EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  661  26
Все про:перепись населения (63) Дмитрий Дубилет (49)

 На переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн, - Дубилет

В бюджете 2020 средства на проведение переписи населения уменьшили с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще около 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", - рассказал министр.

Дубилет заявил, что почти 100 тыс.интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

Однако теперь формат переписи планируют изменить.

По итогам общения Дубилет с представителями ведомств, которые могут быть потенциальными пользователями переписи, социологами и региональными представителями, выяснилось, что большинство запросов от них можно разделить на два типа:

"Тип 1. Где 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст. Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное", - сообщил Дубилет.

По словам министра, большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство создает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) - и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года.

"Поэтому мы решили провести т.н. электронную перепись. Вместе со специалистами по математике и социологии мы проводим ее по следующему алгоритму. 1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. 2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных. 3. Проводим "калибрующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. 4. Вставляем эти данные в математическую модель. В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах", - объяснил Дубилет.

По его словам, эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал сроки проведения всеукраинской переписи населения, назначив ее на ноябрь и декабрь 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии

Источник: https://censor.net.ua/n3162251
 
   
 Топ комментарии
 
Перепись нужна реально. Только объективная и без надутых данных
 показать весь комментарий
 
От создателей "конца эпохи бедности" будет тебе объективная перепись, ага.
 показать весь комментарий
 
Достаточно оформить запрос в банки Украины и получить ответ - базу сколько граждан имеет карточки (пенсионные, зарплатные, накопительные) - таким образом объединив данные всех банков в общую базу и исключив дублирование можно получить численность взрослого населения Украины с максимальной точностью.
Чтобы посчитать детей - достаточно направить соотвествующие запросы в образовательные учреждения.
Все это можно сделать даже не выходя из кабинета.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перепись нужна реально. Только объективная и без надутых данных
 показать весь комментарий
 
 
Отож бо. Щоб мертвих душ (виборців і переселенців-пенсіонерів) не було
 показать весь комментарий
 
От создателей "конца эпохи бедности" будет тебе объективная перепись, ага.
 показать весь комментарий
 
 
Называй вещи своими именами! НЕ СЭКОНОМИТЬ ,а не украсть!
 показать весь комментарий
 
Появилась мысль но не с кем поделиться На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9281?. Я не писал ни про "сэкономить"" , ни про "украсть". По ход ваших мыслей понятен
 показать весь комментарий
 
Самі зекономите - самі і вкрадете!!!
 показать весь комментарий
 
 
Невже зроблять... аж не віриться...
Обов'язково перерахувати переселенців з лугандону. Ато виходить що половину пенсій ми сєпарам платимо.
 показать весь комментарий
 
 
Говорили вообще-то полгода назад про перепись населения Украины в конце 2019 г.
Как тогда принимают бюджет, не зная сколько проживает в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Вмрішили скомуніздити як і попередники. Принаймі в 2020 році...
 показать весь комментарий
 
Меньше населения - меньше расходов на перепись. А если стать малороссийским федеральным округом, то можно вообще всё на переписи сэкономить.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно оформить запрос в банки Украины и получить ответ - базу сколько граждан имеет карточки (пенсионные, зарплатные, накопительные) - таким образом объединив данные всех банков в общую базу и исключив дублирование можно получить численность взрослого населения Украины с максимальной точностью.
Чтобы посчитать детей - достаточно направить соотвествующие запросы в образовательные учреждения.
Все это можно сделать даже не выходя из кабинета.
 показать весь комментарий
 
 
Перепись населения - это не просто узнать численность, а и данные жителя (возраст, проживание, национальность и т.д.) - согласно законодательству о защите персональных данных банки такую информацию вам не дадут.
 показать весь комментарий
 
Как на пустом месте сделать пиар и деньги? Взять с потолка цифру на проведение того,что и нах@р не нужно,потом объявить об экономии этих средств и заливаясь "крокодиловыми слезами" рассказать о направлении бабла на медицину или еще на что-то в этом духе. Естественно и без распила не обойдется.(Бизнес-тренинги от зекоманды. Звоните)
 показать весь комментарий
 
 
При таком падении численности населения стоит подождать еще три , четыре года и экономия будет еще больше. ( ну а если серьезно, реально не представляю как можно провести "перепись" в стране где миллионы беженцев, перемещенных лиц, миллионы заробитчан за рубежом, постоянный переток людей через все границы туда- сюда и внутри страны, фактическая не привязка к месту регистрации. Вот реально не могу понять, как в такой ситуации можно провести перепись. Другое дело в СССР, когда все на месте, шаг вправо, шаг влево и ты уже на "карандаше". Так что реально можно посчитать только теоретически и приблизительно с погрешностью до 10%, и то картина будет "размытой" . Цифры нам конечно озвучат, но они будут частично с "потолка", частично из умозаключений.
 показать весь комментарий
 
посчитать можно с точностью до 1% - сейчас у всех совершеннолетних граждан есть зарплатные, пенсионные, дебетовые и т.д карточки.
 показать весь комментарий
 
панове, а для чого коломИйському знадобився перепис?
Може хтось пояснити?
 показать весь комментарий
 
 
это лажа, а не перепись, так что спи спокойно.
 показать весь комментарий
 
Да понятно, экономия от политики зебилов, часть населения просто вымрет....., ведь Эпоха Бедности прошла, пришла Эпоха Нищеты....
 показать весь комментарий
 
Ну может быть. Поэтому и написал что " не знаю". Но все равно, у нас сколько людей за границей , миллионов 5-6, как их считать. А перепись это не подсчет "виртуальных голов", это полная картина, где сколько людей, статус, образование, проживание, национальность, родной язык, знание других языков, брак официальный или нет и с какого времени, наличие и качество жилья его м2 и год его постройки, сколько родилось детей в семье ( когда то) и куча других вопросов ( из того что озвучено уже в прессе) Так что какой там 1%.. Но опять таки не владею знаниями в этом вопросе. Возможно как то и можно все это организовать, но все равно реально не представляю.
 показать весь комментарий
 
переписчики будут от мусоров и бандитов,
будут высматривать чем можно поживиться,
будут отбирать мобильные телефоны,
двери не открою без постановления суде
 показать весь комментарий
 
 
и правильно - я так же поступаю с калами
приходят и травмпункт и в мусарню сразу едут
решение верное - поддерживаю!!! На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8122
 показать весь комментарий
 
каломойше срочно нужно знать сколько крепосных у него осталось.
 показать весь комментарий
 
а петемойша вас уже посчитал дякулов? На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6874

кстати мой президент Кошулинский
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх