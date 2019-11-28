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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (299) легализация (105) Арахамия (163) Николаенко Татьяна (76)

 "Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе

На заседании финансового комитета Верховной Рады 19 ноября глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект об игорном бизнесе нужно срочно принять, потому что в бюджет уже заложены поступления от этой отрасли в 3 миллиарда гривен.

Об этом пишет в своей статье "Новые рыцари мальтийского ордена. Станет ли Украина игорным офшором?" журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Месяц назад Цензор.НЕТ уже писал о перипетиях вокруг последнего вопроса, в связи с тем, что группа лоббистов пыталась выписать закон под он-лайн гемблинг. В середине октября в парламент был подан кабминовский законопроект, а через 3 недели к нему были поданы еще 6 альтернативных, и 2 - об изменениях в бюджетный и налоговый кодекс для урегулирования сферы.

В понедельник, 25 ноября, народные депутаты четырех комитетов провели закрытую встречу с партнером компании Pharumlegal, Филиппом Влемминком, который уже много лет консультирует государства ЕС в сфере игорного бизнеса и представлял ЕС в судебных спорах.

По его словам, сфера азартных игр никогда не должна рассматриваться как драйвер для наполнения бюджета. Потому что первое задание для законодательства в сфере азартных игр – это то, как защитить потребителя и предотвратить отмывание денег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса

"Украинская реальность выглядит совсем иначе. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия наполнение бюджета называл одной из первых целей. На заседании финансового комитета 19 ноября он заявил, что законопроект об игорном бизнесе нужно срочно принять, потому что в бюджет уже заложены поступления от этой отрасли в 3 миллиарда гривен. В тот же день аналогичное заявление сделала и Счетная палата. И тоже вспомнила про заложенные в бюджет миллиарды", - отмечает Николаенко.

Влеммник отмечает, что посчитать в первый год доходы от игорного бизнеса просто невозможно.

Эксперт Института будущего Александр Чебаненко и вовсе отмечает, что после того, как Юлия Тимошенко провела в 2009 запрет игорного бизнеса и оставила только лотереи, в стране осталось около 200 компаний, у которых есть лицензии на эту деятельность. И есть вероятность, что после принятия нового закона они все пойдут в суд и заблокируют выдачу новых лицензий. Так что бюджет вместо прибыли получит убытки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162260
 
 
 Топ комментарии
 
Ублюдочная зелешобла пришла в ВР заказы исполнять и не более того.
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Цікаво, як же попередня "злочинна" влада "бариґ" наповнювали б'юджет без ігрового бізнесу і обдирчння ФОПів? А це вже наслідки наїздів на Прилуки, Арселор-Міттал, Укрлнндфармвнг. При такій політиці легалізувати і обкладати податками скоро доведеться проституція, підпільні бої, соьачі перегони і продаж наркотиків. Бо реальної еклно іки не залишиться, а підприємства олігархів оподатковувати не збираються, навпаки-преференції їм створюють.
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Пусть Арахамия пойдет и повесится от игорных долгов.
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"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе

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а коли вже буде:
"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об проституции.


