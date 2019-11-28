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 Политика Украины
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Все про:прослушка (277) Труба (216)

 Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба

Прослушивающее устройство, которое было обнаружено в кабинете главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, устанавливали не сотрудники правоохранительных органов.

Об этом Труба заявил изданию LB.ua в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о юридической составляющей, то у Холодницкого прослушивание было законным. А у директора ГБР – незаконным. И это установлено в уголовном производстве по этому факту. Это прослушивающее устройство не было установлено ни одним правоохранительным органом", – сказал Труба.

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Труба уточнил, что под правоохранительными органами имеет в виду Нацполицию, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и другие.

"Они не так часто применяют свои полномочия, но они их имеют. Я могу четко сказать, что это прослушивание было незаконным. И это самый большой риск не только в правоохранительной, но и в государственной системе. Потому что правоохранители не защищены", – заявил Труба.

По его словам, устройство обнаружили 21 сентября. Труба говорит, что он в это время не был в Киеве.

"На рабочем месте находилась сотрудница, которая открыла окна кабинета для проветривания. И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство. Вызвали правоохранительные органы…" – рассказал Труба.

При этом он отказался сообщить, кто именно получал информацию с записывающего устройства, уточнив, что запись велась на протяжении более трех месяцев.

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"Главная проблема в другом – я, как руководитель правоохранительного органа, и мои сотрудники незащищены. Это - угроза безопасности не только для меня (фамилия здесь не главное). Может руководитель любой правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может", - сказал Труба.

Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3162246
 
 
 Топ комментарии
 
Путается в показаниях рыговский апарыш Труба.

То записи сфабрикованы, то записаны, но не теми, кем хотелось бы.
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Следующим заявлением Трубы будет:"-В меня целились из тепловизора,но промахнулись." Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 9456
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Стоп, там був нижче матеріал, що ця Помийна Труба заявляла про необхідність проведення експертиз голосу, а тут заявило що підслуховуючий пристрій стояв в його кабінеті, отже само підтвердило, що воно базікало, чи може хтось заходив в його кабінет і імітував його голос. Сука яке воно тупе, воно точно труба.
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та поздно Труба наговорил ты и натворил себе на место в кацапии если добежишь Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 6330
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- Видите, господа, - жаловался он шкафу и фикусу, - как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! - Осторожность - мать мудрости, - сказал Швейк, Нынче время такое, приходится быть осторожным.(с)
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Значит это все-таки ты, выродок продажный. Неважно, кто, важно, что это ты.
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Путается в показаниях рыговский апарыш Труба.

То записи сфабрикованы, то записаны, но не теми, кем хотелось бы.
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Следующим заявлением Трубы будет:"-В меня целились из тепловизора,но промахнулись." Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 9456
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Стоп, там був нижче матеріал, що ця Помийна Труба заявляла про необхідність проведення експертиз голосу, а тут заявило що підслуховуючий пристрій стояв в його кабінеті, отже само підтвердило, що воно базікало, чи може хтось заходив в його кабінет і імітував його голос. **** яке воно тупе, воно точно труба.
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Мерзотник жопом чує що записано багато , навіть дуже . От він як і Чубакка так недолуго виставляє розмивально-захисний фон . Тупому мерзотнику розуму не добавиш .
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Може він і мерзотник, але не тупий. І все правильно робить для того, щоб гарно відмазатися. Просто деякі дурачки в силу свого тупорильства пушуть тупі коменти, очевидно вважаючи себе геніями юриспруденції, хоча не розуміють очевидних речей.
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Такі правда да Труба? Хто не встановлюавав ти є подонок такій самий як Сабаков. Виконуєш замовлення.
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Встановив той, кому це вигідно. А вигідно тому - на кого в ДБР 13 проваджень, та хто злісно ухиляється від допитів в ДБР та військовій прокуратурі.
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ага.. а еще этот самый неизвестный человек, регулярно гадит Трубе в штаны..
ЗЫ. специально для тебя, Леонид Тимон и Пумба: Это же наш Лёнька!
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кацапсино, нехай встановив той, про кого ти сказав. Але чому "труба" так заметушився? Бо "13_проваджень" він зробив на замовлення коломИйського і про це всі дізналися? Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 9564
Так, свиняче рило? Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 9564
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Да? Ну тогда просто умничка, что поставил прослушку - теперь про земанкрутов узнал весь Мир)
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Труба! Тебе "труба"!... И "гайки"... "Не надо смешивать мух с котлетами"... Тут вопрос стоит не в "законности установки прослушки", а в том, ЧТО тобой было сказано!!! "Не переводи стрелки..."! Если считаешь, что кем-то совершены "самоуправные действия", так подавай заявление, и пусть проводят соответствующее расследование... Ты же юрист... Да ещё и бывший следователь... Не тебе разъяснять положения ст. 214 УПК Украины...(Кстати, на время его проведения тебя должны отстранить от исполнения должностных обязанностей, чтобы не было влияния на следствие...).
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Уверен, все кабинеты власти напичканы устройствами ФСБ, а им плевать на ваши законы.
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Що б там Труба не говорив, а Порошенко сидітиме за гратами довго і нещасливо. Він того вартий.
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Бггг) да хоть утопись -после этих пленок точно не сядет.
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100% зелин человек. А как эта земразь стелила - никакого кумовства ко-ко-ко
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А Заходу пофуй законно твій злочин розкрили чи ні. Головне що ти в їх очах дискредитований. Так що йди по мирному в відставку.
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И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство.

