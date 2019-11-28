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 Политика Украины, Общество
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Все про:жалоба (101) таможня (1541) Нефьодов (146)

 Благодаря новой системе жалоб на таможню получено 110 обращений за 6 дней. Все в работе, - Нефьодов

У Новой таможни с 22 ноября заработала система жалоб, которые в частности можно подать, позвонив по телефону в Правительственный Контактный Центр.

Об этом глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первые результаты работы новой системы жалоб для Новой таможни: с 22.11.19 по 27.11.2019 включительно поступило 110 жалоб (из них 41 -  по телефону на Правительственный Контактный Центр). Все в работе, через месяц дам статистику по типам и по срокам ответов", - написал он.

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Благодаря новой системе жалоб на таможню получено 110 обращений за 6 дней. Все в работе, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162267
 
 
 Топ комментарии
 
Ну они точно всех за быдло держат. а поступления от таможни насколько упали?
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Коли Юля з командою у 2008му почала компанію "Контробанда СТОП", то надходження з митниці збільшились у 10 разів. А за Нєфьодова вже 70млрд. гр недоотримання. Виходить, що влада Вовіка мародерить ще більше, ніж влада Порошенка?
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А зеленый бородатик теперь жалобы обрабатывает, а не бабло в бюджет возвращает.
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Ну они точно всех за быдло держат. а поступления от таможни насколько упали?
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А зеленый бородатик теперь жалобы обрабатывает, а не бабло в бюджет возвращает.
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Система новая...жалоб много...а увеличение поступлений в бюджет 2020-го года с таможен не заложено...
Парадоксально...но факт...
И этот факт говорит лишь о том...что потоки с таможен перенаправлены в другие...нужные...русла...
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Коли Юля з командою у 2008му почала компанію "Контробанда СТОП", то надходження з митниці збільшились у 10 разів. А за Нєфьодова вже 70млрд. гр недоотримання. Виходить, що влада Вовіка мародерить ще більше, ніж влада Порошенка?
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Так вона ж вароффка, тому і обрали новоє ліцо. Зелене.
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Если уж про марадерство речь зашла, то вспомни на сколько увеличился внешний долг Украины при премьерстве Юли.
И это в абсолютных цифрах, а не пустое бла-бла-бла про Петю.
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Що Юля вкрала, порохоботе? Це все були короткострокові кредити, щоб запустити економіку під час світової кризи. Бо без цих грошей селяни навіть не висіялись би. В 2012му вони всі були погашені. А економіка тоді справід запрацювала. Тільки Янек її потім за три роки вбив.
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"Все в работе, - Нефьодов"
Всє при дєлє і отримують зарплатню.
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Шапито с душком Павлика Морозова. И что? Недопоступления миллиарды......
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Харе триндіти - пора показувати результат.
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Бородатый Нефедов вместо того чтоб боротся с контраандой решил её возглавить
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Все в работе - Все в доле !!! ПрЫлестно то как все у ваЗелина !!!
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К слову, сегодня видел своего знакомого "рядового таможенника", шел на работу с двухуровневой квартиры с заходом в "Ауди"... Бодр, весел. Щеки не уменьшились... Всех пережили, и Нефедова переживут!
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