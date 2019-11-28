 На переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще около 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", - рассказал министр.

Дубилет заявил, что почти 100 тыс.интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

Однако теперь формат переписи планируют изменить.

По итогам общения Дубилет с представителями ведомств, которые могут быть потенциальными пользователями переписи, социологами и региональными представителями, выяснилось, что большинство запросов от них можно разделить на два типа:

"Тип 1. Где 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст. Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное", - сообщил Дубилет.

По словам министра, большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство создает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) - и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года.

"Поэтому мы решили провести т.н. электронную перепись. Вместе со специалистами по математике и социологии мы проводим ее по следующему алгоритму. 1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. 2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных. 3. Проводим "калибрующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. 4. Вставляем эти данные в математическую модель. В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах", - объяснил Дубилет.



По его словам, эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал сроки проведения всеукраинской переписи населения, назначив ее на ноябрь и декабрь 2020 года.

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