии фронта. У нас нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить. Третий вопрос - это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и, я бы сказал, даже невозможно", - сказал Данилов.
Также он заявил, что у СНБО есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий, но отказался уточнять их.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
може так статися, що й в Україну вже не повернетеся.
Це - ПОГРОЗА!
Какое-то кацапское мышление.
надо будет - в Крыму и заробитчан в рашке еще наберет.
если надо - батька из картоплестана подбросит.
Территории - вот тема, которая его серьезно интересует. И я не вижу козырей, что бы он по ним пошел на уступки.
Понятно, что судьба сотен пленных важна, но встреча организуется в первую очередь в интересов миллионов граждан Украины и ЕС.
Ну или главное хотят тупо скрыть. Скрыть в 3 тысячелетии?