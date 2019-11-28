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Все про:Голодомор (909) Канада (1340) Конгресс украинцев Канады (24)

 Конгресс украинцев Канады требует увольнения преподавателя университета Альберты из-за отрицания Голодомора

Украинская община Канады требует увольнения ассистента преподавателя университета Альберты Дугала Макдональда, который отрицает Голодомор.

С этим призывом выступил Конгресс украинцев Канады, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе студенты университета Альберты вместе с украинско-канадским студенческим советом обнаружили несколько сообщений ассистента преподавателя Дугала Макдональда в социальной сети, в которых он называл Голодомор "мифом" и "ложью", - заявили в Конгрессе.

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В заявлении акцентируется, что несмотря на признание Голодомора федеральным и провинциальными парламентами "даже в 2019 году мы не можем позволить себе уступчивости в информировании о Голодоморе".

В Конгрессе призвали всех неравнодушных обратиться с призывом к университету Альберты уволить Макдональда.

Добавим, что Конгресс украинцев Канады поддержал премьер-министр Альберты Джейсон Кенни. "Вызывает глубокое беспокойство, что университетский преподаватель и бывший кандидат в депутаты от Коммунистической партии участвует в отрицании геноцида", - написал Кенни на своей странице в Facebook .

Конгресс украинцев Канады требует увольнения преподавателя университета Альберты из-за отрицания Голодомора 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162264
 
   
 Топ комментарии
 
мне иногда кажется, шо настоящая Украина в Канаде...
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Шановні панове канадійці!
Звільніть, будь ласка. цього російського посіпаку з займаної посади.
Він негідник імісце йому в пеклі...
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А у нас не обрали. І не оберуть. Бо метастази рускаваміра глибоко влізли у тіло та мозок України. І коли проводять хіміотерапію по знищенню зарази- більша частина тіло каже : "ми устаааалі...".
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А Ви визнаєте Голодомор. Чи по-вашому це був просто голод по всьому союзі
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Звичайно визнаю Голодомор. До чого питання?
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бо весь світ Кремль, а люди в ньому - агенти..так, ПЕСику? скажи ГАВ Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору - Цензор.НЕТ 4220
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Ну а ты-то, свинособачка горбатая, почему в разговор влезла и с бутылки встала?
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о да зато он орет на каждом перекресте о Холоосте хотя там есть немало воросов по части количества и отсуствия всяких документов.... ну евреии этио шото особеное а вот какие то ураинцы это миф неправда.... подонки... ему бы в в тот Голод
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люди, які живуть в Україні, чудово розуміють, що голод в сільській місцевості України просто неможливий, якщо тільки він не був організований штучно. Голод можливий лише в одному випадку - якщо у людей забрати всю їжу - з комори, з погріба звідусіль, та заборонити виходити з села. Таким чином голод був створений штучно та насильно, а це вже - Голодомор. чи був він організований ще десь на окупованих Совєтами територіях - можливо, але це жодним чином не скасовує організованого Голодомору на території України.
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Шановні панове канадійці!
Звільніть, будь ласка. цього російського посіпаку з займаної посади.
Він негідник імісце йому в пеклі...
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Е ні за тих кого вибрали самі, самі і відплвідаємо і міняємо і все інше.
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мне иногда кажется, шо настоящая Украина в Канаде...
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Ну от литовці в 90-х вибрали президентом представника діаспори Валдаса Адамкуса і тепер живуть дуже непогано...
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А у нас не обрали. І не оберуть. Бо метастази рускаваміра глибоко влізли у тіло та мозок України. І коли проводять хіміотерапію по знищенню зарази- більша частина тіло каже : "ми устаааалі...".
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ну так живите же уже наконец, все же тока за...
от шмарклей перестаньте выбирать и дайте уже хоть внукам шанс - не вас тянет в кацапское мышебраство ...
оно в вас стреляет-убивает, а вы все равно туда претересь...
ну хоть шо та же в бошках должно быть?
ну хоть чуть чуть?
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шо то мало вас, вменяемых, оказалось.
а от кацапни в Украине - мешками выноси...
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устал с прикацапленым гавньючьем как ты жить рядом и понял, шо дела не будет...
и через 30 лет вы не устаете подверждать то шо я пацаном еще понял...
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Вчора одному ватніку написав тут, що канадські українці краще знають українську мову, звичаї та історію, ніж деякі громадяни України. А їх батьки і діди боролися в УПА. Але ватним громадянам України паспорти в 1991 дали автоматично, а канадським чи американським українцям - ні! Чимало з представників діаспори після 1991 року дійсно хотіли сюди вернутися, але громадянство отримали одиниці (після того як 5 років тут прожили без будь-яких прав). Є інтерв'ю із Романом Зваричем про те, як важко йому було отримати український паспорт...
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Просто у украинцев живущих на родине в Украине немного другие проблемы чем у живущих в Канаде или США, непризнание голодомора каким то не известным, малозначащим мудилой интересует в последнюю очередь.
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я вам сейчас открою страшную тайну - у всех есть свои проблемы.
тока канадцы их решают так как решают, а в Украине всегда ищут прикацапленую шмарклю,
на шо бы она все за всех порешала,
а она и решает по кацапски так... - так шо нытье не катит...
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А при чем тут вообще рядовые канадцы украинского происхождения??Это какой-то выдуманный Конгресс Украинцев. Большинству канадских украинцев глубоко плевать кто там чего признал или не признал.
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А кому зараз населения зменшується? Кажуть вмерло до 20 млн.за останні роки. Поясніть.
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Точно аж 20 млн вмерло?))) А може просто в Польщу/Чехію/Італію виїхали?

