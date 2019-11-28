 Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Опрос проводился с 22 по 25 ноября срнеди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов.
Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.
Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября.
І у зешавок виходить не краще: у них чогось всі, хто проти Зе - той 100% агент пороха... Тільки от не встигають міняти методичку, бо проти Зе вже і Юля, і Гриць, і Садовий, і націоналісти...
Трускавець, турборежим хер знає яких законів, насмішки над журналістами, злив України на дипломатичну фронті, залицяння з путіним, відвід військ, депутати гвалтівники, депутати в його фракції які підтримали антимайдан, депутати, що давали інтерв'ю раша пресі, торгівля на крові, купівля раша електроенергії, ляльковод коломойський, друзі і кумівство на посадах, узурпація влади через прийняття законів, корупціонери такі як Богдан, Дубінський, знімають квартири в тещі і отримують гроші, чесний журналіст, депутат, кореш в якого 24 квартири і мазератті, справи Приватбанку, проблеми з МВФ, скандал з Трампом, земельний закон, ще можна писати і писати))))Далі буде...
он оказался подонком, увы
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это чтобы узаконить 200.000 га в одни руци
зеленский мусорских мразей послал граждан
выщемлять ?
28.11.2019 г.
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.
censor.net.ua/ua/news/3162243/dbr_zi_spetspryznachentsyamy_z_alfy_pryyishly_z_obshukom_do_volonterky_zvirobiyi_video/
неудивительно...
Твоє намагання підмінити актуальне питання сьогодення на безтолкові роздуми видна за 100 кілометрів.
Що зробив порох він вже зробив. Змінити це неможливо і це вже питання історії.
А от що робить зєля - це вже питання сьогодення. Вплинути на зєлю можливо. В тому числі через рейтинги.
Справжній українець буде робити все щоб рейтинг зєлі падав з кожною спробою діяти не в інтересах України.
- Віддав Цемаха - хай відчуває репутаційні наслідки;
- не домовився з МВФ - хай відчуває репутаційні наслідки;
- втратив місця в ПАРЄ - хай відчуває наслідки;
- хоче домовлятися з РФ - може домовлятися скільки завгодно, але хай відчуває, що у випадку якщо домовиться поїде у Ростов до попередника.
І це ще вони не розуміють:
- Що через нездатність Зе-барана домовитися щодо рефінансування весною треба буде зібрати м'яса і шерсті достатньо для того щоб віддати всі поточні борги кредиторам;
- Що після виплати кредиту пайка денного корму зменьшиться вдвічі (випуск нової купюри номіналом 1000 грн - сигнал запланованої інфляції).
Может всё же , не успеет слить страну , до того времени когда его рейтинг обрушится - до нужной ( для Майдана ) кондиции .