 Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.
"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - отметил он.
Кроме того, он подчеркнул, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".
Данилов отметил, что на данный момент необходимо ожидать результаты "Нормандской встречи".
"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, ранее Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в "нормандском формате" не делать уступок в ущерб Украине
и президентом путиным)
Эта встреча приведет к сдаче интересов Украины...ее концу. Даст донбассу автономию.
Ну, снесут значит чуток позже, когда правду уже будет не скрыть. Жаль что Украину тогда можем потерять...
Чтобы они не обсуждали, какие-либо решения всё равно придётся озвучивать публично.
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Итак, Газпром окончательно проиграл в Стокгольме и должен Украине почти 3 миллиарда долларов. За почти три десятилетия "братских" взаимоотношений у Украины впервые столь мощная и сильная позиция в газовых переговорах.
Слышим ли мы радостные "сигналы" из ОПУ и КМУ? Видим ли мы ролики Зеленского, в котором он поздравляет Украину с этой победой? Эээ...
Странно, но почему-то с точностью до наоборот - мы слышим рассказы о том, что нам стоит снова покупать газ напрямую у России.
Это как?
Юрий Бирюков
- Крым: узаконено кацапским парлаементом и внесено в парашинскую контитуцию -- не может же ***** пойти против народа эрэфии?
- репарации: ***** -- крутой чОткий пацан ==> "какие такие «репарации»"??? тамошний газпром не платит Украине свои долги, так сама рассея будет платить??? Ай бросьте!
Хамство - головна риса мокшан. Під час нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представниць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагалися закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з аквафрешу
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Може, воно все-таки не доїде на саміт і всім від цього буде тільки користь
Слишком хорошо что бы быть правдой.
Шкоди інтересам Коломойського завдано не буде. В це я вірю.
Хтось чув назву юридичної компанії, яка виграє нам для Нафтогазу суди над газпромом? Це норвежці. Вважаються номером 1 в світі в таких провадженнях. В свиномобак бріти. Номер 2.
Це битва крутих юридичних компаній, про яку нам на жаль нічого не розповідають, лише самопіар.
Реальность такова, что Президент чужой страны вынужден уговаривать украинского *********** не сдавать на переговорах интересы Украины.
@обаный стыд
Усі поступки будуть зроблені "до" або о"дразу після", а не "на".
Тай збитки можна назвати перемогою, а втрати здобутками.
До речі, хто буде визначати "уступки в ущерб Украине"?
Втім, будь які "уступки в ущерб Украине". Особливо ЗЄкоманади з блаЗЄнем на чолі.