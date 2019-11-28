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Все про:обыск (1381) ГБР (743) Звиробий Маруся (1)

 Обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту, - ГБР

Детективы Государственного бюро расследований утром 28 ноября пришли с обысками в дом волонтерки Маруси Звиробий в Калиновке.

Пресс-служба ГБР подтвердила "Интерфакс-Украина" проведение обысков у Звиробий в рамках расследования дела об угрозах президенту Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно проходят обыски", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, не уточнив при этом деталей, поскольку следственные действия еще не завершены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий. ВИДЕО

"Обыски проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту", -добавила она.

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162274
 
 
 Топ комментарии
 
доооооооо.
Зебилы - почему у рыгов никаких обысков?
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Власти ровоцируют общество на конфликт. Они либо идиоты либо уже не контролируют ситуацию.
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И вот вообще не понятно, что они там пытались найти !
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То що, тепер зебубочці не можна. навіть. "Піди втопися" або "Не ходи під кришею. а то ще сосулька може впасти" сказати. а то ще вкакається?ДБР приїде теж тоді?
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крановщики срочно снимают таблички "не стой под стрелой", электрики - "не влезай убьет". это же неимоверная угроза жизни ***********.
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********** *********** ж може. всі крани та електрощитки за грати!
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Ну воно ж неЛОХ, йому 42-ва рочки, тому по всяких будовах лазити не буде.
А так без назви сказати "Гей не,ЛОХ щоб ти всрався і води не було" і нехай шавка Труба доводить що ви мали на увазі саме головне СЦИКЛО.
А ми всі дуже добре розуміємо, що ви саме мали на увазі.
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Теперь ***** нет смысла вводить свои войска в Украину,
ваЗЕлин, с Трубой и Портновым - сами все сделают...
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Чем больше вредительства порохоботов, тем выше шансы пуйла на удерживание Украины в кацапском капкане, если и не политическом и культурном, то по крайней мере коррупционном.

Пока порошенкова коррупция не будет преодолена, опасность и порошенкова и пуйлова реванша не исключена. Пока не прошли местные выборы, считать корруцию искорененной нельзя. Порошню, укоренившуюся на местах, следует искоренить к концу 2020 года. Тогда и посмотрим, какова она, Украина Зеленского в сравнении с Украиной дерибанной Барыги.


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Мені це нагадує обшуки расєцєв в Криму, так само зранку, щоб ніхто не чув, пофіг шо там неповнолітня ну і т.п. і т.д. Правільной дарогой ідьотє тою самою якою йшов януковощ тільки йдете в турборежимі.
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Вже сама написала, що забрали зброю з простроченою реєстрацією. Так воно і буде - судимість вліплять по-любому, але вже тепер за 263 КК України.
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Еще надо Яроша хорошо потрясти, который грозился тоже президента вешать...а там оружия вообще немеряно! Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 3941
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Якщо там адвокати не дурні, то хай говорять, щоб бігом бігла в Нацполіцію з продовженням рестрації зброї, хай навіть протокол про адмінку по ст. 190 КУАП випишуть.
Бо будуть підозру ліпити за зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Там від 3-х до 7-ми років тюрьми.
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Требую следственного эксперимента по проверке бессмертия Зеленского!
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В результаті Майдану Україна втратить ще десятки тисяч життів і чималу територію. ***** прийде на допомогу Вовіку.
Але треба. Інакше України взагалі не буде.
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Это зачистка патриотов по приказу *****. Просыпайтесь , волы, иначе проснетесь в 1933, когда дебилы Сивохи будут вас в резервации загонять.
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Обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту - ищут:
ПИАНИНО с испорченным фиксатором крышки.
или
ВЕЛОСИПЕД с надпиленной цепью.
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Ну ще на велосипеді сідла може не бути Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 717
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мусор отказался сказать, что ищет,
зеленский подонок, как и порошенко
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объявлен флешмоб , все кто считает что зеля с рябым в шапке просто преследуют инакомыслящих должны написать " ЗЕЛЯ И РЯБОШАПКО, ЧТО БЫ ВЫ СДОХЛИ" это будет поддержкой девченкам и пусть зеля садит по той же статье половина украины присоединяемся к пояркову. пусть зеле будет стыдно и он будет знать что через колено у него не получится а у нас с ним получится)) зебилам не реагировать
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это будет после 9 декабря, когда зеля скажет что главой администрации в донецкой обл назначен пушилин а луганской пасечник))
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Правильно. Пєцю і його продажну ботоферму - на довічне з конфіскацією. А потім дострокові))
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я если поймаю тебя то твоя тонкая шея не выдержит моего гнева)))
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Всралась зелена шелупонь в рамках своєї влади! Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 7207
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Молодец зеля,- сепарам пенсии,патриотам тюрьмы.Вот Бакланов и бакланит.
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лохокац не сагласный. он верит в пецын шыкалат, как пуйло в ботокс.
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А ти помреш на члені у свого чеченського хазяїна. Або ж якщо пощастить- на пляшці в мєнтовці.
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Но некоторые умирают особо не хорошей смертью:
Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 4581

Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 2341
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не самый худший конец для тех, кто идет поперек народа и брехнёй продлевает свое кормление у корыта. Помните об этом, порошнявые.
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Этого мы не знаем, но, то, что сядет он - это точно.
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Мразі, сцикливі і позорні? Що шукаєте? Конопляну мотузочку для Усталого?
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пецын вибратор - вцпениватель шыкалата ищут, что разжижает мозги порохоботок.
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За вібратором іпанько зелене, вони б мали йти до слуг урода в Раду..
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Головне що все це відбувається за наші гроші, на яки ми утримуємо усю цю сволоту!
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Насправді, те що відбувається, страшна річ! І якщо ці події не отримають гідного спротиву суспільства, через кілька років Україна скотиться до рівня Білорусії-Росії.
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Тоесть на угрозы его жизни от Кадырова он ссыкливо и публично извиняется ,а на надуманные угрозы от Федины он брасает всех ментов.....

Вот скажите, может этот Зеблан адекватно отстаиваить интересы страны? Если переговорщика он реально побаивается..... а тех, кого должен защищать, в уйх не ставит?
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А когда Михо обыскивали, то песикам нормально было. Хотя статус у Михо гораздо выше , но это не помешало шоколаднику отомстить .
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а кто такой михо? гандон убежавший от своего народа)))) пусть в грузию едет, там его ждут
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