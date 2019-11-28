 Конгресс украинцев Канады требует увольнения преподавателя университета Альберты из-за отрицания Голодомора

С этим призывом выступил Конгресс украинцев Канады, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе студенты университета Альберты вместе с украинско-канадским студенческим советом обнаружили несколько сообщений ассистента преподавателя Дугала Макдональда в социальной сети, в которых он называл Голодомор "мифом" и "ложью", - заявили в Конгрессе.
В заявлении акцентируется, что несмотря на признание Голодомора федеральным и провинциальными парламентами "даже в 2019 году мы не можем позволить себе уступчивости в информировании о Голодоморе".
В Конгрессе призвали всех неравнодушных обратиться с призывом к университету Альберты уволить Макдональда.
Добавим, что Конгресс украинцев Канады поддержал премьер-министр Альберты Джейсон Кенни. "Вызывает глубокое беспокойство, что университетский преподаватель и бывший кандидат в депутаты от Коммунистической партии участвует в отрицании геноцида", - написал Кенни на своей странице в Facebook .
Звільніть, будь ласка. цього російського посіпаку з займаної посади.
Він негідник імісце йому в пеклі...
от шмарклей перестаньте выбирать и дайте уже хоть внукам шанс - не вас тянет в кацапское мышебраство ...
оно в вас стреляет-убивает, а вы все равно туда претересь...
ну хоть шо та же в бошках должно быть?
ну хоть чуть чуть?
а от кацапни в Украине - мешками выноси...
и через 30 лет вы не устаете подверждать то шо я пацаном еще понял...
тока канадцы их решают так как решают, а в Украине всегда ищут прикацапленую шмарклю,
на шо бы она все за всех порешала,
а она и решает по кацапски так... - так шо нытье не катит...
Хоча вмерло багато - дякуйте за це, передусім, влаштованому совєтами Чорнобилю....
https://dt.ua/UKRAINE/za-roki-nezalezhnosti-z-********-viyihalo-visim-milyoniv-osib-zmi-286274_.html
Хоча ні, стривай, розганяй методичку рашапропу "в Украінє галадают, замєрзают, у голубєй хлеп атбірают!!!".
Хех! А шо ви хотіли?
Что бы сегодня не пытались врать в современной обосРашке.
ворошилов: "Мы сознательно пошли на голод, потому что нам был нужен хлеб".
сталин, молотов, каганович, постышев, косиор, хатаевич, чубарь.
Эти "люди" организовали искусственный голод.
Преступление без срока давности, которое их внуки продолжают отрицать.
Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он - джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей.
Кто бы, как говорится, сомневался.
Бывают коммунисты бывшие, которые перебесились в молодости, студентами, ну и ладушки.
А этот, вероятно, либо сдвинулся головой по-настоящему на коммунистических идеях, либо за зарплате у россиян находится (либо и то, и другое)
В ранках плюрализма мнений.
Вы - ариец?
Или нет?
Место свое в нацисткой картине мира знаете?
Устраивает?