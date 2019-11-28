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 Политика Украины
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Все про:Данилов (15) Зеленский (3793) СНБО (3308) нормандская четверка (809)

 Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что оппоненты Украины будут делать все от них зависящее, чтобы Украина пошла на переговоры с так называемым руководством временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.

"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Данилов отметил, что на данный момент необходимо ожидать результаты "Нормандской встречи".

"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в "нормандском формате" не делать уступок в ущерб Украине

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Источник: https://censor.net.ua/n3162273
 
   
 Топ комментарии
 
Представители зеко-манды так упорно убеждают нарид о невозможности уступок хуйлу, что становится тревожно.
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значит бутут. зекаманда готовит зебыдло к уступкам.
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А що РНБОУ зробило для того щоб не було поступок на нормандських перемовинах?
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у зеленского Украина это страна со столицей в Москве
и президентом путиным)
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Щоб не було поступок путіну потрібно мати сильну позицію на переговорах! А в чому полягає сильна позиція України? Ну ми виконали якісь там вимоги, щось там відвели, а сильна позиція де? РНБОУ не спромоглось запропонувати Президенту план створення сильної позиції України на переговорах з росією! Ми не маємо чим тиснути на росію! Де введення воєнного стану, де блокування кордону з росією? Де перекриття лінії фронту для цивільних осіб? Де евакуація місцевого населення з сірої зони та зони обстрілів? Всі ці ініціативи з відновленим мостом та відвденням військ не дають Україні жодної переваги на переговорах! Ну щось там зробили для місцевих, так це і так громадяни України і за них відповідальність і так лежить на владі України! А як посилити позицію України, як поставити путіна в складну позицію, щоб він не міг далі обстрілами тиснути на Україну? Потрібно ввести воєнний стан, провести евакуацію місцевих, збільшити ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів, збільшити ВМСУ, зупинити російських транзит газу і здійснити десятки інших кроків, які має напрацювати РНБОУ! Але РНБОУ бездіяльне та безпорадне, тому Зеленський їде на переговори знову щось там обіцяти в односторонньому порядку, а тиск на росію знову відкладається!
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сивуху водрузили в Совет... 200 кг тупого говна, щедро политого алкоголем... как тебе? Не впечатляет?
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А вот насчёт этого я даже немалые деньги поставить готов. Это - по умолчанию, уверенность - 101%.
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Точно! Бо воно пи..дит как дышит,а дышит как пи...дит
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Не будет,потому что аваков его арестует еще при посадке самолета.За зеленским нет никого:ни армии,ни силовиков.Он слаб и уязвим.Так что не сдаст.Или сразу на ростов.
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Я думаю, что не будет, и либо договорятся о реализации первых нескольких пунктов М-2, либо похоронят, но уже при поддержке Запада. После чего будут думать над планом Б.
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Над планом Б надо было раньше думать, имея дело с паРашкой...
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значит бутут. ********* готовит зебыдло к уступкам.
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поскольку это второе такое заявление (первое вчера Кабмин) то можно быть уверенным что не просто будут а уэе есть.
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Представители зеко-манды так упорно убеждают нарид о невозможности уступок *****, что становится тревожно.
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+ Честность нашего президента нам уже известна.
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еще будет встреча Зе с ****** путиным один на один....Зе Украину продавать без свидетелей.

Эта встреча приведет к сдаче интересов Украины...ее концу. Даст донбассу автономию.
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Официально конечно не будет - ибо ссыт что снесут это зелёную шоблу сразу. А на деле будет.
Ну, снесут значит чуток позже, когда правду уже будет не скрыть. Жаль что Украину тогда можем потерять...
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Любите вы, ребятки, гадать, а вот ждать не умеете, хотя до переговоров осталось всего ничего.
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Предположим. А в формате 1х1 с ******? О чем он будет с ****** говорить? Что обсуждать?
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На эти вопросы вам никто здесь не ответит.

Чтобы они не обсуждали, какие-либо решения всё равно придётся озвучивать публично.
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Догадываюсь. Но знаю и то, что не все детали переговоров 1х1 потом становятся известны широкому загалу. А учитывая, что последнее время только и слышны с одной стороны -- призывы к ЗЕ даже не только украинцев "не сдавать интересы Украины и не идти на уступки" *****, а с другой стороны -- уверения типа этого, и принимая во внимание другие факты (см. ниже), лично я к этой поездке ЗЕ во францию отношусь с очень большой опаской.
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Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3848