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Ублюдочная зелешобла пришла в ВР заказы исполнять и не более того.
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В 2019 году Украина поднялась сразу на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику.
Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном исследовательским агентством Bloomberg New Energy Finance.
Указано, что в прошлогоднем отчете наша страна занимала 63 строчку, а в отчете 2019 года поднялась сразу на 8 место.
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Читать умеете? Там учитывались ивестиции за 2018 год.Времена "праклятых барыг". Так что мимо стрельнули.😊
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Не буде ніякого ігорного бізнесу в Україні під час війни! Ігорний бізнес в Україні це звичайний обман. В США та Європі до 60% заробітку гральних апаратів віддається гравцям, а в Україні цей відсоток ніколи не був більше 17%, тому це не гральний бізнес, це обман та злочин і дозволяти цей обман та злочин держава не має права! Нічого спільного з гральним бізнесом українські гральні притони не мають і не будть мати, тому вони будуть завжди заборонені! І навіть якщо влада Зеленського щось там дозволить, наступна влада все це позакриває! Зеленський це гарний хлопець, але ненадовго!
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А можна поцікчвитися, чому ти впевнений, що не буде? Зелені увірують у гріх і у них проснеться совість?
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Не будете воровать - будет наполнение. Это сложно, учитывая из кого состоит этот сброд,(педофилы, зоофилы, каннибалы, идиоты, воры, насильники и т.д.), называющий себя "слугами народа". Но попробуйте...
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У інших фракціях не краще -злодії усіх розмірів або відверті вороги України.
Я не відмазую зелених - я не їх прихильник.
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Я понимаю. Один Кива чего стоит. Но они не у власти, по крайней мере официально. А потому пока речь идет о слугах, поскольку они являют собой монобольшинство.
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Ну так зе-команда ж пройшла у владу саме на гаслах про нові чесні обличчя...
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Той випадок коли підтримую зелених. І проституцію узаконьте.
Якщо якась річ не узаконена, то це означає що гроші ідуть мимо бюджету до бандюків різних мастей, в т.ч. і в мундирах.
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вибачте, що втрутився, але прошу більш розгорнуто щодо:"Той випадок коли підтримую зелених..." Ви прихильник косо, криво, але живо? Чи, сім разів відміряти, але один раз відрізати?
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Я теж підтримую, бо в казино не піде простий робітник, де ставлять на великі гроші. І взагалі, навіть, на автоматах грають на гроші, які легко дістаються: легко прийшли -- легко пішли. А такі країни, де легалізований гральний бізнес, і є успішними, бо туди приїжджають грати і туристи. Наприклад, Монако і Сингапур.
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"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе

Молодец. А давай ещё всех заробитчан, которые возвращаются, прогонять через казино на таможне. "Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 8213
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Вангую що скоро почнуть оподатковувати і заробітчан - бо чиновників дохрена і бабла не вистачає.
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Угу...а с нового года и электроэнергия "покращется"...на гривну-две...и сращу наступит конец эпохи бедности...
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Зажерлися. Конвертів вже мало - хочуть ще доляху від Фаворита та інших букмекерів.
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Цікаво, як же попередня "злочинна" влада "бариґ" наповнювали б'юджет без ігрового бізнесу і обдирчння ФОПів? А це вже наслідки наїздів на Прилуки, Арселор-Міттал, Укрлнндфармвнг. При такій політиці легалізувати і обкладати податками скоро доведеться проституція, підпільні бої, соьачі перегони і продаж наркотиків. Бо реальної еклно іки не залишиться, а підприємства олігархів оподатковувати не збираються, навпаки-преференції їм створюють.
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особенно будут прибыльными тараканьи бега в ВР "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 9120
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пиковый хочет в очко играть на законных основаниях...?
дырявая слуга народа...
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До этого значит бюджет наполнялся... а при приходе ЗЕкоманды денег стало не хватать...новым лозунгом зелёного стада станет "Даешь Лас Вегас(лохотрон) в каждое село"😄
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Так, шантаж. Але гральний бізнес має бути легалізовано.
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да какой шантаж, где там шантаж? бредовый заголовок... легализация игорного бизнеса вопрос спорный, скорее даже так - сложный... в наших, на текущий момент, условиях - 3 млрд. они не соберут в год, там завышенные ожидания... и про отмывание денег в статье, не просто так написано
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Легалізовано, але з обмеженнями... В США ігрові салони на кожному кроці ж не стоять, а є Лас-Вегас, Атлантік-Сіті і кілька менших територій, де дозволено азартні ігри...
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При Порошенко как-то обходились без игорного бизнеса... А клоун без игорного не может ? Хреново это чмо управляет страной...
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Да один кучма с сынулькой ринатом могут без ущерба для себя наполнять бюджет лет пять подряд.
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ну а с другой стороны, запрет игорного бизнеса разве привел к исчезновению игорного бизнеса? та нифига! полно подпольных казино и игровых салонов. И правильно кто-то сказал наверху - деньги идут мимо кассы. А люди, желающие проиграть круглую сумму (бгг) всегда найдутся. "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 401
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дело не в этом, запрет не позволяет отмывать деньги
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Смішно. Ляшко в лотерею вигравав майже систематично. Утім, у нього суми мізерні: так на хліб з маслом. "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 6671
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лотерею не запрещали, вот и пример, - как на хлеб с маслом можно отмыть
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А хіба річ у лотереї? Чи казино? Скажімо, можна, як "лєщєнко", завжди сказати, що гроші дала "кохана людина". І ні в кого жодних претензій. "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 7456 Чи сказати, що для "мами_любіт_скорость" заробив на 24 квартири +17 авто в 90-их роках. Також жодних претензій. "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 7456
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Цікаво, а скільки давали до бюджету казино до їх заборони ЙУлею?
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Конечно бюджет будет пуст - все казнокрады на свободе,ахметка продолжает через тарифы высасывать из потребительского рынка все средства,малый бизнес обложен дикими налогами и не успевает откупаться от гфс и держпраци,инвестор с запада никогда не придет при таком мямле генпрокуроре,премьер вообще - пустое место,а гетьшманцев - ушлый аферист-взяточник.
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Чмо є чмо,хоча і керує партією з "новимипідходами" і "новими палітіками"!!!
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Можна подумати що зараз немає ігорного бізнесу. Сабаков керує...
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В нормальных странах все азартные игры не просто легальные, а государственные, тоже на каждом углу, но вся 100% прибыль уходит в медицину ( на лечение зависимостей этих же игроков, наркоманов, алкашей, пусть проигрывают сколько хотят ) и в образование. Легализация - это уход от этой системы и прибыль сброду в карман. А тут только налог, которого не будет собрались брать))))
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"Филипп Влемминк, который уже много лет консультирует государства ЕС в сфере игорного бизнеса и представлял ЕС в судебных спорах"

