 Благодаря новой системе жалоб на таможню получено 110 обращений за 6 дней. Все в работе, - Нефьодов

Об этом глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Первые результаты работы новой системы жалоб для Новой таможни: с 22.11.19 по 27.11.2019 включительно поступило 110 жалоб (из них 41 - по телефону на Правительственный Контактный Центр). Все в работе, через месяц дам статистику по типам и по срокам ответов", - написал он.
Парадоксально...но факт...
И этот факт говорит лишь о том...что потоки с таможен перенаправлены в другие...нужные...русла...
И это в абсолютных цифрах, а не пустое бла-бла-бла про Петю.
Всє при дєлє і отримують зарплатню.