Итак, Газпром окончательно проиграл в Стокгольме и должен Украине почти 3 миллиарда долларов. За почти три десятилетия "братских" взаимоотношений у Украины впервые столь мощная и сильная позиция в газовых переговорах.
Слышим ли мы радостные "сигналы" из ОПУ и КМУ? Видим ли мы ролики Зеленского, в котором он поздравляет Украину с этой победой? Эээ...
Странно, но почему-то с точностью до наоборот - мы слышим рассказы о том, что нам стоит снова покупать газ напрямую у России.
Это как?
Юрий Бирюков
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Возврат Крыма, я думаю. Официально тема Крыма в переговорах не заявленна, но 1 на 1 вполне могут обсудить. Ну и репарации - тоже тема отдельная, не для всех.
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И то и другое для ***** неприемлемо:
- Крым: узаконено кацапским парлаементом и внесено в парашинскую контитуцию -- не может же ***** пойти против народа эрэфии?
- репарации: ***** -- крутой чОткий пацан ==> "какие такие «репарации»"??? тамошний газпром не платит Украине свои долги, так сама рассея будет платить??? Ай бросьте!
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На фоне тотального слива Украины, новость выглядит минимум смешно!
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значить вже ляг члєнограй під пуйла
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Max Gertsen‏ @MaxGertsenUkr 27 ****.

Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 4251

Хамство - головна риса мокшан. Під час нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представниць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагалися закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з аквафрешу


Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 5731
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Спасибо, отец родной, - успокоил.. (это был сарказм, если что)
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Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.

У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.

На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Може, воно все-таки не доїде на саміт і всім від цього буде тільки користь
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долбить в две ноздри.. какое здоровье выдержит?!
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а хіба там кокс? я думав таблєточкі
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Може, в гаранта ведмежа хвороба? Хай лікується відваром запнигузна.
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По слухам - проблемы со здоровьем...

Слишком хорошо что бы быть правдой.
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Було таке - одного недотруїли і народ його возлюбив. Можливо ЗЕ мріє повторити "успіх" Юща в вигляді чергового постановочного фарсу?
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По результату посмотрим. Один уже кричал, что Минские соглашения - это перемога, а оказалось всё совсем не так.
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Сивуха? - Та нічого не каже, решало воно, а не спікер.
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Надеются на хитрожопый пакет уступок чтобы активная часть населения волной не снесла????
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А бойові генерали не дуже то й упиралися. На жаль. Їхніх колег заарештовують до СІЗО, а ніхто навіть не гавкнув.
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А как он должен был упираться сивохе ?? Должен был забарикадироваться в кабинете и отстреливаться . ? Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5193 .
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Ні, звісно. Але коли заарештовують бойових генералів і замість розміщення їх на гауптвахті поміщають в СІЗО, а всі їхні колеги як води в рот набрали, то "сівохам" шлях розчищено. Коли офіцери СБУ проковтнули "прости_господи_літінанта_баканова", то так само.
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угу... верим-верим !!! предпосылки и заявления Зелупы перед встречей с Куйлом подтверждает нам как раз обратное !!! если это произойдет то что вы с куйлом задумали - можешь в Киев поц не возвращаться !!!
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Зараз Україна це Коломойський.
Шкоди інтересам Коломойського завдано не буде. В це я вірю.
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а зачем он туда едет? мир возможен только на условиях х#уйла. условия простые - уничтожение украинской нации. может вывеска "держава Украина" пока пускай повисит.
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Да они уступки подадут как победы. Типа Россия требовала уступку в виде реинтеграции Донбасса на наших условиях, но мы все же выбили реинтегриацию на российских условиях, теперь это их головная боль, а мы красавцы.
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Тінь Думаючого Отця Якова‏ @ua_100 14 ч.14 часов назад

Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9378

Хтось чув назву юридичної компанії, яка виграє нам для Нафтогазу суди над газпромом? Це норвежці. Вважаються номером 1 в світі в таких провадженнях. В свиномобак бріти. Номер 2.
Це битва крутих юридичних компаній, про яку нам на жаль нічого не розповідають, лише самопіар.
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Зє, ти колись із шулером в карти грав? Ти теж йому казав :"я піддаватись не буду!!!"?
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 6 ч.6 часов назад

Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8608

Реальность такова, что Президент чужой страны вынужден уговаривать украинского *********** не сдавать на переговорах интересы Украины.
@обаный стыд
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Авжеж, не будуть "на встрече".
Усі поступки будуть зроблені "до" або о"дразу після", а не "на".
Тай збитки можна назвати перемогою, а втрати здобутками.

До речі, хто буде визначати "уступки в ущерб Украине"?
Втім, будь які "уступки в ущерб Украине". Особливо ЗЄкоманади з блаЗЄнем на чолі. Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8890
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Если звирюшки из зоопарка Колымайского, так активно всех убеждают, что ЗРАДЫ НЕМА и НЕБУДЭ... Значит.какая-то сдача интересов предполагается....
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Зебил наверное сейчас тренируется свои обосцаные трусняки снимать на скорость! Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 376
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Відкриття мосту в станиці, для нелоха і узеленських, свято "єднання". Більше 33 млрд гивень пенсій "путінвведі", "відновлення справедливості". Навіть страшно уявити, що в їх розумінні "благо для України"
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Вы чи Путлера не знаете? Зеля не успеет опомнится, как уже подписал капитуляцию и его раком дрючат
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Це ти Зе-клоун хочеш щоб я повірив членам РНБО королевській і сивохо - кацапам "до мозга костей"???
Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8171
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