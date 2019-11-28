 США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.
По словам дипломата, США готовы работать с союзниками, чтобы надавить на Россию и заставить ее прекратить агрессию.
"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, оказывая давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.
Неужели вас не задолбали эти придурки!!
То й куди ми йдемо на цей раз, до Сполучених Штатів?
от понимает же, шо пургу дует, а дует...
и вообще от быть готовым до оказывать - дистанция непреодолимая как выяснилось.