 "Минера" моста Метро в Киеве Белько отправили на психологическую экспертизу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Речь идет об апелляции на заключение Белько под стражу.

Прокурор заявил, что проведение заседания невозможно в отсутствие самого подозреваемого. В то же время, адвокат Алексея Белько Маси Найем отметил, что его не предупредили о переводе подзащитного из СИЗО в больницу, но с необходимостью проведения самой экспертизы он согласен.

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Психологическая экспертиза может длиться до 30 дней, она должна установить, нуждается ли в Белько психологической помощи и находился ли он в состоянии душевного волнения во время "минирования" моста. Экспертиза проводится на основании предварительного решения суда.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы за обвинение по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.