ну уж нет, нашим деградантам и арахамии авторитеты не указ.
дебилы, для наполнения бюджета есть еще наркоторговля, кинднеппинг и много другого интересного и прибыльного
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А в законе прописано что офшорным компаниям запрещено заниматься игорным бизнесом?
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Навіщо ж їм "запрещать"? А куди ж їм витрачати гроші?
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Це розвиток країни й економіки в трактуванні вилродків неукраїнців
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Пусть принимают. Всё равно в азартные игры играть могут только конченные идиоты, так что нормальным гражданам ничто не угрожает, а заодно может и правда казну чуть дозаправят.
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Арахамия, а вы наркотой торговать начните, во пополнение будет!!!
... а еще проституцию легализуйте ...
или не в курсе, что наркота, оружие и проституция самые доходные виды бизнеса, не считая лука в неурожайный год "Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 7902
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Проституцію треба упорядкувати і обкласти податками, щоб гроші йшли в бюджет.
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За 3 млрд гривень вони хочуть узаконити ігроманію, злочинність і все інше лайно, яке за цим стоїть. Віддамо "бедним старікам ордло" пенсії і будемо "винні" їм ще приблизно 30 млрд. Може коли землю розпродамо, то вистачить? А ще ж відбудова зруйнованого "асвабадітелями" і ліквідація екологічної катастрофи
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У Арахамии личный интерес??? Интересно....
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Эта Хамия непосредственно заинтересован в продвижении (лоббирование) и принятии закона об игорном бизнесе.Странно,а почему не выносят на референдум нужен ли народу Украины этот бизнес?Скоро и проституцию узаконят и взяточничество.Да вложите деньги в реальный сектор экономики,а не в бл..во.Тупоголовые ЗЕбуины,вы даже то,что еле крутилось скоро остановите.
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Не примите закон - не будет конвертов!!!!! Думай...те!!
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ну и молодец ... нужно голосовать в первом чтении уже вчера
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А як при Пороху без цього закону поповнювали бюджет що на все вистачало. мать Порох свої докладав?
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