Хоча вмерло багато - дякуйте за це, передусім, влаштованому совєтами Чорнобилю....
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Ти не бачив фото, як бабця забирає хліб у голубів? Це від голоду
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Тільки 3.2 млн.постійно живе і працює закордоном.Інши вмерли від голодомору у 93-95 роках.
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До Чорнобиля онкологічні захворювання в Україні траплялися дуже рідко, а зараз на них хворіють близько мільйона українців...
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Штааа? Населення зменшується через те, що у двох батьків зазвичай одна дитина. А скільки імігрували?

Хоча ні, стривай, розганяй методичку рашапропу "в Украінє галадают, замєрзают, у голубєй хлеп атбірают!!!".
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Напевне, українській діаспорі слід виходити з того напівсонного стану, у якому вона зараз перебуває і не просто вілюлкуповуяатися від проблем в Україні грішми, але й активніше лобібвати українські інтереси у світі. Особливо там, де діаспори чесленні і впливові. Хоча за фінансову допомогу теж велике спасибі.
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Обычно все с точностью до наоборот!Обычно государство лоббирует интересы своих диаспор, чтоб их в других странах не ущемляли и давали больше прав.
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та пох преподаватель, кловуна с его **@нутой командой пора увольнять.
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Я думаю, что любой в силу своей слабоумности или наоборот гениальности должен иметь право "разводить у себя в голове любых тараканов" (больших и усатых), как правило со временем они там "заводятся и вырастают" сами по себе, другими словами: каждый должен иметь право говорить, что угодно (не переходя на личные и безосновательные оскорбления), нести любую несусветную чушь или гениальные догадки, но и другие должны иметь право на игнорирование и даже полный бойкот любого, кого подстичают "достойным" такого обращения, и апеляция такого человка к "дискриминации" его не должны приниматься во внимание!
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да хоть нацистких или расистких, наказание должно быть за действия, а не болтовню!
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Такою болтовньою запаребрік сприяв обранню Трампа і спровокував ваш брексіт. Ще згадай жовті жилети і прочая, прочая.
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" бывший кандидат в депутаты от Коммунистической партии"
Хех! А шо ви хотіли?
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спочатку звільніть ЗЕпадлу разом з тамбовською тічкою за "сєньора Голодомора", а потім вимагайте чогось від дуркуватого асистента препода з провінційного універа
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cталин, 6 августа 1930 года: "Форсируйте вывоз хлеба во всю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут".



Что бы сегодня не пытались врать в современной обосРашке.
ворошилов: "Мы сознательно пошли на голод, потому что нам был нужен хлеб".

сталин, молотов, каганович, постышев, косиор, хатаевич, чубарь.
Эти "люди" организовали искусственный голод.
Преступление без срока давности, которое их внуки продолжают отрицать.

Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он - джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей.
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Хліб. Тоді чому вигрібали геть всі продукти, навіть борщ з печі діставали і виливали? Перегини на місцях?
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Там написано в оригинальном тексте на английском, что препод - бывший коммунист.
Кто бы, как говорится, сомневался.
Бывают коммунисты бывшие, которые перебесились в молодости, студентами, ну и ладушки.
А этот, вероятно, либо сдвинулся головой по-настоящему на коммунистических идеях, либо за зарплате у россиян находится (либо и то, и другое)
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Добре, що в діяспорян нема претензій до автора вислову "сЄньЙОр_голодомор".
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Хотів поставити лайк, проте не можу. Лайк- це подобається. А тут... Підібрати слова важко.
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Не надо лайка. Он врет.)
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Смотрите он меня заспамил. Ему стыдно что он лжец.)
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Фейк. Это Полтава.
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А как же демократия, свобода мнений. Что это за махровый тоталитаризм?
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Тогда давайте нацистские идеи преподавать.
В ранках плюрализма мнений.
Вы - ариец?
Или нет?
Место свое в нацисткой картине мира знаете?
Устраивает?
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