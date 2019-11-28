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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3793) опрос (1777) социология (429) КМИС (86)

 Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС

В течение осени доля тех, кто относится к Президенту Украину Владимиру Зеленскому положительно, уменьшалась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября срнеди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов.

Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3162245
 
   
 Топ комментарии
 
52% дебилов по-прежнему считают что это велосипед
Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3453
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хроники пикирующего бениного мальчика Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8487
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Обычная тенденция, а вот вторую сторону медали не упомянули, понятно, заповедник, к мародеру парашенке как относились отрицательно 92% так ничего не изменилось. Просьба порохошавок с комментами кто против Пети тот агент кремля, массад, Трампа, масонов и прочая ахинея не беспокоить, для этого есть профильные врачи, туда и обращайтесь со всеми заговорами.)))
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Смешной ты. Напомню, что Пороха выбрали за один тур и голосов он набрал более 50%, тогда как Зеленский в первом туре набрал лишь 30%. И динамика падения рейтинга у Зеленского намного выше, чем была у Порошенко, которого тем не менее поддержали 15% в самом конце его каденции. Уверен, у Зеленского рейтинг в самом конце будет еще ниже.
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порохла назначил фирташ, выборы сшельмовали
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Еще смешнее. Миллиардер Фирташ зачем-то сшельмовал выборы в пользу другого миллиардера Порошенко когда страна висела на волоске от распада после революции и во время активной фазы войны. Но когда у Порошенко была вся полнота власти, он взял и нашельмовал аж 75% в пользу клоуна.
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Ну откуда вы такие упоротые берётесь? Как доживаете до своего возраста?
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От зразу видно троля з методичкою... Бо у нормальних українців світогляд не обмежено тільки Зе і Петьою...

І у зешавок виходить не краще: у них чогось всі, хто проти Зе - той 100% агент пороха... Тільки от не встигають міняти методичку, бо проти Зе вже і Юля, і Гриць, і Садовий, і націоналісти...
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Да что ж это такое, не получается у народа с президентами. Может народу выбрать другой народ ?
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)) Нормальний такий темп взяв, продовжуй клоВун.
Трускавець, турборежим хер знає яких законів, насмішки над журналістами, злив України на дипломатичну фронті, залицяння з путіним, відвід військ, депутати гвалтівники, депутати в його фракції які підтримали антимайдан, депутати, що давали інтерв'ю раша пресі, торгівля на крові, купівля раша електроенергії, ляльковод коломойський, друзі і кумівство на посадах, узурпація влади через прийняття законів, корупціонери такі як Богдан, Дубінський, знімають квартири в тещі і отримують гроші, чесний журналіст, депутат, кореш в якого 24 квартири і мазератті, справи Приватбанку, проблеми з МВФ, скандал з Трампом, земельний закон, ще можна писати і писати))))Далі буде...
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та ладно...вовик вроде и опять запустил втёрки по ушам лохам через свой видеоблог чтобы спасти ситуацию...а пипл не хавает как до выборов?(((
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зеленский мусорская шваль,
он оказался подонком, увы
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ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий. ВИДЕО
.............................................
это чтобы узаконить 200.000 га в одни руци
зеленский мусорских мразей послал граждан
выщемлять ?
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пора тему опроса поменять: не доверие, а презрение
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пора тему опроса поменять: не доверие, а презрение
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Хроника одного Президента ...
28.11.2019 г.

Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.

У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.

На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".

Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.
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Кстати, фото явно постановочное. У стоящего у СВОЕГО велика велосипедиста от области паха до верхней части сиденья должно быть расстояние не больше, чем от педали в нижнем положении до земли (может на пару см больше у любителей крутить педали носочками). У Люды оно раза в 2-2,5 больше. Она ногами до педалей не достанет, когда сядет на свой велик.
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Данньіе цифрьі снижения рейтинга могут радовать только Кремль , пропаганде которого удалось к своим фермам путинских портянок добавить и упоротьіх порохоботов. А их сивьій гетьман пошел по скользкой дорожке , действуя по поговорке :"сгорел сарай(будка), гори и хата(Украина)!". Но ничего не вьійдет , имхо.
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Не хрін було дебілам клоуна обирати. Саме тоді вони найбільше порадували крембль.
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Геть звідси, москальський вилупку.
Твоє намагання підмінити актуальне питання сьогодення на безтолкові роздуми видна за 100 кілометрів.
Що зробив порох він вже зробив. Змінити це неможливо і це вже питання історії.
А от що робить зєля - це вже питання сьогодення. Вплинути на зєлю можливо. В тому числі через рейтинги.
Справжній українець буде робити все щоб рейтинг зєлі падав з кожною спробою діяти не в інтересах України.
- Віддав Цемаха - хай відчуває репутаційні наслідки;
- не домовився з МВФ - хай відчуває репутаційні наслідки;
- втратив місця в ПАРЄ - хай відчуває наслідки;
- хоче домовлятися з РФ - може домовлятися скільки завгодно, але хай відчуває, що у випадку якщо домовиться поїде у Ростов до попередника.
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Читаешь посты против Зеленского и невольно понимаешь, что таким не хватает российской орды.
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Звісно зменьшилася. Барани обрали Зе-барана керівником проблемної баранячої ферми тому що він обіцяв домовитися щоб баранів не стригли і не різали, а ще обіцяв зелену траву зимою і відро дерті в день кожному і тепер дивуються чому не лише дерті нема, а ще й сіно замінюють на солому, і чистять стайню раз на місяць а не на тиждень як раніше.

І це ще вони не розуміють:
- Що через нездатність Зе-барана домовитися щодо рефінансування весною треба буде зібрати м'яса і шерсті достатньо для того щоб віддати всі поточні борги кредиторам;
- Що після виплати кредиту пайка денного корму зменьшиться вдвічі (випуск нової купюри номіналом 1000 грн - сигнал запланованої інфляції).
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ну а что такое "доверие" в данном контексте? безбоязненно повернуться спиной в бане? дать в долг крупную сумму без расписок и свидетелей? кто он такой, чтобы ему доверять? ставьте вопрос - вас удовлетворяют результаты его работы на должности? вы довольны результатами работы сформированных под его персону партии, кабмина и большинства в вру? а то "доверяете ли..". я себе не всегда доверяю, как говорится.
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Ну вот и отличненько Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6725 .. Всё идёт так как и должно идти . Как там говорили , во время второй мировой - "враг будет уничтожен, победа будет за нами" ..

Может всё же , не успеет слить страну , до того времени когда его рейтинг обрушится - до нужной ( для Майдана ) кондиции .
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Полагаю, ему сейчас все-равно. Находясь в отключке ему не до рейтингов. Путешествие в Прибалтику явно ему на пользу не пошло. Страной управляет совершенно не Зеленский.
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Ой, а шо случилось? Це же платіжки за тепло не прийшли.
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"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных" - после Нового года надо будет собирать манатки.
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