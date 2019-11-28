 Крымским татарам, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", в российском СИЗО выдали сухпаек с плесенью и свининой, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов.

По словам адвоката, на заседании Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону 27 ноября судья отказался вынести частное определение в отношении начальника СИЗО, который допустил нарушение.

"Дело в том, что нашим подзащитным на предыдущем судебном заседании выдали сухпаек, в котором было печенье с плесенью и паштет, содержащий свинину, что не соответствует религиозным требованиям. По этому поводу суд отказался выносить частное определение в отношении начальника СИЗО №1 Ростова-на-Дону, но указал, что будет делать информационный запрос о необходимости истребования информации относительно сухпая, то есть о том, какой сухпай выдается, какой рацион в этом сухпае", - рассказал Айдер Азаматов

Адвокат также отметил и несоответствующее качество еды, которую выдают фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" непосредственно в СИЗО.

"Мой подзащитный Эрнес Аметов рассказывал, что ему приносят баланду, которую невозможно есть. Они часто отказывались от такой еды из-за ее качества и потому, что там содержится свинина", - добавил Айдер Азаматов.

По словам адвоката, руководство СИЗО игнорирует обращения обвиняемых относительно качества пищи и сухого пайка.

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"Судья спрашивал, обращался ли кто либо из фигурантов к руководству СИЗО относительно качества сухпая. Сервер Мустафаев, Сейран Салиев и Мемет Билялов сказали, что обращались в устной форме. Руководство СИЗО эти обращения игнорировало, и это было не один раз. И поскольку их очень рано вывозят из СИЗО на суд, они не успевают позавтракать, далее в суде они не могут поесть, потому что дают вот такие просроченные продукты, а привозят назад в СИЗО их после ужина, получается, что люди таким образом голодают", - подчеркнул Азаматов.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

​21 мая 2018 года года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

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