Это оказался записывающий ящик весом 8 кг, который и тарахтел при записи....
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Записи фальсифицированы, прослушка фальсифицирована, вытяжка фальсифицирована, кабинет фальсифицирован и только Труба в белом.... Прослушку в моем кабинете устанавливали не правоохранители, - Труба - Цензор.НЕТ 6692
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"...только Труба в белом..." - мало того - он пострадавший и нуждается в защите!
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Самая фигня в том, что эта "маладаязекоманда" оказалась нафарширована негодяями и мудаками, как рыба фиш по-еврейски. Зеботва хотела перемен? - себя меняйте сначала, а не уповайте на дядю, что должен халву в рот положить. Дяде есть кого кормить. Тупой зелебот-голосователь для него не на первом(как наивно верит зелебот), а на последнем месте. Но обывателю-зелеботу этого понять не дано - туп в массе своей, а потреблять хочется.
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СОКИРА ШОУ. Ми знайшли (...) докази того, що керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель, які, як ми чули, заборонені законом (хоча й дарма). Причому Білоцерківець витрачає на повій більше грошей, ніж заробляє.

відео на фейсбуці

Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.

Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 4291
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Незаконная прослушка -Угроза Украине .Она может быть в Кабинете Хомчака,Баканова,Зеленского.Уходя ,старая администрация оставила старую связь с ФСБ.
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"...Хомчака,Баканова,Зеленского..."
===
Всі вони агенти ФСБ. Ви вважаєте, що ФСБ їм не довіряє? І слухає далі? Прослушку в моєму кабінеті встановлювали не правоохоронці, - Труба - Цензор.НЕТ 9743
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Але ж спочатку казав що записи то несправжні. Труба ти обісравсь. Тут краще самому писати заяву на звільнення.
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Бггг)))) труба, а ты хоть врубаешься, что после того, как эти пленки послушал весь Мир и пригрозил зеле международной изоляцией из за Пороха, тебе труба...
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трубе труба не в качестве увольнения будет -это как самим признаться зекретину с богданом в фальсификациях и коррупции... будет смертоубийство, скорей всего)
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Из всего словесного поноса-оправдания, он (Труба) даже не отрицает, что «терки» все таки были(!).........
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Цікаво що трубу ніхто не турбуватиме бо така вказівка боді . Зєбіли це те за що ви голосували ?
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Чмо пустомитівське, гидко дивитися і тим більше слухати його блекотіння. Вже всі адекватні люди зрозуміли що воно на підхвати і портянки і богдана, а воно ще якісь бздури несе.
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