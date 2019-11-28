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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74391) США (15835) Помпео (177)

 США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео

Поддержка суверенитета Украины Соединенными Штатами остается неизменной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.

По словам дипломата, США готовы работать с союзниками, чтобы надавить на Россию и заставить ее прекратить агрессию.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, оказывая давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.

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США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162258
 
 
 Топ комментарии
 
Вся надежда на США. Эх...Стать бы их новым штатом...
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Так шо, снова Конституцию переписывать? США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео - Цензор.НЕТ 7232
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слова в роте полоскать - не мешки ворочять...
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Вся надежда на США. Эх...Стать бы их новым штатом...
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Все Думбас та Думбас, а за Крим ніхто і не згадує. Наче так і було.
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Ну так ВДУЙ им Америка по самые помидоры!!! Чтоб сад фруктовый зацвел на месте этого кремля кровавого!!!!
Неужели вас не задолбали эти придурки!!
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слова в роте полоскать - не мешки ворочять...
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Америка може б і втрутилась, але не дає Євросовок, союзник путіна.
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Так шо, снова Конституцию переписывать? США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео - Цензор.НЕТ 7232
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Так, бо до цього жодного разу її не переписували в інтересах українців.
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Скільки ж її переписувати?
То й куди ми йдемо на цей раз, до Сполучених Штатів?
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даже жаль де то помпеича,
от понимает же, шо пургу дует, а дует...
и вообще от быть готовым до оказывать - дистанция непреодолимая как выяснилось.
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Мир миру рознь, и у каждой стороны понятие "мир" совершенно противоположное. Для Украины это возвращение к границам 2013 года, без всяких условий и требований. И невмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее внешнеполитические устремления вступления в ЕС и НАТО. И это тот минимум что для Украины будет миром. Если же по полной формуле, то ликвидация базы РФ в Севастополе ( в связи с нарушением договора), компенсации за понесенные потери ( контрибуция), выдача государственных преступников, покаяние за агрессию. У РФ слово "мир" имеет совсем другой смысл, по максимуму это вхождение Украины в РФ областями, как минимум внеблоковость, федерализация, и таможенный союз с РФ, признанием Крыма российским и т.д. Что такое "мир" по американски я не знаю, а по трамповски это что то близкое с последним российским, только в более гибридной подаче ( обертке).
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Не учите нас жить, а лучше помогите материально. Вечно обеспокоенные....Польше списали долг на десятки миллиардов.......Задрали уже то Рашка интересы то США......Украина понад усэ!
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