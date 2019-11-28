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Все про:Госпогранслужба (3543) конвой (261) Россия (74391) Донбасс (20041)

 РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 93-й "гумконвой", состоящий из 42 полупустых грузовиков, - Госпогранслужба

Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5.00 до 6.15 28 ноября на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что 93 "гумконвой" состоял из 42 автомобилей.

"Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - сообщили в погранслужбе.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить информацию о его содержании, характер и номенклатуру.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усилили контроль за использованием матсредств, оружия и боеприпасов, прибывших на Донбасс в "гумконвоях" РФ, - ГУР

Отмечается, что в этом году это девятый такой "гумконвой".

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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Источник: https://censor.net.ua/n3162254
 
 
 Топ комментарии
 
Если там вместо еды находятся боеприпасы то неполная загруженность вполне обьяснима, металл штука тяжелая.
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Приїхали мародьорити Думбас. Заберуть останні унітази.
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А в ящиках везли елочные игрушки на новый год или гранаты и мины?
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Они оружие железкой завозят, нахрена им фуры и кацапы везут не гумонитарку, им насрать на подобных им, они вывозят награбленное, давно установленный факт...
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Если там вместо еды находятся боеприпасы то неполная загруженность вполне обьяснима, металл штука тяжелая.
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Приїхали мародьорити Думбас. Заберуть останні унітази.
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За логікою останніх подій Зєлєнскій, або хоча б Сивохо починні були цей гумконвой зустрічати на кордоні з кацапами з хлібом і сіллю.
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оружие тяжелое, загрузи на 100% машину, если в грязь вьедет- хер достанешь...

Трупы можно в лесополосе прикопать, кому это нужно, кости чужие вывозить, кладбищ по всему ЛНР/ДНР десятки.
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Агент СБУ (той що мер Горлівки) сказав, що гумконвоями кеш возять. Може й логічно: кеш не займає багато місця, та й фінансування сєпарів зараз не таке, як в 2014...
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А ведь выехали 80 полных... где-то уже скомуниздили...
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