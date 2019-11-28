 Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.

"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Данилов отметил, что на данный момент необходимо ожидать результаты "Нормандской встречи".

"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в "нормандском формате" не делать уступок в ущерб Украине

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