 Благодаря новой системе жалоб на таможню получено 110 обращений за 6 дней. Все в работе, - Нефьодов

Об этом глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первые результаты работы новой системы жалоб для Новой таможни: с 22.11.19 по 27.11.2019 включительно поступило 110 жалоб (из них 41 - по телефону на Правительственный Контактный Центр). Все в работе, через месяц дам статистику по типам и по срокам ответов", - написал он.

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