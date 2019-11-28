 Конгресс украинцев Канады требует увольнения преподавателя университета Альберты из-за отрицания Голодомора

С этим призывом выступил Конгресс украинцев Канады, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе студенты университета Альберты вместе с украинско-канадским студенческим советом обнаружили несколько сообщений ассистента преподавателя Дугала Макдональда в социальной сети, в которых он называл Голодомор "мифом" и "ложью", - заявили в Конгрессе.

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В заявлении акцентируется, что несмотря на признание Голодомора федеральным и провинциальными парламентами "даже в 2019 году мы не можем позволить себе уступчивости в информировании о Голодоморе".

В Конгрессе призвали всех неравнодушных обратиться с призывом к университету Альберты уволить Макдональда.

Добавим, что Конгресс украинцев Канады поддержал премьер-министр Альберты Джейсон Кенни. "Вызывает глубокое беспокойство, что университетский преподаватель и бывший кандидат в депутаты от Коммунистической партии участвует в отрицании геноцида", - написал Кенни на своей странице в Facebook .