 Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба

Об этом Труба заявил изданию LB.ua в интервью, передает Цензор.НЕТ.



"Если мы говорим о юридической составляющей, то у Холодницкого прослушивание было законным. А у директора ГБР – незаконным. И это установлено в уголовном производстве по этому факту. Это прослушивающее устройство не было установлено ни одним правоохранительным органом", – сказал Труба.

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Труба уточнил, что под правоохранительными органами имеет в виду Нацполицию, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и другие.



"Они не так часто применяют свои полномочия, но они их имеют. Я могу четко сказать, что это прослушивание было незаконным. И это самый большой риск не только в правоохранительной, но и в государственной системе. Потому что правоохранители не защищены", – заявил Труба.

По его словам, устройство обнаружили 21 сентября. Труба говорит, что он в это время не был в Киеве.

"На рабочем месте находилась сотрудница, которая открыла окна кабинета для проветривания. И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство. Вызвали правоохранительные органы…" – рассказал Труба.

При этом он отказался сообщить, кто именно получал информацию с записывающего устройства, уточнив, что запись велась на протяжении более трех месяцев.

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"Главная проблема в другом – я, как руководитель правоохранительного органа, и мои сотрудники незащищены. Это - угроза безопасности не только для меня (фамилия здесь не главное). Может руководитель любой правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может", - сказал Труба.

Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.